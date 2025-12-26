Home News Film-News

Warum Liam Neeson in „Tatsächlich… Liebe“ viele Zuschauer bis heute zu Tränen rührt

Lebenserfahrung statt Hollywood-Pathos

26.12.2025, 12.06 Uhr
von Rachel Kasuch
Liam Neeson teilt im Interview bewegende Einblicke in seine Rolle in "Tatsächlich... Liebe" und wie persönliche Erlebnisse, darunter Mobbing und der Verlust seiner Frau, ihn beeinflussen.
"Mein Körper ist meine Betriebsstätte, meine Fabrik - ich muss mich um sie kümmern", sagt Liam Neeson im Interview.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Dia Dipasupil
Neeson teilt ein Schicksal mit seiner "Tatsächlich... Liebe"-Rolle Daniel: Auch er verlor seine Frau.  Fotoquelle: 2003 Universal Studios. All Rights Reserved.

Wenn "Tatsächlich... Liebe" (2003) in der Weihnachtszeit wieder über die Bildschirme flimmert, ist das für viele ein Ritual. Der britische Klassiker, der auf Sky und über WOW zu sehen ist, vereint große Gefühle, skurrile Liebesgeschichten – und Momente, die unerwartet unter die Haut gehen. Einer der emotionalsten Erzählstränge: Liam Neeson als Daniel, ein Mann, der nach dem Tod seiner Frau versucht, für seinen Stiefsohn stark zu sein – obwohl er selbst kaum weiß, wie.

Liam Neeson über körperliche und mentale Verantwortung

Dabei ist Neeson im Kino meist der Mann für Action, Kraft und Durchsetzungsvermögen. Privat spricht er jedoch über eine ganz andere Form von Stärke. "Mein Körper ist meine Betriebsstätte, meine Fabrik – ich muss mich um sie kümmern", beschreibt der Schauspieler im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Fit zu bleiben sei für ihn kein Eitelkeitsthema, sondern eine Frage des Durchhaltens – körperlich wie mental.

Gerade diese innere Disziplin verbindet ihn stark mit der Figur in "Tatsächlich... Liebe". Daniels Kampf ist kein lauter, kein sichtbarer. Er findet im Stillen statt – zwischen Trauer, Verantwortung und der Frage, wie man einem Kind Halt gibt, wenn man selbst ins Wanken geraten ist.

Geteiltes Leid von Liam Neeson und seiner "Tatsächlich... Liebe"-Rolle

Besonders offen wird Neeson, wenn er über seine eigene Vergangenheit spricht. "Ja, ich wurde gemobbt! Und zwar so schlimm, dass ich in Panik lebte", erzählt er gegenüber teleschau. Diese Erfahrung prägt ihn bis heute. "Du musst dich wehren. Egal wie alt man ist, Mann oder Frau", verdeutlicht der Schauspieler. Vergebung sei möglich, aber nur, wenn man sich selbst ernst nehme.



Auch als Vater zeigt sich Neeson reflektiert. Nach dem tragischen Tod seiner Frau zog er seine beiden Söhne allein groß. Strenge sei dabei weniger entscheidend gewesen als Vertrauen und Gespräche. "Sie sollen wissen, dass ich immer für sie da bin", betont er. Werte wie Respekt und Anstand seien das Wichtigste, was er ihnen mitgeben wollte.

