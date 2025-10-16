Nach Tod von Diane Keaton: Familie gibt Ursache bekannt!

Erst im vergangenen Jahr war noch ein neuer Film mit ihr erschienen, umso überraschender kam die Nachricht vom plötzlichen Tod Diane Keatons am 11. Oktober. Die Schauspielerin starb im Alter von 79 Jahren, wie ein Sprecher der Familie dem Magazin "People" bestätigt hatte – ohne dabei allerdings die Details zu nennen. Die Fans standen vor einem Rätsel, denn von einem schlechten Gesundheitszustand war zu dem Zeitpunkt nichts bekannt.

Jetzt hat sich erstmals die Familie zur Todesursache geäußert und teilte mit: Diane Keaton starb an einer Lungenentzündung. Ob sie zuvor an einer anderen Krankheit litt, wurde nicht erwähnt. Die Angehörigen seien "sehr dankbar für die zahlreichen Botschaften der Liebe und Unterstützung", die sie in den vergangenen Tagen erhalten haben, heißt es weiter in dem exklusiven Statement, das dem "People"-Magazin vorliegt.

Außerdem wies die Familie auf das soziale Engagement von Diane Keaton hin: "Sie liebte ihre Tiere und setzte sich unermüdlich für Obdachlose ein. Daher wären Spenden in ihrem Gedenken an eine lokale Lebensmittelausgabe oder ein Tierheim eine wunderbare und sehr willkommene Ehrung für sie."

Diane Keaton gewann einen Oscar Diane Keaton war über 50 Jahre lang als Schauspielerin tätig und wirkte in der Zeit in fast 100 Produktionen mit. Weltweit bekannt wurde sie im Jahr 1972 als Francis Ford Coppola sie als Freundin von Al Pacinos Michael Corleone in "Der Pate" besetzte. 1978 gewann die Hollywood-Ikone für ihre Rolle in Woody Allens Klassiker "Der Stadtneurotiker" schließlich einen Oscar als beste Schauspielerin. Nach ihrem Tod nahmen zahlreiche Kolleginnen und Kollegen Anteil.

So schrieb beispielsweise Star-Regisseur Woody Allen in der US-amerikanischen Online-Publikation "The Free Press": "Vor ein paar Tagen war die Welt noch ein Ort, an dem Diane Keaton existierte. Jetzt ist es eine Welt, in der sie nicht mehr existiert. Daher ist es eine trostlosere Welt", schreibt Allen in dem von ihm verfassten Text. "Sie hatte ein großes Talent für Komödien und Dramen, aber sie konnte auch mit Gefühl tanzen und singen." Über Keatons modischen Geschmack schreibt der 85-Jährige: "Ihr Modegeschmack war natürlich eine Augenweide. Sie stellte Kleidungsstücke zusammen, die jeder Logik widersprachen, aber immer funktionierten."

