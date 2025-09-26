Home News Star-News

Wer ist der wahre James Bond? Alle Darsteller im großen Ranking!

Wer war der beste?

Wer ist der wahre James Bond? Alle Darsteller im großen Ranking!

26.09.2025, 13.16 Uhr
von Pamela Haridi
Seit 1962 prägt James Bond die Kinowelt. Doch welcher Schauspieler füllte die Rolle des britischen Geheimagenten am überzeugendsten aus?
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Über die Jahre wurde James Bond von vielen Darstellern verkörpert.  Fotoquelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com | I-Images

Es ist das Jahr 1962, als mit „James Bond – 007 jagt Dr. No“ der erste Film der später legendären Reihe in den Kinos erscheint. Und nach nur 90 Sekunden werden genau die Worte ausgesprochen, die noch heute zu den bekanntesten der Filmgeschichte gehören: „Bond, James Bond“. Mittlerweile weiß jeder: James Bond trinkt seinen Wodka Martini „geschüttelt, nicht gerührt“ – sein Anzug sitzt perfekt und an Gadgets fehlt es dem Agenten dank Q auch nicht. Doch welcher Darsteller hat die ikonische Rolle eigentlich am besten verkörpert?

James Bond ist tot, es lebe James Bond! Das ist wohl der neue Mann im Dienste der Majestät
James Bond alias Agent 007 ist eigentlich der Prototyp des unsterblichen Geheimagenten. Umso überraschender war sein Ableben im letzten Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ aus dem Jahr 2021. Aber das war natürlich nur das Ende von Daniel Craig als James Bond, jedoch nicht das von Agent 007. Wer könnte der nächste Schauspieler sein, der den britischen Geheimagenten im 26. (offiziellen) Bond-Film verkörpert, und was sollte er mitbringen?
007 in Bond-Film Nummer 26
Daniel Craig war als zuletzt als James Bond im Einsatz.

Wer war der beste James Bond?

Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Figur des James Bond zu einer Ikone. Im Rahmen der EON-Bond-Film-Reihe schlüpften sechs Schauspieler für 25 Filme in die Rolle des Agenten. Auch wenn die markanten Eckdaten der Bond-Figur stets gleichblieben, so verlieh doch jeder Darsteller dem Titelhelden ganz eigene Nuancen. Neben dem Äußeren war es mal das charismatische Auftreten, mal der Humor, mal die Rationalität. Letztlich ist jeder Bond ein (Roman-)Held, dem „frau“ nicht widerstehen kann und es bleibt Ansichtssache, für welchen „Bond“ das Herz schlägt.

Derzeit beliebt:
>>Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
>>Protestsongs damals & heute: 3sat über die Kraft der Musik
>>„Darüber darf ich nicht sprechen“ - Ist Aaron Taylor-Johnson wirklich der neue 007?
>>63 Jahre James Bond: Das sind die größten Geheimnisse von 007!

Nicht mit im Ranking:



Bevor wir unser Ranking starten, stellen wir der Vollständigkeit halber diejenigen Kandidaten vor, die außer Konkurrenz liefen.

Barry Nelson (1954)

Mitte der 50er-Jahre nutzte der Fernsehkonzern CBS die Buchvorlage von „Casino Royale“, dem ersten 007-Roman von Fleming, für die dritte Folge der ersten Staffel der Serie „Climax!“. In der stark amerikanisierten Version diente der Romanheld der CIA und aus seinem amerikanischen Verbündeten Felix Leiter wurde kurzerhand der Brite Clarence Leiter, der für den MI6 tätig war. Typisch amerikanisch wird Bond von seinen Freunden auch nicht mit James, sondern mit Jimmy angesprochen. Noch kritischer: Ein I ersetzte das O im Nachnamen - stillos! Da Barry Nelson mit dem britischen Original nicht mehr viel gemein hatte, läuft er in unserem Ranking außer Konkurrenz.

David Niven (1967)

Es ist nicht von ungefähr, dass kaum jemand an David Niven denkt, wenn es um die Aufzählung aller Bond-Darsteller geht. Dabei liegt dies nicht an seinem Talent. Im Jahr 1967 spielte er 007 in „Casino Royale“. Der Film entstand nach der Fleming-Romanvorlage, wurde allerdings nicht von den Bond-Produzenten verantwortet. Das Resultat war eine verrückte 007-Komödie, in der Niven noch nicht einmal der einzige Bond war. Auch wenn diese absolut nichts mit dem Buch zu tun hat, so ist die facettenreiche Agenten-Darstellung durchaus unterhaltsam.

Und: David Niven spielt „seinen“ 007-Agenten wirklich perfekt. Zum Cast des Films gehören übrigens Stars wie Ursula Andress, Peter Sellers, Joanna Pettet und Woody Allen – allesamt in der Rolle des Bond!

Alle 007-Darsteller im Ranking

Kommen wir nun zu unserem subjektiven Ranking der James-Bond-Darsteller. Vorweg sei gesagt, dass jeder der folgenden Schauspieler einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hat, dass Bond zu dem werden konnte, der er heute ist. Sie alle lieferten Bestleistungen und eine wunderbare Arbeit ab – und dennoch verkörperten manche von ihnen die Romanfigur überzeugender als andere.

George Lazenby (1969)

Der australische Schauspieler George Lazenby trat mit „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ lediglich einmal als James Bond auf. Er hatte das „Pech“, in die Fußstapfen von Sean Connery treten zu müssen. Keine leichte Aufgabe. So verkörperte er einen Agenten mit Herz und ließ zu, dass dieser sich glaubhaft aufrichtig verliebte und nahbar präsentierte. Die Reihe bekam erstmals emotionale Höhepunkte. Kein anderer hätte diese Kehrtwende versucht.

Nach Beendigung der Dreharbeiten verkündete George Lazenby, dass die Figur des Bond für ihn nicht mehr zeitgemäß sei. Im Anschluss weigerte er sich, seinen Vollbart zu rasieren und stattdessen im typischen 007-Look die Werbetrommel für seinen Film zu rühren. Es mag ironisch klingen: George Lazenby ist der einzige Bond-Darsteller, der für seine Interpretation eine Golden Globe Nominierung erhielt.

Nicht nur Goldfinger: Diese Bond-Schurken sind legendär!
James Bond ist bekannt für seine ikonischen Schurken. Doch einige haben 007 das Leben schwer gemacht. Ein Rückblick auf die spannendsten Gegner.
Bonds Rivalen
Mads Mikkelsen trägt einen Anzug und spielt Poker.

Pierce Brosnan (1995 – 2002)

Eigentlich hätte der irische Schauspieler schon 1987 in die Rolle des Geheimagenten schlüpfen sollen. Damals war er jedoch noch als smarter Privatdetektiv Remington Steele tätig. Seine Stunde schlug schließlich 1995 mit „Golden Eye“, der bis heute als eine der gelungensten Bond-Verfilmungen gilt. Brosnan verlieh seinem Bond Charisma, Stil und Coolness. Im Vergleich zu den Vorgängerfilmen verdoppelten sich die Einspielergebnisse unter seiner Mitwirkung. Brosnan war noch in „Der Morgen stirbt nicht“, „Die Welt ist nicht genug“ und „Stirb an einem anderen Tag“ zu sehen.

Pierce Brosnan ist zweifelsohne ein attraktiver Mann mit Sex-Appeal. Er scheint im Anzug geboren worden zu sein. Sein tiefer Blick, zu dem er die Stirn nachdenklich in Falten zieht, seine Lässigkeit, sein stets korrekt sitzendes, volles Haar – einfach makellos. Und genau das ist das Problem. Bond ist eben nicht nur ein Womanizer und Verführer, sondern auch ein brutaler, kaltblütiger Auftragskiller. Diese dunkle Seite mochte man Pierce Brosnan nicht ganz abkaufen.

Timothy Dalton (1987 – 1989)

Nach der Moore-Ära, die zunehmend von einer Art Realitätsflucht geprägt war, stellten die zwei Auftritte von Timothy Dalton in „Der Hauch des Todes“ und „Lizenz zum Töten“ eine 180-Grad-Wendung dar. Von allen Darstellern nahm Dalton seinen Job wohl am ernstesten. Nachdem er die gesamte Bibliografie von Ian Fleming las, zog er sich mehrere Tage zurück, um die Hauptfigur zu studieren. Er wollte Bond zurück zu seinen Wurzeln bringen.

Seine Darstellung enthielt wieder mehr Realismus und Seriosität. Sein Bond ist hart und kühl. Mal überraschend lässig, mal extrem angespannt und immer verschlossen, wenn es darum geht, sein Inneres nach außen zu kehren. Das Leben eines Geheimagenten ist nun einmal einsam. Obwohl beide Bond-Filme mit Timothy Dalton erfolgreich waren, fanden die Fans ihn im Vergleich zu seinen Vorgängern zu unbeweglich. Seine Bond-Darstellung hinterließ keinen bleibenden emotionalen Nachhall.

Daniel Craig (2006 – 2021)

Zugegeben, kämen nicht noch zwei klassische Bond-Schwergewichte, wäre Daniel Craig sicherlich zwei Plätze weiter vorne. Obwohl er – rein körperlich – nicht der Größte und obendrein blond ist, trägt er die Bond-Rolle wie eine zweite Haut. Craig scheint alle Merkmale seiner Vorgänger in einer Figur zu vereinen: Emotional wie Moore, elegant wie Brosnan, zornig wie Dalton. Selbst in einer großen Menschenmenge spürt man seine innere Einsamkeit bis in den Kinosessel. Wäre Fleming ihm begegnet, hätte er den Schauspieler höchstwahrscheinlich als Vorbild für seinen Romanhelden gewählt. Mit der Craig-Ära im Jahr 2006 begann mit „Casino Royale“ die kompromissloseste Modernisierung der Figur des Agenten.

Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Seit über 50 Jahren fesselt der ARD-Krimi "Tatort" die Zuschauer. Doch einige Folgen verschwinden aus dem Fernsehen. Warum diese Episoden nicht mehr gezeigt werden, ist erstaunlich.
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?

Craigs Darbietung war so intensiv als würde er Bond nicht spielen, sondern leben. Die Lizenz zum Töten erhielt eine markante Bedeutung. Seine Balance zwischen Humor, rauen Actionszenen und innerem Exil belebte die klassische Bond-Figur allmählich wieder. Der kommerzielle Erfolg von „Casino Royale“ und „Ein Quantum Trost“ spricht eine deutliche Sprache. Auch „Skyfall“ und „Spectre“ sowie der bislang letzte James-Bond-Streifen „Keine Zeit zu sterben“ waren ähnlich erfolgreich. Auch wenn Craig seinen Bond brüchiger als jemals zuvor darstellt, gelingt es dennoch nicht, ihn wirklich ins Herz zu schließen.

Roger Moore (1973 – 1985)

Mit Roger Moore in der Rolle des MI6-Agenten erhielt dieser erstmals komödiantische Züge. Vor allem brillierte er jedoch mit einer urbritischen Essenz und überzeugte zudem in furiosen Action-Szenen. Zwar war Moore schmaler gebaut als Connery, er machte dies jedoch mit seinem lässigen Charme und der Gabe der Selbstironie wieder wett. Roger Moore riskierte insgesamt sieben Mal im Auftrag ihrer Majestät sein Leben. In „Leben und Sterben lassen“ lernte das Publikum erstmals einen humorigen Bond kennen. Das kam gut an.

Für Moore folgten „Der Mann mit dem goldenen Colt“, „Der Spion, der mich liebte“, „Moonraker – Streng geheim“, „In tödlicher Mission“, „Octopussy“ und schließlich 1985 der letzte Moore- Bond-Streifen „Im Angesicht des Todes“. Im Laufe der Jahre wurde die Kritik stetig lauter, dass sich die Filme zu Gunsten der Action-Szenen zu weit von der Buchvorlage entfernten. Die Szenen wurden immer abgehobener und unrealistischer. Für viele Kritiker war mit „Moonraker“ im Jahr 1979 das Maß voll, als die Reihe sogar ins All abhob. Dem steht das Argument entgegen, dass Moore damit schauspielerische Klasse bewies, denn mit großer Spielfreude und dem nötigen Humor beteiligte er sich wie ein echter britischer Gentleman an diesem fragwürdigen Drehbuch. Der 2017 verstorbene Schauspieler setzte als James Bond in Bezug auf Charme, Klasse, Coolness und Humor Maßstäbe.

Sean Connery (1962 – 1971)

Wäre es nach Ian Fleming gegangen, wäre Sean Connery niemals als James Bond zu sehen gewesen. Seiner Meinung nach fehlte es dem damals noch jungen Schauspieler an Eleganz und Finesse. Connery, der aus einfachen Verhältnissen kam, bekam vom ersten Bond- Regisseur Terence Young jede Menge Nachhilfe in Sachen Upper-Class-Lebensstil, woraufhin er Flemings Bedenken schnell zerstreuen konnte. Und zwar so überzeugend, dass der Autor beinahe Bonds Geburtsort in seinen Romanen offiziell ändern wollte, um so den Leistungen Connerys Tribut zu zollen.

Die Top 6 der reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Im Schlagergeschäft winken Millionen: Wer sind die reichsten Künstler? Ein Blick auf das Vermögen der wohlhabendsten Stars.
Vermögende Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.

Als erster Bond-Darsteller setzte Connery klare Maßstäbe für alle Nachfolger. Sein Bond war ein kampfstarker Actionheld mit Sex-Appeal und einer Spur Anarchie - ein unwiderstehlicher Frauenschwarm. Durch den Schotten in ihm wurde der Romanheld eine Filmikone aus Fleisch und Blut. So wie Schauspielkollege Peter Falk untrennbar mit der Rolle des Inspector Columbo verschmolz, so wurde Sean Connery zu James Bond – und für viele Bond-Fans ist er es bis heute geblieben.

Dank Connery fragte Bond stets nach einem geschüttelten und nicht gerührten Wodka Martini, arbeitete mit den verrücktesten Gadgets und fuhr eine ikonische britische Automarke: Aston Martin. Insgesamt brachte Connery es auf sechs Bond-Filme: „James Bond – 007 jagt Dr. No“, „Liebesgrüße aus Moskau“, „Goldfinger“, „Feuerball“ und „Man lebt nur zweimal“. Nach einer kurzen Pause folgte „Diamantenfieber“. 1983 war der Schotte das letzte Mal als James Bond zu sehen, und zwar in „Sag niemals nie“, welchen er als einziger als sein eigenes Remake von „James Bond – Feuerball“ drehen durfte. Dieser gilt allerdings nicht als offizieller Bond-Film. Sollte jemand die Figur James Bond nicht kennen und Du müsstest sie beschreiben – sie würde wie Sean Connery als 007 aussehen. Er ist als Prototyp eines Gentlemans und Geheimagenten unsterblich geworden!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "James Bond" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Claus Theo Gärtner: Was macht der Matula-Darsteller heute?
Schauspiel-Legende
Ein Fall für zwei (ZDF)
Captain Kirk in Not: Deshalb musste William Shatner ins Krankenhaus
Sorge um Star
William Shatner
Richy Müller wird 70: So krass sich der Star verändert
"Tatort"-Legende
Richy Müller
Neue Kinohits: "Die Schule der magischen Tiere 4", "The Toxic Avenger" und "One Battle After Another"
Kino-Highlights
Die Schule der magischen Tiere 4
"Die Welt ist nicht nur tragisch" – Michael Ostrowski über den "Krimi aus Passau"
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Was machen die ehemaligen „Sturm der Liebe“-Darsteller heute?
"Fürstenhof"-Auszug
Ausgezogen aus dem "Fürstenhof": Was wurde aus den ehemaligen "Sturm der Liebe"-Schauspielern?
Neuzugänge bei „Sturm der Liebe“: Diese Stars mischen ab Oktober mit
22. Staffel
Thimo Meitner, Anna Karolin Berger und Aurel Klug
Schock für Hannes Jaenicke: So gering ist seine monatliche Rente!
Altersvorsorge
Hannes Jaenicke
„Sturm der Liebe“: Neues Traumpaar über den Drehstress am Fürstenhof
Hinter den Kulissen
Das "Sturm der Liebe"-Trumpaar im Interview
Mit Haaren & ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst
So erlebten die DFB-Stars 2015 die Terror-Nacht von Paris
Sky-Doku
"Die Nacht von Paris - Terror am Stade de France"
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Serien-Stopp nach Kirk-Attentat: Hauptdarstellerin Jessica Chastain kritisiert Apple TV
Vorerst keine neuen Folgen
Jessica Chastain
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim: "Kochen ist ein typisches Hobby für Chemiker"
Kulinarische Wissenschaft
Dr. Mai Thi Nguyen-Kim im Interview
"Das ist nicht Hollywood – das ist Deutschland": So gut ist die Adaption der US-Serie "Euphoria"
Jugenddrama
"Euphorie" ab 2. Oktober auf RTL+
Das sind Dennis Schröders Pläne nach der NBA-Karriere!
Star packt aus
Dennis Schröder
Tochter Luna verrät, wie es Til Schweiger heute geht
Nach Rückschlägen
Til Schweiger und seine Tochter Emma
Haakon von Norwegen äußert sich zur Netflix-Doku über Märtha Louise
Royale Doku
Prinz Haakon von Norwegen
Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Baumarkt statt Barock: Die krassesten Fälschungen bei "Bares für Rares"
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Vincent Gross über brutalen Unfall: "Ich bin auf dem Gesicht gelandet"
Sänger in Gefahr
Vincent Gross
Jürgen Milski übers Schlager-Business: "die meisten haben eher wenig Freunde"
Harte Arbeit
Jürgen Milski
Rudi Völlers neue Doku: So nahbar wie nie!
Einzigartiger Einblick
Rudi Völler - Es gibt nur einen
„Das große Promi-Büßen“ 2025: Sendestart, Kandidaten & Neuerungen
Wer zeigt Reue?
Olivia Jones
Kann die alte Liebe neu entfacht werden?
"Käthe und ich – Verhängnisvolle Liebe"
Käthe und ich - Verhängnisvolle Liebe
ZDF-Krimiklassiker kehrt zurück
"Ein Fall für zwei"
"Ein Fall für zwei - Falsches Spiel"
"Tatort" Münster: Sie ist die Neue im Ermittlungsteam
Abschied von Wilhelmine Klemm
Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl), Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann), Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), Silke Haller (ChrisTine Urspruch)
Magischer Moment: So lernte Helene Fischer ihren Thomas kennen!
Traumpaar
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Florian Silbereisen: So reich ist der Schlagerstar wirklich
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
"Die Millionenidee": Investor Ralf Dümmel jetzt mit eigener Show
Innovationsshow
Ralf Dümmel