Bald geht's los: Alle Infos zur 17. "Bergretter"-Staffel!
Die Fans sind noch immer bewegt von den Ereignissen der 16. Staffel: Alexandra beendete die Beziehung zu Markus, und auch Nina zog sich zurück. Doch die Überraschung folgt sofort – Nina wird zurückkehren! Damit bleibt das hochemotionale Liebesdreieck bestehen und sorgt auch in Staffel 17 für reichlich Spannung.
Und nicht nur in der Liebe wird es turbulent: Markus Koflers (Sebastian Ströbel) Tochter Mia taucht wieder auf – voller Gefühle, Trotz und jugendlicher Rebellion. Für Markus heißt das, sich ganz neu als Vater zu beweisen. Doch damit nicht genug: Ein plötzlich aufgetauchter Halbbruder wirbelt zusätzlich Staub auf. Parallel dazu tritt Tobias (Markus Brandl) im Kampf um das Bürgermeisteramt an – und hat dabei mit Emilie ausgerechnet seine eigene Ehefrau als Konkurrentin.
An diesen Tagen laufen die neuen "Bergretter"-Folgen im TV
Los geht es am 30. Oktober im ZDF. Bereits am 23. Oktober erscheinen alle neuen Folgen in der ZDF-Mediathek.
- Folge 1: 30. Oktober, 20.15 Uhr
- Folge 2: 6. November, 20.15 Uhr
- Folge 3: 13. November, 20.15 Uhr
- Folge 4: 20. November, 20.15 Uhr
- Folge 5: 27. November, 20.15 Uhr
- Folge 6: 4. Dezember, 20.15 Uhr
- Folge 7: 11. Dezember, 20.15 Uhr
Diese Schauspieler werden in Staffel 17 dabei sein
Diese Stars sind wie gewohnt am Start:
- Sebastian Ströbel als Markus Kofler
- Luise Bähr als Katharina Strasser
- Markus Brandl als Tobias Herbrechter
- Robert Lohr als Michi Dörfler
- Michael Pascher als Rudi Dolezal
- Stefanie von Poser als Emilie Hofer
- Josephin Busch als Nina Reuther
- Heinz Marecek als Franz Marthaler
- Sonja Kirchberger als Elisa Rödder
- Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter
- Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler
Und diese Stars sind neu dabei:
- Lisa Junick als Mia Steiner
- Marinus Hohmann als Leon Dörfler
- Arne Löber als Halbbruder von Markus Kofler