Home News TV-News

"Hexen – Chronik eines Massakers": Kritik zur ARTE-Doku über Hexenprozesse

"Hexen – Chronik eines Massakers"

Hexenmassaker: Die brutale Wahrheit hinter den Prozessen

18.10.2025, 06.15 Uhr
von Hans Czerny
Die Dokumentation auf ARTE beleuchtet die tragischen Hexenprozesse des 15. bis 17. Jahrhunderts, insbesondere die große Hexenjagd von Pierre de Lancre in der baskischen Region Labourd.
Hexen - Chronik eines Massakers
Die Historikerin Nicole Jacques-Lefèvre analysiert das Buch des französischen Richters und Hexenjägers Pierre de Lancre mit dem Titel "Beschreibung der Unbeständigkeit der bösen Engel und Dämonen".  Fotoquelle: ARTE / Bellota Films/Lamia Producciones
Hexen - Chronik eines Massakers
Das vorherrschende Hexenbild im 15. bis 17. Jahrhundert zeigte verwitwete, alleinstehende Frauen ohne männlichen Schutz als dämonische Gestalten - eine der schlimmsten frauenfeindlichen Bewegungen.   Fotoquelle: ARTE / Bellota Films/Lamia Producciones
Hexen - Chronik eines Massakers
Scheiterhaufen der baskischen Hexen im Jahre 1609: Hunderte Frauen wurden der Hexerei beschuldigt, gefoltert und viele wurden hingerichtet.  Fotoquelle: ARTE / Bellota Films/Lamia Producciones

Beweise gab es nicht – denn es gab ja schließlich keine Hexen. Also mussten durch Folter erzwungene Geständnisse her. Mindestens 40.000 Menschen, zum allergrößten Teil Frauen, fielen vom 15. bis zum 17. Jahrhundert Hexenprozessen und den ihnen folgenden Verbrennungen zum Opfer. Der ARTE-Film zeigt mithilfe von Archivmaterial und Historikern den exemplarischen Fall des Hexenrichters Pierre de Lancre, der an die Macht des Teufels glaubte, wie damals viele in der Welt. Seine große Hexenjagd von 1609, die er im Buch festhielt, war die letzte in Frankreich. Innerhalb von wenigen Monaten ließ er in der Grenzregion zwischen Spanien und Frankreich 80 Menschen hinrichten, wie es unter dem Titel "Hexen – Chronik eines Massakers" zur besten Sendezeit nacherzählt wird.

ARTE
Hexen – Chronik eines Massakers
Doku • 18.10.2025 • 20:15 Uhr

Von Hexen und Hexenprozessen war in den letzten Jahren auch hierzulande viel die Rede. Hexen wurden Denkmäler gesetzt, das Unrecht, das vor allem Frauen aus dem Aberglauben heraus widerfahren war, wurde verdeutlicht. Nicht das Mittelalter, sondern die frühe Neuzeit ließ – aus politischen und religiösen Gründen – die Hexenprozesse zu, die sich an den "Hexenhammer" mit Denunziationsaufruf, Folter und Verbrennungen hielten.

Die Doku von Julien Olivier und Flore Kosinetz greift nicht nur den spezifischen Fall aus dem Baskenland auf, sondern bettet ihn auch in das Geschehen in ganz Europa ein. Bereits 1631 wurde mit der anonym erschienenen"Cautio Criminalis" erkannt, dass "die Folter erst die Hexen entstehen lässt, die wir verbrennen". Doch erst 1782 wurde mit Anna Göldin in der Schweiz die letzte Hexe hingerichtet.

Derzeit beliebt:
>>"Stralsund – Ablaufdatum": Kritik zum Krimi mit Alexander Held und Sophie Pfennigstorf
>>Bald geht's los: Alle Infos zur 17. "Bergretter"-Staffel!
>>"Von uns wird es keiner sein": Der ARTE-Film mit Mariele Millowitsch über mentale Gesundheit
>>"Ari – Das Leben passiert nur einmal": So gut war der ARTE-Film mit Andranic Manet

Hexen – Chronik eines Massakers – Sa. 18.10. – ARTE: 20.15 Uhr

"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Darum geht's in der 3sat-Reportage
Der Vagusnerv könnte bei Krankheiten wie Long Covid, Parkinson und Depressionen helfen. 3sat beleuchtet in einer Doku neue Behandlungsansätze.
Nerv der Hoffnung
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Wien-Krimi: Geister der Vergangenheit": Darum geht's im Film mit Philipp Hochmair
Ernstes Thema im Fokus
Der Wien-Krimi: Blind ermittelt - Geister der Vergangenheit
"Vagus – Der Anti-Stress-Nerv": Darum geht's in der 3sat-Reportage
Nerv der Hoffnung
Vagus - Der Anti-Stress-Nerv
Seit 1948: 3sat erklärt den Konflikt zwischen Israel und Palästina
"Israel und Palästina – Frieden unmöglich? (1/3)"
Israel und Palästina - Frieden unmöglich? (1/3)
Rhein-Entdeckung: Was niemand über seine Anfänge weiß
"Wilder Rhein – Der berühmte Unbekannte (1)"
Wilder Rhein - Der berühmte Unbekannte
Panische Prepper oder kluge Vorsorge?
"ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen"
ARD Story: Mein Bunker, meine Waffe, mein Misstrauen
Von der Geliebten zur Königin: Camillas unglaubliche Wandlung
"Terra X History: Camilla – Geliebte. Gemahlin. Königin"
Camilla - Geliebte. Gemahlin. Königin.
Klimaschutz-Doku für König Charles - Dafür engagiert er sich
Neue Doku
König Charles III.
Neue Kino-Highlights: "Tron: Ares", "Amrum" und "Zweigstelle"
Kino-Neustarts
Tron: Ares
"Unser erstaunlicher Po": Alle Infos zur Reportage bei 3sat
Evolution des Gesäßes
Unser erstaunlicher Po - Warum die Natur das Hinterteil erfand
"Reykjavík 112 – Schwarzes Phantom": Darum geht's in der isländischen Krimiserie
TV-Tipp
Reykjavík 112
Isabel Varell über die Hölle ihrer Kindheit: "Ich habe geglaubt, ich bin dumm"
Kindheitstrauma
Isabell Varell
DVD-Highlights der Woche: "Die Schlümpfe" und mehr
DVD-Neuerscheinungen
"Die Schlümpfe: Der große Kinofilm"
"Promi Big Brother": Erik geht auf Selbstfindung und Glööckler wird zum Vampir
Reality-Format
Promi Big Brother - Tag 11
Das "eigentliche Drama" im Wehrdienst-Debakel - ZDF-Experte erklärt
Wehrdienstkrise
Albrecht von Lucke im ZDF-Moma
"Hubert ohne Staller"-Star: Was macht Helmfried von Lüttichau heute?
Karrierewechsel
"Hubert und Staller" mit Helmfried von Lüttichau und Christian Tramitz
Glööcklers gnadenlose Kritik bei "Promi Big Brother": "Den habe ich richtig hochgehen lassen"
Glööcklers Urteil
Promi Big Brother - Tag 10
Sky du Mont zerreißt Florian Silbereisen: "Null Ausstrahlung!"
Kritik am "Traumschiff"-Kapitän
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Esther Sedlaczek über den Sportjournalismus: "Als Frau muss man sich sicher mehr beweisen"
Gleichberechtigung
Esther Sedlaczek
"The Iris Affair": Kampf gegen den KI-Untergang
KI-Thriller
"The Iris Affair" | Sky + Wow
Rückkehr eines Klassikers
"Die Klapperschlange"
Die Klapperschlange
Andrea Sawatzki und Christian Berkel in Krimikomödie vereint
"Entführen für Anfänger"
Entführen für Anfänger
Mord aus Sicht des Täters - Neue True-Crime-Reihe begeistert
"Perspektiven des Todes"
Perspektiven des Todes
Nach Tod von Diane Keaton: Familie gibt Ursache bekannt!
Hollywood-Ikone
Diane Keaton
Kino-Neustarts: "Good Fortune", "After the Hunt" und "Jane Austen"
Kinostarts
Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel
Krimi-Star Andreas Schmidt-Schaller mit großem Schritt: "Ich weiß, Ihr werdet mich verstehen"
Karriere-Aus
Andreas Schmidt-Schaller
RTLZWEI-Moderatorin überrascht mit Baby-News im Fernsehen
Nachwuchs
Janique Johnson
So begann die Liebe zwischen Thomas Anders & seiner Claudia
Schlagerstar privat
Thomas Anders und Claudia Weidung
Wechsel beim Wiener "Tatort": Das könnten die neuen Ermittler sein
Umbruch in Österreich
Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer stehen nebeneinander.
Viele Tränen um Familien bei "Promi Big Brother" - Auch Andrej Mangold knickt ein
Reality-Emotionen
Promi Big Brother - Tag 10
Aus aktuellem Anlass: Merz-Rede verdrängt ZDF-Sendungen
Programmänderung
Friedrich Merz