Bald geht's los: Alle Infos zur 17. "Bergretter"-Staffel!

Mit Sebastian Ströbel

Bald geht's los: Alle Infos zur 17. "Bergretter"-Staffel!

17.10.2025, 11.26 Uhr
von Natasa Unkel
Die neuen Folgen von „Die Bergretter“ sind terminiert! Staffel 17 verspricht Drama, Herzschmerz und neue Konflikte – wir haben die Sendetermine im Überblick.
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
"Die Bergretter" kehren schon bald mit neuen Folgen zurück.  Fotoquelle: ZDF/Barbara Bauriedl

Die Fans sind noch immer bewegt von den Ereignissen der 16. Staffel: Alexandra beendete die Beziehung zu Markus, und auch Nina zog sich zurück. Doch die Überraschung folgt sofort – Nina wird zurückkehren! Damit bleibt das hochemotionale Liebesdreieck bestehen und sorgt auch in Staffel 17 für reichlich Spannung.

Und nicht nur in der Liebe wird es turbulent: Markus Koflers (Sebastian Ströbel) Tochter Mia taucht wieder auf – voller Gefühle, Trotz und jugendlicher Rebellion. Für Markus heißt das, sich ganz neu als Vater zu beweisen. Doch damit nicht genug: Ein plötzlich aufgetauchter Halbbruder wirbelt zusätzlich Staub auf. Parallel dazu tritt Tobias (Markus Brandl) im Kampf um das Bürgermeisteramt an – und hat dabei mit Emilie ausgerechnet seine eigene Ehefrau als Konkurrentin.

An diesen Tagen laufen die neuen "Bergretter"-Folgen im TV

Los geht es am 30. Oktober im ZDF. Bereits am 23. Oktober erscheinen alle neuen Folgen in der ZDF-Mediathek.

  • Folge 1: 30. Oktober, 20.15 Uhr
  • Folge 2: 6. November, 20.15 Uhr
  • Folge 3: 13. November, 20.15 Uhr
  • Folge 4: 20. November, 20.15 Uhr
  • Folge 5: 27. November, 20.15 Uhr
  • Folge 6: 4. Dezember, 20.15 Uhr
  • Folge 7: 11. Dezember, 20.15 Uhr

Diese Schauspieler werden in Staffel 17 dabei sein

Diese Stars sind wie gewohnt am Start:



  • Sebastian Ströbel als Markus Kofler
  • Luise Bähr als Katharina Strasser
  • Markus Brandl als Tobias Herbrechter
  • Robert Lohr als Michi Dörfler
  • Michael Pascher als Rudi Dolezal
  • Stefanie von Poser als Emilie Hofer
  • Josephin Busch als Nina Reuther
  • Heinz Marecek als Franz Marthaler
  • Sonja Kirchberger als Elisa Rödder
  • Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter
  • Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler

Und diese Stars sind neu dabei:

  • Lisa Junick als Mia Steiner
  • Marinus Hohmann als Leon Dörfler
  • Arne Löber als Halbbruder von Markus Kofler

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Die Bergretter" finden Sie hier

