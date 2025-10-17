Bald geht's los: Alle Infos zur 17. "Bergretter"-Staffel!

Die Fans sind noch immer bewegt von den Ereignissen der 16. Staffel: Alexandra beendete die Beziehung zu Markus, und auch Nina zog sich zurück. Doch die Überraschung folgt sofort – Nina wird zurückkehren! Damit bleibt das hochemotionale Liebesdreieck bestehen und sorgt auch in Staffel 17 für reichlich Spannung.

Und nicht nur in der Liebe wird es turbulent: Markus Koflers (Sebastian Ströbel) Tochter Mia taucht wieder auf – voller Gefühle, Trotz und jugendlicher Rebellion. Für Markus heißt das, sich ganz neu als Vater zu beweisen. Doch damit nicht genug: Ein plötzlich aufgetauchter Halbbruder wirbelt zusätzlich Staub auf. Parallel dazu tritt Tobias (Markus Brandl) im Kampf um das Bürgermeisteramt an – und hat dabei mit Emilie ausgerechnet seine eigene Ehefrau als Konkurrentin.

An diesen Tagen laufen die neuen "Bergretter"-Folgen im TV Los geht es am 30. Oktober im ZDF. Bereits am 23. Oktober erscheinen alle neuen Folgen in der ZDF-Mediathek.

Folge 1: 30. Oktober, 20.15 Uhr

Folge 2: 6. November, 20.15 Uhr

Folge 3: 13. November, 20.15 Uhr

Folge 4: 20. November, 20.15 Uhr

Folge 5: 27. November, 20.15 Uhr

Folge 6: 4. Dezember, 20.15 Uhr

Folge 7: 11. Dezember, 20.15 Uhr Diese Schauspieler werden in Staffel 17 dabei sein Diese Stars sind wie gewohnt am Start:

Sebastian Ströbel als Markus Kofler

Luise Bähr als Katharina Strasser

Markus Brandl als Tobias Herbrechter

Robert Lohr als Michi Dörfler

Michael Pascher als Rudi Dolezal

Stefanie von Poser als Emilie Hofer

Josephin Busch als Nina Reuther

Heinz Marecek als Franz Marthaler

Sonja Kirchberger als Elisa Rödder

Nicholas Reinke als Dr. Nick Aichstetter

Viktoria Ngotsé als Alexandra Winkler Und diese Stars sind neu dabei: