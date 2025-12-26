"Zurück in die Zukunft": Wird es je einen vierten Teil geben?

Die Popularität der "Zurück in die Zukunft"-Reihe ist ungebrochen. Der Beweis: Bis heute werden die drei Zeitreise-Komödien regelmäßig im Fernsehen ausgestrahlt, so etwa ab dem 26. Dezember, 20.15 Uhr, bei VOX. Und jedes Mal nach Ausstrahlung fragen sich etliche begeisterte Zuschauer: Wird es einen vierten Teil geben? Und wenn ja, wann ist es endlich so weit?

Marty McFly und Doc Brown: Das ikonische Duo der Filmgeschichte In den "Zurück in die Zukunft"-Filmen reist der Jugendliche Marty McFly (Michael J. Fox) mit einer Zeitmaschine, die sein Freund und Erfinder Emmett Brown (Christopher Lloyd) in einen Sportwagen der Marke DeLorean eingebaut hat, durch die Zeit. Bei seinem ersten Abenteuer landet Marty im Jahr 1955. wo er seinen jungen Eltern begegnet.

In Teil zwei geht die Reise in die dystopische Zukunft des Jahres 2015. im dritten Film findet er sich im Wilden Westen wieder, bevor er nach überstandenen Gefahren und Abenteuern ins Jahr 1985 zurückkehrt. Ende der Geschichte, denn einen weiteren Film wird es nicht mehr gegeben – in welcher Anlage auch immer, sei es als Fortsetzung, Prequel oder Spin-off.

Dem nicht nachlassenden Wunsch vieler nach einem weiteren "Zurück in die Zukunft"-Film hatte Drehbuchautor Bob Gale zuletzt eine klare Absage erteilt. "Ich weiß nicht, warum sie immer wieder darüber reden", sagte er im April über die Hartnäckigkeit der Fans. "Denken sie, wenn sie es oft genug sagen, werden wir es tatsächlich tun?" Die klare Antwort: "Niemals."

Warum eine Rückkehr von Michael J. Fox als Marty ausgeschlossen ist Auch die Meinung von Regisseur Robert Zemeckis sollte niemanden optimistisch stimmen. Dass er eine weitere Fortsetzung ohne Hauptdarsteller Michael J. Fox drehen würde, schloss der Regisseur in der Vergangenheit kategorisch aus. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass der schwer an Parkinson erkrankte Schauspieler ein viertes Mal in seine Paraderolle schlüpft wird.

Zemeckis hatte sich zuletzt entschieden gegen eine Ausweitung des Franchise ausgesprochen. Und doch ließ er in der Abriegelung dieses Gedankens ein Hintertürchen offen. Auch ein Remake oder eine sonst wie geartete Neuauflage des Stoffs würde nie realisiert, sagte er. Nicht jedenfalls, fügte er an, solange er und Gale, also die beiden Rechteinhaber, noch lebten.

Das ist das Hintertürchen: Solange sie noch leben. Wer lebt schon ewig? Es ist ein böser und doch sich aufdrängender Gedanke: Womöglich hat sich da schon so manches Studio sich in Stellung gebracht. Mag sein, dass es eine weitere Fortsetzung von "Zurück in die Zukunft" niemals geben wird. Aber ...

