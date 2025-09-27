30 Jahre „PUR+“: Die verrücktesten Experimente zum Jubiläum im ZDF

"PUR+" feiert Geburtstag: Vor 30 Jahren ging das Kinderwissensmagazin, damals noch unter dem Namen "PuR", im ZDF-Kinderprogramm "tivi" auf Sendung. Folge für Folge stürzte sich der Moderator Gregor Steinbrenner (später Jo Hiller) in seinem grün-orangen Raumschiff in neue Abenteuer – immer mit an Bord waren damals die Zeichentrickfiguren Petty Pur und Tetty Bär sowie, zugeschaltet von der Erde, Moderatorin Enie van de Meiklokjes.

30 Jahre Pur+: Eric Mayer zeigt die spannendsten Experimente und Selbstversuche 2006 wurde die Sendung schließlich in "PUR+" umbenannt. Zum Jubiläum blickt Moderator Eric Mayer, der 2008 von seinem Vorgänger Andreas Korn übernahm, in "PUR+: Best of Wissen – PUR+ feiert Geburtstag" nun auf die Highlights der vergangenen drei Jahrzehnte zurück.

In der - wie immer - 25-minütigen Sendung zeigt "PUR+" noch einmal die spannendsten Experimente und Selbstversuche von Eric Mayer: So tauchte der "Stuntman des Wissens" bereits mit Haien und testete beim Parabelflug, wie sich Schwerelosigkeit anfühlt.

Emotional wird es beim Rückblick auf besondere Kindergeschichten und aufregende Tierbegegnungen. Und da "PUR+" seit Anbeginn nicht nur Wissen vermitteln, sondern das junge Publikum auch zum Lachen bringen will, gibt es Highlights aus der anfangs in die Sendung integrierten "Petty Pur Show" und eine neue Comedy-Einlage aus der Rubrik "Das Letzte!".

In der ZDFmediathek ist "PUR+: Best of Wissen – PUR+ feiert Geburtstag" bereits ab Freitag, 19. September, abrufbar.

PUR+: Best of Wissen – PUR+ feiert Geburtstag – Sa. 27.09. – ZDF: 10.00 Uhr

