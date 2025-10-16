Thomas Anders heißt eigentlich Bernd - So kam er zu seinem Künstlernamen

Der als Bernd Weidung 1963 in Mörz (Rheinland-Pfalz) geborene Sänger, wusste schon als Kind, dass er auf die Bühne wollte – um zu performen, zu unterhalten und berühmt zu werden. Als er mit 15 Jahren seinen ersten Plattenvertrag bekam, musste sein Vater diesen noch für ihn unterschreiben. Und das war dann auch der Moment, in dem aus Bernd Weidung Thomas Anders wurde – zumindest für die Öffentlichkeit. „Mein Produzent meinte, Bernd Weidung klinge nicht nach Showbusiness. Ich sollte mir einen Künstlernamen aussuchen. Das ist ja keine Entscheidung für zehn Tage, das ist eine Lebensentscheidung, wenn man mit dem Namen Karriere machen möchte!“, erzählte der Sänger jetzt der „Bild“-Zeitung.

So kam er zu Thomas Als Fan der TV-Serie „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“ mit Thomas Ohrner in der Hauptrolle lag der Name Thomas schon einmal nahe. „Thomas war Ende der 70er-Jahre ein beliebter Jungenname. Er gefiel mir“, sagt Anders.

Der Nachname kam vom Chef seiner Plattenfirma. „Er hieß Anders. Und da meinte jemand: Vielleicht bekommen wir etwas mehr Budget, wenn du dich so nennst. Ich meinte, es gebe doch schon einen Sänger, der Christian Anders hieß. Doch das war ihnen egal. Also wurde aus mir Thomas Anders.“

Hat er den Bernd abgelegt? Innerhalb seiner Familie und in der Schule sei er weiterhin Bernd gewesen. Anfangs sei er überzeugt davon gewesen, die beiden Namen trennen zu können. „Beruflich Thomas, privat Bernd. Das funktioniert aber nicht. Lustig ist es, wenn ich zu Hause eine Party gebe. Freunde von früher sagen Bernd, andere Thomas. Fans, die besonders eng mit mir sein wollen, nennen mich Bernd. Aber da reagiere ich überhaupt nicht drauf, weil ich nun mal als Sänger Thomas Anders heiße“, sagt der 62-Jährige.

Seine Frau, mit der in diesem Jahr Silberne Hochzeit feierte, spricht ihn mit Thomas an, wenn sie ihn im Job begleitet. Ansonsten nennt sie ihn meistens „Schatzi“, „nur wenn es ernst wird, sagt sie Bernd“.