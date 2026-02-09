Helene Fischer verrät: "Der einzige, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Florian"

Home News Star-News

Privatleben der Schlagerstars

Helene Fischer antwortet auf pikante Frage: „Der einzige, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Florian"

09.02.2026, 16.00 Uhr
von Annika Schmidt
In einem Radiointerview plaudert Helene Fischer über eine persönliche Erinnerung mit ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen und spricht ihn direkt an.
Eigentlich hält sich Helene Fischer bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht. In einer Radioshow hat die Schlagersängerin nun ihren Ex-Freund Florian Silbereisen direkt angesprochen.   Fotoquelle: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Helene Fischer hält sich meist bedeckt, wenn es um ihr Privatleben geht. Besonders ihr Liebesleben möchte die Schlagersängerin aus der Öffentlichkeit fernhalten. Doch in einem Radiointerview sprach die 40-Jährige nun über ihren Ex-Partner Florian Silbereisen und verriet ein Detail aus ihrer Beziehung. 

 

Stramm wie fünf: Glühwein-Eklat ist Florian Silbereisen "sehr peinlich"
Florian Silbereisen geriet auf dem Passauer Weihnachtsmarkt in die Schlagzeilen, als er nach zu viel Glühwein randalierte. Die Polizei musste eingreifen, und Stefan Raab erinnerte in seiner Show an den Vorfall. Heute ist es dem Schlagerstar peinlich.
Weihnachtsmarkt-Skandal
Florian Silbereisen macht mit ungewohnter Aktion auf sich aufmerksam.

Das Interesse an dem Privatleben von Helene Fischer ist groß. Kürzlich besuchte der Schlagerstar die "Radio TEDDY-Morgenshow". Die Moderatoren versuchten, ein paar intime Infos von Helene Fischer zu bekommen. Zu ihrer Überraschung antwortete die Wahl-Hamburgerin ganz offen auf ihre Fragen. 

Helene Fischer spricht über Florian Silbereisen

Zehn Jahre lang waren Helene Fischer und Florian Silbereisen das Schlager-Traumpaar. Als die beiden 2018 ihre Trennung bekannt gaben, war das für viele Fans ein Schock. Seitdem hat sich viel verändert. Die Sängerin ist seit Dezember 2021 mit dem Tänzer Thomas Seitel verheiratet und hat mit ihm eine gemeinsame Tochter. So rosig lief es bei Florian Silbereisen offiziell nicht. Seit der Trennung von Helene Fischer hat der 43-Jährige keine neue Frau an seiner Seite präsentiert. Nun hat sich die Schlagersängerin in der Radioshow über ihren Ex geäußert.

 

Ausgeplaudert: Barbara Schöneberger verrät Florian Silbereisens Laster
Florian Silbereisen gilt als beliebter Schlagerstar ohne größere Skandale. Doch im Podcast "Baywatch Berlin" enthüllte Barbara Schöneberger eine geheime Angewohnheit des Traumschiff-Kapitäns, die viele Fans überraschen könnte.
Hättest Du das gedacht?
Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen sitzen auf einer Moderationscouch.

Die Radio-Moderatoren wollten von Helene Fischer wissen, mit wem die "Atemlos"-Sängerin bereits gemeinsam Zähne geputzt hat. Als Antwort gab es zunächst Gelächter. "Der einzige, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Florian", verriet die 40-Jährige. Dann richtete sie ihr Wort direkt an ihren Ex-Partner: "Lieber Flori, wenn du das hörst, es war ganz, ganz toll, mit dir Zähne zu putzen". 

