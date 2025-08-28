Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"

Bald erscheint dein neues Album „Hör nie auf damit“. Was können Fans erwarten, was macht es besonders und welche Bedeutung hat es für dich persönlich?

Beatrice Egli: Dieses Album soll ein Mutmacher sein. Für mich und für uns alle. Es steckt voller Motivation, Leichtigkeit und Freude, die ich meinem Publikum schenken möchte. „Hör nie auf damit“ ist ein klares Ja zum Leben. Ein Manifest, nicht aufzuhören zu tanzen, zu lachen, zu leben. Einfach zu machen. Das Leben anzunehmen, in all seinen Höhen und Tiefen und stets zu versuchen, hinter jeder Regenwolke den nächsten Sonnenstrahl zu sehen.

Wie unterscheidet es sich von Deinem letzten Album „Balance“?

Auch in diesem Album steckt wieder sehr viel Persönlichkeit. „Balance“ war geprägt von einem Neuanfang, vom Risiko neue Wege zu gehen. „Hör nie auf damit“ ist sozusagen die Fortsetzung und setzt den Fokus auf den Ist-Zustand, auf Empowerment, Mut, Optimismus. Es ist ein Statement des Weitermachens, niemals damit aufzuhören eben diesen – seinen eigenen Weg - zu gehen und das Leben in all seinen Facetten zu bejahen. Eine Einladung, groß zu träumen und an sich selbst zu glauben. Denn „wenn dra glaubsch, ja denn chunts au so“.

Beatrice Egli: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet" Deine neue Single heißt So oder So (SOS). - Wie ist der Song entstanden und worum geht es?

In meiner neuen Single „So oder so (SOS)" geht es um die Endorphine, die freigesetzt werden, wenn sich in einer Begegnung Feuer und Benzin mischen. Wenn man einfach nicht widerstehen kann und ohne an die Konsequenzen zu denken SOS schreit, weil man es so oder so will, egal, wie viele innerliche Stimmen womöglich dagegensprechen.

Was geht dir durch den Kopf, wenn du monatelang an einem neuen Album arbeitest – ohne genau zu wissen, wie es bei den Fans ankommen wird?

Diese Phase ist immer ganz besonders aufregend. Es ist eine riesige Mischung aus Vorfreude, Nervosität und Hoffnung. Mein Team und ich stecken monatelang so viel Energie und Herzblut in die neuen Songs, und hoffen natürlich sehr, dass die Songs dann genau dort ankommen, wo wir es uns wünschen: in den Herzen der Fans.

Wann hast Du das letzte Mal ein S.O.S. gesendet?

Erst kürzlich habe ich ein SOS an meine Fans gesendet, denn meine Plattenfirma wollte meine neue Single „So oder So (SOS)" nicht mit aufs neue Album nehmen. Es ist wirklich immer eine schwierige Auswahl, da es viel mehr fertige Songs als Plätze auf dem Album gibt. Aber bei dem Song war ich sicher: Den brauchen wir. Also habe ich meine Fans darum gebeten, mit möglichst vielen Kommentaren und Videos zu zeigen, was für ein Ohrwurm der Song ist und wie gerne wir ihn alle auf dem Album hätten. Und das hat mit geballter Power dann tatsächlich geklappt!