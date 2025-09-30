Home News Star-News

Dieter Bohlens weiche Seite: „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa“

Private Einblicke

Dieter Bohlens weiche Seite: „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa“

30.09.2025, 09.12 Uhr
von Pamela Haridi
Bei einem Auftritt hat der Pop-Titan überraschend ehrliche Einblicke in die Beziehung zu seiner Tochter Amelie gegeben.
Dieter Bohlen steht mit einem weißend Hemd lächelnd auf der Bühne.
Dieter Bohlen war gemeinsam mit Tochter Amelie beim "Schlagerboom Open-Air 2025"  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Michael Bahlo

Kitzbühel wurde kürzlich zum Schauplatz für ein Gipfeltreffen der Schlagerstars: Beim „Schlagerboom Open-Air 2025“ sorgten Größen wie Andreas Gabalier (40), Melissa Naschenweng (34), DJ Ötzi (54), Stefanie Hertel (45), Andy Borg (64), Andrea Berg (59) und viele weitere dafür, dass – ganz im Sinne des Mottos – „die Berge zum Leuchten“ begannen.

Für Aufsehen sorgte jedoch ein Gast, den man bisher kaum mit der Welt des Schlagers in Verbindung gebracht hätte. Umso größer war die Überraschung, als Gastgeber Florian Silbereisen Florian Silbereisen gemeinsam mit Dieter Bohlen auf die Bühne bat.

Schlager trifft Pop

Dieter Bohlen ist nicht nur ein erfolgreicher Musikproduzent und DSDS-Juror – er ist zudem die eine Hälfte des Pop-Duos „Modern Talking“. In dieser Rolle schmetterte er dem begeisterten Publikum ein Medley aus vielen bekannten „Modern Talking“-Hits entgegen. Obwohl mancherorts Kritik darüber laut wurde, dass sich Bohlen beim Auftritt unverkennbar der Hilfe eines Play-Backs bediente, tat dies der Feierlaune der Anwesenden keinen Abbruch.

Derzeit beliebt:
>>Das macht Florian Silbereisen heimlich: Barbara Schöneberger packt aus!
>>Unsichtbare Grenze: Wie gespalten ist Deutschland nach 35 Jahren?
>>Florian Silbereisen: So reich ist der Schlagerstar wirklich
>>Dieter Bohlen mit Diät vor seiner Tour - So viel hat er abgenommen!

Wie es sich für einen echten Bohlen gehört, war er selbst schwer begeistert von seiner Performance und sprach im Anschluss von der Idee, gemeinsam mit Silbereisen „etwas zu machen“. Zuletzt seien sich die beiden vor fünf Jahren als Juroren in den „DSDS“-Liveshows begegnet. „Wir haben zwischendurch mal telefoniert. Aber wir haben uns tatsächlich seit unserer gemeinsamen „DSDS“-Zeit nicht wiedergesehen“, stellte Silbereisen fest.

Dieter Bohlen ungewohnt privat

Während dieses kurzen Plausches auf der Bühne wich die bekannte Coolness des Pop-Titans für einen kurzen Moment seiner sanften Seite. Dann nämlich, als er liebevoll auf eine für ihn sehr wichtige junge Dame zu sprechen kam: seine Tochter Amelie (14). Strahlend verkündete er, dass sie ihn nach Kitzbühel begleitet habe. Beide hätten die Zeit gemeinsam im Backstage-Bereich verbracht. Den großen Moment seines Auftritts verfolgte Amelie schließlich mit rund 6.000 Zuschauern live im Stadion.

Bohlen: „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa“

Noch am darauffolgenden Tag schwärmte Papa Dieter in einem Gespräch mit der Bild: „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa.“ Amelie habe ihm dies auf eine besondere Weise gezeigt. Dieter Bohlen verriet: „Sie hat mir nach dem Auftritt ein Küsschen gegeben. Das kommt nicht so oft vor. Damit ist sie sehr sparsam.“ Eine liebevolle Geste, die ihrem Vater offensichtlich sehr viel bedeutet. „Ich liebe meine Tochter über alles und sie kann mit mir machen, was sie will. Aber ich hätte ihr bei ihrer Konfirmation gern einen Kuss gegeben. Das will sie aber nicht. Mädchen finden sowas in ihrem Alter peinlich.“

Die Liebesdramen von Pop-Titan Dieter Bohlen enthüllt
Dieter Bohlen, der Pop-Titan, hat nicht nur eine musikalische Karriere hingelegt, sondern auch in seinem Liebesleben für Schlagzeilen gesorgt.
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.

Bloß nicht in aller Öffentlichkeit …

Dieses Schicksal teile er mit David Beckham (50). Selbst populäre Stars wie er hätten es nicht immer leicht, ihre Töchter öffentlich zu umarmen, so Bohlen. „Das geht auch einem David Beckham nicht anders, wie ich gelesen habe. Der hat seine Tochter vor anderen Leuten geküsst und sie fand das ganz schlimm“, berichtete er. Dahingegen habe sein Auftritt den Teenager überhaupt nicht peinlich berührt: „Meinen Auftritt bei Florian fand sie nicht peinlich“, beteuerte er und bekräftigte: „Den fand sie mega!“

Bohlen will weiterhin mit Silbereisen arbeiten

Gegenüber Bild hielt Dieter auch am Sonntag noch an seinem Vorhaben, einer Zusammenarbeit mit Florian Silbereisen, fest: „Ich würde mit ihm und seinen Produzenten gerne mal über ein paar Pläne reden. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit „DSDS“ aufhören will, aber ich würde auch gern mal wieder etwas Neues machen. Also jetzt keine Quizshow, es muss schon etwas mit Musik sein.“

Millionen Menschen ist Dieter Bohlen als „Kodderschnauze“ bekannt, die als Chef-Juror bei „Deutschland sucht den Superstar“ jedem Anwärter geradeaus und unverblümt seine Meinung sagt. Mit seinen emotionalen Worten gewährte Bohlen einen seltenen Einblick in sein Privatleben. Zwar betont er gelegentlich, wie sehr seine Kinder sein Leben prägten, doch über Einzelheiten sprach er bisher so gut wie nicht.

Dieter Bohlen – der Familientyp?

Dabei ist Dieter Bohlen ist ein absoluter Familienmensch, für den seine Kinder der wichtigste Lebensinhalt sind. Trotz seines Erfolges blieb er für sie immer bodenständig und nahbar. Er ist Vater von insgesamt sechs Kindern. Seine Söhne Marc (39) und Marvin (36) sowie Tochter Marielin (35) stammen aus seiner ersten Ehe mit Erika Sauerland (70) und sind längst erwachsen. Im März 2023 machte ihn seine große Tochter sogar zum Großvater. Kind Nummer vier ist der 19-jährige Maurice aus Dieters Beziehung mit Estefania Heidemanns (45).

Seit 2006 ist Dieter glücklich mit seiner Lebensgefährtin Carina Walz (41) zusammen. Mit ihr scheint er die „Richtige“ gefunden zu haben: Immer, wenn er sich über seine Beziehung zu ihr äußert, schwärmt er wie frisch verliebt. Aus dieser Verbindung gingen Tochter Amelie und das Nesthäkchen, Sohn Maximilian (12), hervor. Dieter und Carina sind nicht verheiratet. Aber vielleicht kommt Dieter Bohlen ja eines Tages spontan die Idee, gemeinsam mit Carina „etwas zu machen“!?

Dieter Bohlen und Florian Silbereisen im verbalen Schlagabtausch
Das lang erwartete Aufeinandertreffen von Dieter Bohlen und Florian Silbereisen beim Schlagerbooom Open Air in Kitzbühel hat endlich stattgefunden – was ist passiert?
Schlagerbooom

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Deutschland sucht den Superstar (DSDS)" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Tränen & Duette: Giovanni Zarrella feierte 80 Jahre Howard Carpendale
„Die Giovanni Zarrella Show“
Giovanni Zarrella und Howard Carpendale
Beatrice Egli trägt einen Ehering: Ist der Schlagerstars längst verheiratet?
Das steckt dahinter
Beatrice Egli trägt stets einen Ehering an ihrer Hand.
Thomas Anders: Die unbekannte Seite des Modern-Talking-Stars
Einst ein Kindertalent
Thomas Anders
Warum Heino keine Lust auf TV-Auftritte bei Silbereisen & Zarrella hat
Star rechnet ab
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
Helene Fischer: So viel Geld hat die Schlagerqueen wirklich
Das Imperium der Schlager-Queen
Bei Helene Fischer klingelt die Kasse. Die Schlager-Queen kann sich über ein erstaunliches Vermögen freuen. Doch nicht nur durch ihre Musik hat die Sängerin so viel Geld verdient.
Florian Silbereisen fliegt kurz vorm Auftritt aus Veranstaltung: "Du gehörst hier nicht hin, also raus"
Eklat bei Feier
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Thomas Anders: Wer ist die Frau an seiner Seite?
Der Schlagerstar privat
Thomas Anders und Claudia Weidung
Magischer Moment: So lernte Helene Fischer ihren Thomas kennen!
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Pokerface: Florian Silbereisens Schwester überrascht mit krassem Talent
Die Familie des Schlagerstars
Florian Silbereisens Geschwister haben interessante und unterschiedlichste Lebenswege eingeschlagen.
Jürgen Drews auf der Wiesn: Wer wollte ihn verprügeln?
Oktoberfest-Schock
Jürgen Drews auf dem Oktoberfest
Neue Staffel von "SOKO Köln" startet dramatisch
"SOKO Köln – Tod einer Staatsanwältin"
SOKO Köln - Tod einer Staatsanwältin
Spätis und Büdchen als kulturelles Erbe
"37° Der Kiosk – Kaffee, Bier und Emotionen"
37° Der Kiosk - Kaffee, Bier und Emotionen
Einst Kondomtester: Günther Jauch erkennt ehemaligen WWM-Kandidaten
"Wer wird Millionär?"
Anna Maria Martín y Moreno
Jamie Bell heute: Das macht der "Billy Elliot"-Darsteller
Weltruhm vor 25 Jahren
Billy Elliot - I Will Dance
"Promi Big Brother" 2025: Auch Marc Terenzi zieht in den Container
Reality-Show
Promi Big Brother
ZDF-"Fernsehgarten": So fies wurde Andrea "Kiwi" Kiewel reingelegt
Gemeiner Streich
Andrea Kiewel
Helene Fischer: Überraschender Absturz für die Schlager-Queen
Erfolg bleibt aus
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
Verona und Franjo Pooth: So halten sie ihre Ehe seit 25 Jahren
Gibt es einen Ehevertrag?
Verona und Franjo Pooth
Ina Müller gesteht: Habe zu schnell mit Männern abgeschlossen
Beziehungsreflexion
Ina Müller
Ina Müller: So tickt die Talkshow-Moderatorin in Sachen Liebe
Die Entertainerin privat
Ina Müller
Sorge um Carmen Geiss – So geht es ihr nach der Hirn-OP!
Schockmoment
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Dortmunder „Tatort“ ohne Rosa Herzog: Wird er der neue Ermittler?
So könnte es weitergehen
Jörg Hartmann steht neben einem Mann und hält einen Regenschirm in der Hand.
Tödliche Herzimplantate versetzen Zürich in Angst
"Tatort: Kammerflimmern"
"Tatort: Kammerflimmern"
Rente statt Romantik: Zerbricht Petras Ehe am Neuanfang?
"Petra geht baden"
Petra geht baden
Jessica Schwarz im Interview über ihre Rolle in "Vogelfrei. Ein Schwarzwaldkrimi"
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.
Thomas Hohler: „Ein Happy Place meiner Kindheit“
Interview
Eine Frau steht auf der Bühne.
Politikerinnen im Kampf gegen männliche Vorurteile
"Die Unbeugsamen"
Die Unbeugsamen
Alkoholismus im Fokus: Friederike Becht spielt sich an die Grenze
"Im Rausch"
Im Rausch
Kann Ben Affleck im Mysterythriller seine Tochter retten?
"Hypnotic"
Hypnotic
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.