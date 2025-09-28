Home News TV-News

„Bis ans Ende der Nacht“: Thea Ehre brilliert im Krimi-Melodram

"Bis ans Ende der Nacht"

Transfrau als Lockvogel: Thea Ehre begeistert im Berlinale-Hit

28.09.2025, 06.30 Uhr
von Jonas Decker
Bei der Berlinale 2023 umjubelt und ausgezeichnet, jetzt im Ersten zu sehen: "Bis ans Ende der Nacht" mit Thea Ehre und Timocin Ziegler erzählt eine komplexe Film-Noir-Geschichte zwischen falschen Identitäten und echten Gefühlen.
Bis ans Ende der Nacht
Ermittler Robert (Timocin Ziegler) braucht Leni (Thea Ehre) als Lockvogel, um an einen Großdealer heranzukommen.   Fotoquelle: WDR/Heimatfilm
Bis ans Ende der Nacht
Thea Ehre, die in "Bis ans Ende der Nacht" die Transfrau Leni verkörpert, wurde mit einem Silbernen Bären als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.   Fotoquelle: WDR/Heimatfilm
Bis ans Ende der Nacht
Falsche Identitäten und echte Gefühle: Die Geschichte, die "Bis ans Ende der Nacht" erzählt, ist äußerst komplex.  Fotoquelle: WDR/Heimatfilm

"Wo warst du denn die letzten zwei, drei Jahre?", fragt Großdealer Victor (Michael Sideris). Leni (Thea Ehre) muss lügen. Auf Bali sei sie gewesen, erklärt sie etwas verlegen. Robert (Timocin Ziegler), der direkt danebensitzt, weiß es besser – nein, nicht Bali -, aber er schweigt. Die Sache ist kompliziert, aber das passt, denn "Bis ans Ende der Nacht" ist durchaus auch ein sehr komplexer Film – weit mehr noch, als es diese beklemmende Dinner-Szene vermuten lässt ...

ARD
Bis ans Ende der Nacht
Drama • 28.09.2025 • 23:05 Uhr

Eine ansprechende Mischung aus Kriminalfilm und Melodram - Thea Ehre brilliert

Was Victor nicht weiß: Leni war im Knast und muss jetzt als Lockvogel herhalten, damit Robert, ein verdeckter Ermittler, den Großkriminellen dingfest machen kann. Im Gegenzug winkt Leni die Freiheit, sofern denn alles gutgeht. Auf ein klassisches Happy End deutet in diesem Film Noir aber schon zu Beginn wenig hin. Robert ist schwul und muss sich nun als Partner von Transfrau Leni ausgeben, die Stimmung zwischen den beiden ist äußerst angespannt. Irgendwann entstehen schließlich echte Gefühle, aber das macht die Angelegenheit für alle Beteiligten nur noch schwieriger.

Florian Plumeyer schrieb das Drehbuch zu "Bis ans Ende der Nacht", Regie führte Christoph Hochhäusler ("Unter dir die Stadt", "Die Lügen der Sieger"). Gemeinsam kreierten die beiden eine ebenso anspruchsvolle wie ansprechende Mischung aus Kriminalfilm und Melodram, die nach der Premiere auf der Berlinale 2023 eine Menge Lob erntete. Vor allem die Leistung von Thea Ehre wurde vielfach hervorgehoben. Bei der Berlinale wurde sie mit einem Silbernen Bären als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet.

Derzeit beliebt:
>>Ehe-Krise in "Petra geht baden": ZDF-„Herzkino“ mit Ulrike Kriener
>>„Terra X History“: Der Nazischatz von Štěchovice - Ein Mythos?
>>Defekte Herzimplantate: Neuer Zürich-„Tatort“ zeigt Cyberattacke
>>"Bis ans Ende der Nacht": Kritik zum komplexen Drama mit Thea Ehre

Bereits ab Freitag, 26. September, ist das preisgekrönte Drama in der ARD Mediathek abrufbar.



Bis ans Ende der Nacht – So. 28.09. – ARD: 23.05 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Berlinale" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Kann die alte Liebe neu entfacht werden?
"Käthe und ich – Verhängnisvolle Liebe"
Käthe und ich - Verhängnisvolle Liebe
"Die Welt ist nicht nur tragisch" – Michael Ostrowski über den "Krimi aus Passau"
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
„Sturm der Liebe“: Was macht die Serie seit 20 Jahren so erfolgreich?
Telenovela-Jubiläum
Sturm der Liebe
Neuzugänge bei „Sturm der Liebe“: Diese Stars mischen ab Oktober mit
22. Staffel
Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel Klug
„Sturm der Liebe“: Neues Traumpaar über den Drehstress am Fürstenhof
Hinter den Kulissen
Das "Sturm der Liebe"-Trumpaar im Interview
Diese ARD-Serie zeigt die wahre Seite des Klinikalltags!
"David und Goliath (1)"
David und Goliath
Neue Staffel "Die Heiland - Wir sind Anwalt" - Landet Romy jetzt selber vor Gericht?
Staffelstart
"Die Heiland - Wir sind Anwalt"
Schulmassaker im TV: Dieser "Polizeiruf" geht unter die Haut
"Polizeiruf 110: Sie sind unter uns"
Polizeiruf 110: Sie sind unter uns
Sparen beim ÖRR: Wie lange kann sich die ARD Florian Silbereisen noch leisten?
ARD und Schlagershows
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
DDR-Tennis: Als die Mauer den Aufschlag blockierte
"Großes Tennis – Made in East Germany"
Großes Tennis - Made in East Germany
Streaming-Tipps der Woche: Leidende Männer und ein mutiger Alltagsheld
Highlights
"Alphamännchen"
Warum Heino keine Lust auf TV-Auftritte bei Silbereisen & Zarrella hat
Star rechnet ab
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
Helene Fischer: So viel Geld hat die Schlagerqueen wirklich
Das Imperium der Schlager-Queen
Bei Helene Fischer klingelt die Kasse. Die Schlager-Queen kann sich über ein erstaunliches Vermögen freuen. Doch nicht nur durch ihre Musik hat die Sängerin so viel Geld verdient.
Florian Silbereisen fliegt kurz vorm Auftritt aus Veranstaltung: "Du gehörst hier nicht hin, also raus"
Eklat bei Feier
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
"Drei gegen Einen – Die Show der Champions"
Drei gegen Einen - Die Show der Champions
Protestsongs damals & heute: 3sat über die Kraft der Musik
"Protest! Songs! – Klassenkampf (1 / 4)"
Protest! Songs! - Klassenkampf (1 / 4)
Justizirrtum im ARD-Krimi: Sitzt der Falsche im Gefängnis?
"Im Namen der Wahrheit – Traue Niemandem"
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem
30 Jahre "PUR+": Die verrücktesten Experimente zum Jubiläum
"PUR+: Best of Wissen – PUR+ feiert Geburtstag"
"PUR+"
Thomas Anders: Wer ist die Frau an seiner Seite?
Der Schlagerstar privat
Thomas Anders und Claudia Weidung
Judith Rakers packt über schockierende Wiesn-Erfahrung aus
Oktoberfest-Erinnerungen
Judith Rakers
Prinz William spricht über "das härteste Jahr" seines Lebens
Schockierende Enthüllungen
Prinz William
Geheimnisse hinter den Kulissen von "Bares für Rares"
Fakten zur ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Wer ist der wahre James Bond? Alle Darsteller im großen Ranking!
Wer war der beste?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
So erlebten die DFB-Stars 2015 die Terror-Nacht von Paris
Sky-Doku
"Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France"
Claus Theo Gärtner: Was macht der Matula-Darsteller heute?
Schauspiel-Legende
Ein Fall für zwei (ZDF)
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Serien-Stopp nach Kirk-Attentat: Hauptdarstellerin Jessica Chastain kritisiert Apple TV
Vorerst keine neuen Folgen
Jessica Chastain
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim: "Kochen ist ein typisches Hobby für Chemiker"
Kulinarische Wissenschaft
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
"Das ist nicht Hollywood – das ist Deutschland": So gut ist die Adaption der US-Serie "Euphoria"
Jugenddrama
"Euphorie" ab 2. Oktober auf RTL+