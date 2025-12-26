Home News Star-News

ARD zeigt „Loriot 100“: Erinnerungen an den größten Humoristen

Vicco von Bülow

ARD zeigt „Loriot 100“: Erinnerungen an den größten Humoristen

26.12.2025, 13.10 Uhr
von Johann Ritter
Vicco von Bülow, alias Loriot, prägte als Karikaturist, Regisseur und Schauspieler den deutschen Humor der Nachkriegszeit. Die ARD-Doku "Loriot 100" würdigt sein Werk.
Loriot
Sein Geburtstag jährt sich um 100. Mal: Loriot gilt als größter deutscher Humorist der Nachkriegszeit.  Fotoquelle: Radio Bremen
Loriot
"Sagen Sie jetzt nichts!", wurde zum geflügelten Wort. "Die Nudel" mit Loriot und Evelyn Hamann ist einer der bekanntesten und beliebtesten Loriot-Sketsche überhaupt.  Fotoquelle: Radio Bremen/SWR
Loriot
Evelyn Hamanns Zusammenarbeit mit Loriot machte sie bei einem breiten Publikum bekannt.  Fotoquelle: NDR / Radio Bremen
Loriot
Vorsicht beim Dessert, wenn es von einer Süßspeise nur noch eine Portion gibt! Das gilt besonders für den "Kosakenzipfel", den Evelyn Hamann und Loriot in einem berühmten Sketch genießen wollen.  Fotoquelle: ARD
Loriot
Loriot wusste: "Wir gelten als das Land, in dem ein Mann seine Frau meuchelt, nur weil sie die Zahnpastatube falsch ausdrückt."  Fotoquelle: SWR / Hugo Jehle
Loriot
Perfekte Maskerade, pedantische Inszenierung: Loriot 1971 als Robert Lembke.  Fotoquelle: SWR / Hugo Jehle
Loriot
Der "Steinlaus-Sketch" gehört zu den beliebtesten Loriot-Klassikern.  Fotoquelle: Radio Bremen
Loriot
Und wie schmeckt sie nun, die "Kalbshaxe Florida"? Mit vollem Mund gelang hier ein weiteres Humorkleinod von meisterlicher Präzision, von links: Ulrich von Bock, Erwin Wirschaz, Heinz Meier und Loriot.  Fotoquelle: SRW / Radio Bremen
Loriot
Hat sich für die ARD und das deutsche Humorverständnis verdient gemacht: Loriot alias Vicco von Bülow.  Fotoquelle: SWR / Hugo Jehle
Loriot
Auch als Märchenkönig Ludwig II. von Bayern trefflich tragikomisch: Loriot.  Fotoquelle: WDR / SWR / Hugo Jehle
Loriot
Zur echten "Tagesschau" hat es nicht gereicht - aber sonst ist Loriot in seiner Karriere erschöpfend viel gelungen.  Fotoquelle: ARD/SWR/Hugo Jehle
Loriot
Traumduo des deutschen Humors: Loriot arbeitete unzählige Male mit der 2007 verstorbenen Evelyn Hamann zusammen.  Fotoquelle: SWR
Loriot
Komisches Verheddern in der Alltagsüberforderung: Loriot und Sketchpartnerin Ingeborg Heydorn beim Herrenausstatter.  Fotoquelle: SWR/Radio Bremen
Loriot
Frau Hoppenstedt (Evelyn Hamann) baut sich neben Hausfrauen- und Mutterpflichten eine berufliche Laufbahn auf, die so einmalig ist, dass sich sogar das Fernsehen dafür interessiert - in Gestalt von Loriot.  Fotoquelle: SWR / Radio Bremen / Do Leibgirries
Loriot
"Möpse auf dem Mond" heißt dieser Sketch aus dem Jahr 1972. Loriot wusste: "Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos."  Fotoquelle: SWR / Huge Jehle
Loriot
"Das Alter ist nicht der erwartete beschauliche Ausklang", haderte Loriot mit der letzten Lebensetappe.  Fotoquelle: 2007 Getty Images/Johannes Simon

"Ich hatte merkwürdigerweise nie in meinem Leben einen Plan", sagte Vicco von Bülow einmal. Er habe nach dem Krieg als Holzfäller gearbeitet, um Lebensmittelmarken zu bekommen. "Und ich habe es so manches Mal bereut, dass ich nicht Holzfäller geblieben bin."

Zum Glück tat er es nicht. Deutschland ohne seinen Humor möchte man sich gar nicht vorstellen – und muss es gewissermaßen doch erleben: Mit Loriot, so sein besser bekannter Künstlername, verlor das Land den pedantischsten und nachhaltigsten Humoristen, den es seit der Nachkriegszeit hatte.

Der Karikaturist, Regisseur und Schauspieler starb 2011 im Alter von 87 Jahren in Ammerland am Starnberger See an Altersschwäche. Ihm zu Ehren wiederholt die ARD am ersten Weihnachtsfeiertag (25. Dezember, 18.30 Uhr) die große Doku "Loriot 100", die 2023 anlässlich seines 100. Geburtstags entstand.

Derzeit beliebt:
>>„Der Super Mario Galaxy Film“: Alle Infos zur großen Fortsetzung
>>Neues Spin-off bestätigt: „Stranger Things“ kehrt 2026 zurück
>>So sieht "Dicki" aus Loriots legendärem Weihnachts-Sketch heute aus
>>"Das schwarze Quadrat": Warum keiner David Bowie-Imitator Bernhard Schütz kennt!

Berühmte Loriot-Momente: Spaghetti, Flugzeuge und gepflegte Verzweiflung

Als Bernhard Victor Christoph Carl von Bülow kam Loriot am 12. November 1923 in Brandenburg zur Welt. Charakteristisch, dass der Spross einer preußischen Adelsfamilie seine Herkunft nie verleugnete, sondern ironisch unterlief. Das Wort "Loriot" kommt aus dem Französischen und bedeutet "Pirol". Der Vogel ist das Wappentier derer von Bülow. Ein selten bunter Vogel war auch der Träger dieses Namens: Loriot ist der Erfinder Knollen-nasiger Comicmenschen und ein Vertreter des ach so seltenen deutschen Humors, der nicht blöde und dennoch zum Totlachen ist.



Joko Winterscheidt spricht über wilde Nacht mit Florian Silbereisen
In der Fernsehsendung „Duell um die Geld“ sprachen Collien Monica Fernandes und Joko Winterscheidt über Erlebnisse am „Traumschiff“-Set.
Das Traumschiff
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.

Jeder kennt die umwerfenden Szenen, wenn Loriot im schwankenden Flugzeug verzweiflungsvoll vornehm zu dinieren versucht, wenn ihm bei der Liebeserklärung die Spaghetti-Nudel nicht von der Wange will, wenn er in einer Fernseh-Parodie als Professor Grzimek über die Steinlaus doziert. Sorgfältiger, genauer als hierzulande üblich pflegte er die Pointen zu setzen, war sein Timing geplant. Nicht nur nach eigenem Empfinden legte der Neurosenliebhaber immer wieder menschliche Abgründe frei.

Als Loriot noch provozierte: Leserproteste und erste Skandale

Er erhielt Doktorhüte und Honorarprofessuren, das Bundesverdienstkreuz dazu. Sein Witz wurde auch staatlich anerkannt. Das war nicht immer so. In den prüden 50-ern stellte der "Stern" nach Leserprotesten eine Cartoon-Serie mit dem Titel "Auf den Hund gekommen" ein.

Vor dem Dreh: "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel schrieb sogar sein Testament
Sebastian Ströbel, der Markus Kofler aus "Die Bergretter", hat sich auf ein abenteuerliches Projekt eingelassen: Eine Expedition in die Arktis, die er in seinem Buch "Meine Arktis" dokumentiert. Vor dem Dreh hat er eine schwerwiegende Entscheidung getroffen.
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel

Der ganze Witz der Reihe: Die Rollen von Mensch und Hund sind verkehrt, alltägliche Situationen wie das Gassigehen werden hoch komisch. Nicht jedoch in den Augen vieler Zeitgenossen: "Beschämend scheußlich", herabsetzend für "den Homo Sapiens als Ganzes", schäumte es aus Beschwerdeschreiben. Die heute viel beklagte "Cancel Culture" ist offenbar doch älteren Ursprungs. In den späten 60-ern weckte "Müller-Lüdenscheidt" ebenso den Protest der Deutschen wie das "Ehepaar Hoppenstedt". Loriot gelobte damals sofortige Besserung, hielt aber glücklicherweise sein Versprechen nicht.

"Wir gelten als das Land, in dem ein Mann seine Frau meuchelt, nur weil sie die Zahnpastatube falsch ausdrückt. Wir stehen für D-Mark und Autos. Unser Seelenleben, wie wir stolpern, wie wir scheitern, wie wir irren, zählt nicht", wusste Loriot um das Selbstbild der Deutschen und ihr Ansehen im Ausland. Keiner hat diesen Missstand mit größer Akkuratesse und Pedanterie zu beheben versucht. An einem Sketch, so bekannte er einst, arbeitete er "von acht Stunden bis zu acht Jahren". Was seine Pingeligkeit anbetreffe, so sei er noch "viel schlimmer" als sein Ruf, sagte er in einer Talkshow.

Comeback trotz Krebs-Diagnose - Was hat Thomas Gottschalk vor?
Thomas Gottschalk machte seine Krebs-Diagnose öffentlich und verabschiedete sich von der RTL-Bühne. Jetzt deutete er jedoch auf Instagram eine baldige Rückkehr an. Der Entertainer möchte sich vorerst auf seine Genesung konzentrieren, plant aber - wie der Terminator - ein Comeback.
Was steckt dahinter?
Thomas Gottschalk

Bücher, Platten, TV: Das außergewöhnliche Gesamtwerk von Loriot

1988 war das, da schon im Rückblick auf sein großes Oeuvre formuliert. "Ich schaffe die Arbeit nicht mehr", verabschiedete sich Vicco von Bülow 1978 mit "Loriot VI" von den Fernsehbildschirmen, um "an neue Grenzen zu stoßen". Bis dahin konnte das Allroundtalent immerhin auf 16 Bücher in verschiedenen Sprachen, einige Schallplatten und 28 eigene Fernsehsendungen zurückblicken.

"Das Alter ist nicht der erwartete beschauliche Ausklang", klagte er 2002 im Interview mit dem Magazin der "Süddeutschen Zeitung". Die Genussfähigkeit und die Weisheit nähmen nicht zu, "die kleinen Übel" gingen einem langsam auf die Nerven. Der Meister besorgt: "Karl Valentin sagte, man liest jeden Tag die Traueranzeigen, damit man weiß, wer noch lebt. Eine gewisse Ängstlichkeit macht sich breit, die Ungewissheit über die Fortdauer der Gesundheit."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

100 Folgen „WaPo Bodensee“: Das Erfolgsgeheimnis der ARD-Krimiserie
Vorabend-Krimi
WaPo Bodensee
Das machen die "Game of Thrones"-Stars heute
Karrieren nach GoT
Game of Thrones, Staffel acht
"Die Menschen wollen einfach auch mal lachen": Alicia von Rittberg über ihre Prime-Video-Serie "Miss Sophie"
Humorvolle Ablenkung
Alicia Rittberg im Interview
Tod auf offener Bühne: Leitmayr und Batic ermitteln am Münchner Residenztheater
"Tatort: Das Verlangen"
"Tatort: Das Verlangen"
Der britische Aristokrat und die Proletarierin ermitteln wieder
"Inspector Lynley & Sergeant Havers"
Inspector Lynley & Sergeant Havers
Joko Winterscheidt spricht über wilde Nacht mit Florian Silbereisen
Das Traumschiff
Joko Winterscheidt mit ernstem Blick.
Im Reich der Eisbären: Sebastian Ströbels außergewöhnliche Arktis-Reise
"Sebastian Ströbel: Meine Arktis"
"Sebastian Ströbel: Meine Arktis"
Unerfüllte Gefühle und falsche Hoffnungen: Der emotionale Kern des Krimis
"Nord bei Nordwest: Ho Ho Ho!"
"Nord bei Nordwest - Ho Ho Ho!"
„F1“ mit Javier Bardem: Ein Blick in die gnadenlose Welt der Formel 1
Eine neue Sicht auf den Rennsport
Javier Bardem
Hugh Grant überrascht mit Geständnis über Glauben, Tod und Geister
Bridget Jones an Weihnachten
Hugh Grant
Warum Liam Neeson in „Tatsächlich… Liebe“ viele Zuschauer bis heute zu Tränen rührt
Lebenserfahrung statt Hollywood-Pathos
Liam Neeson
Sie war Hollywoods große Hoffnung: Was macht Mary Elizabeth Mastrantonio heute?
Vom Kinostar zur Charakterdarstellerin
Mary Elizabeth Mastrantonio
Pop-Diven, Rock-Legenden, Indie-Stars: Das komplette Line-up von „Pop Around the Clock“
Konzert-Marathon bei 3sat
Whitney Houston
Späte Fortsetzung von Bullys Hit: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Das Kanu des Manitu"
Biff Tannen im Wandel der Zeit: Das macht Thomas F. Wilson heute
Biff Tannen heute
Biff Tannen
Dieser Mario ist wirklich super
"Der Super Mario Bros. Film"
Der Super Mario Bros. Film
Nach Kritik an Silbereisen: Timothy Peach geht an Bord der MS Amadea
"Das Traumschiff: Bora Bora"
Das Traumschiff: Bora Bora
Die gute alte Fernsehzeit: Oliver Welke und Bastian Pastewka erinnern sich
"Welke & Pastewka – Wiedersehen macht Freude!"
Welke & Pastewka - Wiedersehen macht Freude!
Weihnachtsklassiker verpasst? Hier gibt es "Liebe braucht keine Ferien" und Co.!
Festtagsfilme
"Liebe braucht keine Ferien"
Vor dem Dreh: "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel schrieb sogar sein Testament
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel
Mark Forster packt aus: "Wir haben uns getrennt"
Neuer Abschnitt
Mark Forster auf einer Couch.
Vanessa Mai spricht über erstes Treffen mit Schwiegermama Andrea Berg
Schlagerwelt
Vanessa Mai und Andrea Berg auf der Bühne.
Daniel Aminati kämpft um die Ehe, Patrice veröffentlicht indes Streitigkeiten
Beziehungsende
Daniel Aminati mit ernstem Blick.
"Pumuckl"-Star Florian Brückner: Sein Neffe spielt sein jüngeres Serien-Ich
Familienbande
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Heimliche Wünsche zwischen Rolltreppe und Schmucktheke
"Weihnachten im Olymp"
Weihnachten im Olymp
Cowboys, Killer, Dampflok: Warum dieser ARD-Krimi wie ein Western wirkt
"Harter Brocken: Die Erpressung"
Harter Brocken: Die Erpressung
Der Kobold mit dem roten Haar begeistert wieder ganze Familien
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Comeback trotz Krebs-Diagnose - Was hat Thomas Gottschalk vor?
Was steckt dahinter?
Thomas Gottschalk
Heiligabend steht an: So feiern Bully Herbig, Hans Sigl & Co.
Weihnachtstraditionen
Michael Bully Herbig und Stefan Raab auf einer Bühne.
Helene Fischer schlagfertig nach Kritik von Howard Carpendale: "Ich fühle mich stark"
Harte Kritik
Helene Fischer auf der Bühne