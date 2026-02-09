Helene Fischer verrät: "Der einzige, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Florian"

Helene Fischer hält sich meist bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht. Besonders ihr Liebesleben möchte die Schlagersängerin aus der Öffentlichkeit fernhalten. Doch in einem Radiointerview sprach die 40-Jährige nun über ihren Ex-Partner Florian Silbereisen und verriet ein Detail aus ihrer Beziehung.

Das Interesse an dem Privatleben von Helene Fischer ist groß. Kürzlich besuchte der Schlagerstar die "Radio TEDDY-Morgenshow". Die Moderatoren versuchten, ein paar intime Infos von Helene Fischer zu bekommen. Zu ihrer Überraschung antwortete die Wahl-Hamburgerin ganz offen auf ihre Fragen.

Helene Fischer spricht über Florian Silbereisen Zehn Jahre lang waren Helene Fischer und Florian Silbereisen das Schlager-Traumpaar. Als die beiden 2018 ihre Trennung bekannt gaben, war das für viele Fans ein Schock. Seitdem hat sich viel verändert. Die Sängerin ist seit Dezember 2021 mit dem Tänzer Thomas Seitel verheiratet und hat mit ihm eine gemeinsame Tochter. So rosig lief es bei Florian Silbereisen offiziell nicht. Seit der Trennung von Helene Fischer hat der 43-Jährige keine neue Frau an seiner Seite präsentiert. Nun hat sich die Schlagersängerin in der Radioshow über ihren Ex geäußert.

Die Radio-Moderatoren wollten von Helene Fischer wissen, mit wem die "Atemlos"-Sängerin bereits gemeinsam Zähne geputzt hat. Als Antwort gab es zunächst Gelächter. "Der einzige, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Florian", verriet die 40-Jährige. Dann richtete sie ihr Wort direkt an ihren Ex-Partner: "Lieber Flori, wenn du das hörst, es war ganz, ganz toll, mit dir Zähne zu putzen".

