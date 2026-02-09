Home News TV-News

Vom Skandal zur Krone: Was Gil Ofarims IBES-Sieg wirklich bedeutet

Seine Dschungelkrone

Vom Skandal zur Krone: Was Gil Ofarims IBES-Sieg wirklich bedeutet

09.02.2026, 10.05 Uhr
von Natasa Unkel
Vom umstrittenen Kandidaten zum Dschungelkönig: Gil Ofarims Weg wirft Fragen auf. Über Schuld, Schweigen – und darüber, was Zuschauer wirklich sehen wollen.
Gil Ofarim steht vor einer grünen Fotowand.
Gil Ofarim konnte die Zuschauer von sich überzeugen.  Fotoquelle: picture alliance / BoKo pictures | Boris Korpak

Gil Ofarims Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ war von Anfang an umstritten. Während sich die Fans in den ersten Folgen noch einig waren, dass der Musiker wegen seines Falschaussage-Skandals nicht ins Format gehöre, schien das einen Großteil der Zuschauer zunehmend nicht zu interessieren. Jetzt hat der Sänger das Format gewonnen und geht mit Dschungelkrone und 100.000 Euro Siegerprämie nach Hause. Ein Kommentar.

Zweite Chance oder kalkulierte Bühne?

Jeder habe eine zweite Chance verdient, heißt es so schön. Doch wie viel ist diese zweite Chance wert, wenn sie auf einem Charakter fußt, der sich so gar nicht geändert zu haben scheint? Wie sehr darf man darauf hoffen, dass sich ein Mensch tatsächlich in eine neue, tugendhaftere Richtung entwickelt, wenn für das vorangegangene Fehlverhalten so gar keine Reue gezeigt wird? Wenn obendrauf noch neue Ausreden gesucht werden, die eben dieses Verhalten noch rechtfertigen sollen? Nun, zumindest im Fall Gil Ofarim wird es sich zeigen. Und das vor einem Millionenpublikum.

Die Inszenierung des Schweigens im Dschungelcamp

Gil Ofarim hatte bei seinem Start im Dschungelcamp keinen einfachen Stand bei den Zuschauern. Das hochtrabende Gerede, die bedeutungsschwangeren Pausen, die stoische Haltung, die selbst eine dauernagende Ariel („Hast du Reue?“, „Das ‚G‘ steht für ‚Gelogen‘“) nicht aus der Fassung zu bringen vermochte, trugen in den ersten Folgen dazu bei, dass Ofarim auf sozialen Netzwerken wie X von den Nutzern auseinandergenommen wurde. So jemand gehöre nicht ins Camp und verdiene diese Plattform nicht. Als die „Bild“-Zeitung die Gagen der Stars verriet und bekannt wurde, dass der 43-Jährige für seine Teilnahme 200.000 Euro erhalten haben soll, war das nur Wasser auf den Mühlen seiner Kritiker. Gil wurde der möglichst schnelle Rauswurf aus dem Camp gewünscht.

Derzeit beliebt:
>>Agatha Christie trifft "Downton Abbey": Starbesetztes und ausgezeichnetes Meisterwerk im Free-TV
>>Nick Nolte wird 85: Von Hollywoods Wildem zum gefeierten Star
>>Tomb Raider: Die neue Lara Croft erobert die Leinwand
>>"ARD Wissen: Mein Körper. Meine Lust": Kritik zum Aufklärungsfilm im Ersten
>>"The Game – Die NFL erobert Deutschland": Der Super-Bowl auf RTL
>>Vom DSDS-Sieg zum finanziellen Erfolg: So baute Beatrice Egli ihr Vermögen auf

Ariel als Störfaktor – und unbequeme Stimme der Zuschauer

Und Ariel wurde für ihre Hartnäckigkeit gefeiert, irgendeine Reaktion aus Gil herauskitzeln beziehungsweise herauspöbeln zu wollen. Der jedoch blieb bei seinem Credo: Er würde so gerne sprechen, (bedeutungsschwangere Pause) er würde so gerne erzählen, (noch eine lange Pause, tiefes Durchatmen) was an jenem Tag in dem Hotel in Leipzig wirklich passiert ist, aber er dürfe nicht. Er habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Wieder pausierte der Musiker in seiner Erklärung, schaute um Worte ringend auf den Boden, zur Seite, brabbelte irgendetwas davon, dass er die Schuld auf sich genommen habe im Gericht, damit, und ach!, und bringt dann auch noch seine Kinder mit ins Spiel, weil das alles irgendetwas damit zu tun habe, dass er seine Kinder nicht verlieren wollte.

So entstand ein Rauschen, um die Personalie Gil Ofarim und noch einmal um die Geschehnisse in dem Hotel in Leipzig, das den Dschungel längst verlassen hatte und in der Realität angekommen war. Denn noch während das Dschungelcamp lief, meldeten sich Ofarims Anwalt, der Anwalt des Hotelmitarbeiters, den er damals durch seine Falschbehauptung in Verruf gebracht hatte, und auch seine Ex-Ehefrau Verena Ofarim zu Wort. Eine Verschwiegenheitserklärung scheint es nicht zu gegeben zu haben, sehr wohl jedoch eine Unterlassungserklärung, wie Daniel Baumgärtner, der den Hotelangestellten Markus W. vor Gericht vertreten hatte, in einer Mitteilung erklärte: „Darin verpflichtet sich Gil Ofarim gegenüber unserem Mandanten, bestimmte Handlungen und Aussagen strafbewehrt zu unterlassen. Die Handlungen und Aussagen betreffen die dem Strafverfahren vor dem Landgericht Leipzig zugrundegelegenen Vorwürfe.“

Gil darf seine Vorwürfe also nicht wiederholen. Er darf aber durchaus Reue zeigen und sein Bedauern äußern. Als Gil die gemeinsamen Kinder mit Ex-Frau Verena ins Spiel brachte, meldete auch sie sich öffentlich zu Wort. „Vor dem Hintergrund einer seit Jahren angespannten Situation finde ich es schwierig zu beobachten, dass familiäre Themen immer wieder von einer Seite nach außen getragen werden“, sagte sie der „Bild“-Zeitung und meinte den Jahre lang andauernden Sorgerechtsstreit zwischen den Ex-Partnern, der letztendlich zu Gunsten Verenas ausgefallen war. Dass Gil Ofarim im Gerichtsprozess in Leipzig Schuld auf sich nehmen musste, um die Kinder „nicht zu verlieren“, war indes auch seiner Ex-Frau neu und sie beklagte gegenüber der Zeitung: „Ich war sehr verwundert über die im Dschungelcamp getätigte Aussage, wonach bestimmte Erklärungen notwendig gewesen seien, um den Kontakt zu den gemeinsamen Kindern zu behalten. Von einer solchen Situation wusste ich nichts, war daran nicht beteiligt und hatte mit dem genannten Verfahren keinerlei Berührungspunkte.“

Unfall-Schock im Dschungel: Gil Ofarim muss nach Sturz sofort in Klinik
Mitten in der Prüfung stürzt der Sänger plötzlich schwer. Sanitäter eilen herbei, die Show wird unterbrochen – wie schlimm ist es wirklich?
Dschungelcamp-Drama
Tag 12 im Dschungelcamp

Wie aus einem Skandal eine Heldenreise geschnitten wurde

Die Unterlassungserklärung war also das Totschlag-Argument: Er würde so gerne, er darf aber nicht. Und doch spielte Gil Ofarim nur den Schweigsamen und warf dem Publikum dann doch perfide geplante Brotkrumen hin, mit denen er es auf falsche Fährten führen wollte. Und das mit Erfolg: Er hat bei einem Großteil seines Publikums mindestens einen Zweifel an dem gesät, was vor Gericht zweifelsfrei festgestellt worden war.

In den Prüfungen wusste Gil sich zu behaupten und Sterne zu erkämpfen. In einer seiner letzten Prüfungen hatte er sich verletzt und nach einem Besuch beim Arzt dann doch tapfer entschieden weiterzumachen. Denn Gil ist schlau. Er weiß, dass er kein Star mehr ist und dass sein einziger Weg zurück ins Rampenlicht durch den ganzen Dschungel führt. Er wollte da nicht raus.

RTL tat indes sein Übriges und spielte dem Musiker in die Karten. Man kommt nicht um das Gefühl umher, dass bei Gil die Kommentare weniger bissig und der Schnitt sehr viel wohlwollender als bei anderen Teilnehmern waren. In den sozialen Medien wurde ihm bald die Krone gewünscht. Er wurde gefeiert für seine Ruhe und seine Fassung, die er gegenüber Ariel behielt. Die wiederum wurde zum neuen Hass-Liebling der IBES-Fans – weil sie laut war, weil sie sich festgebissen hatte und „nicht gut sein“ ließ. Ariel – man kann sie mögen oder auch nicht – wollte Gil die Stirn bieten, aber der duckte sich gekonnt weg und kam so sogar irgendwie fein aus der Sache raus.

Dr. Bob packt aus: Diese Dschungelprüfung würde er niemals machen!
Mutmacher, Arzt, Ruhepol – aber auch er hat eine klare Grenze. Im Interview verrät Dr. Bob, welche Prüfung ihn wirklich schaudern lässt.
Alter Hase verrät seine Grenzen
Dr. Bob im Overall

Was Gil Ofarims Sieg über unser Bedürfnis nach Reue verrät

Gil wurde eine Heldenreise angedichtet, wo keine war. Denn der gefallene Held geht nicht den Weg der Läuterung und zeigt auch keine Reue. Wie wunderbar wäre es gewesen, einen weniger selbstbeherrschten Gil zu sehen, der sich hinstellt und offen zugibt, Mist gebaut zu haben? Der sagt, dass es ihm leidtue, dass er sich schäme. Und auch hier hätte er seine bedeutungsschwangeren Pausen setzen können und hätte viel mehr gar nicht sagen müssen. Eine Ariel wäre ihm gegenüber entmachtet gewesen und Gil hätte sich mit jeder Prüfung ganz wirklich, ganz ehrlich in die Herzen des Publikums kämpfen können. Wie menschlich, wie nachvollziehbar.

Aber Gil geht keine Heldenreise, sondern scheint da stehen geblieben zu sein, wo er an jenem Herbsttag 2021 vor einem Leipziger Hotel sein Handy ausgepackt und sein folgenschweres Video aufgenommen und ins Internet gestellt hat. Und beweist mit seinem Sieg vermutlich eins: Menschen oder zumindest ein Großteil des IBES-Publikums brauchen keinen tugendhaften Helden als Identifikationsfigur. Ihnen reicht einer, der ihnen eine verdammt menschliche Eigenschaft zeigt: Sich Fehler einzugestehen, Reue zuzulassen und letztendlich selbstlos und uneigennützig um Entschuldigung zu bitten, sind verdammt schwierig und erfordern verdammt viel Größe. Und vielleicht ist Gil Ofarims Handeln gerade deshalb für viele so nachvollziehbar. Sorry really seems to be the hardest word.

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.

Relevante Themen dieses Artikels
Dschungelcamp

Das könnte dich auch interessieren

Heino Ferch ermittelt in Venedig: Als Commissario im schrillen Italo-Fernsehen
"Ingo Thiel – Die Frau ohne Gesicht"
Ingo Thiel - Die Frau ohne Gesicht
Teaser-Premiere beim Super Bowl: Brad Pitt kehrt in oscarprämierter Rolle zurück
Cliff Booths Rückkehr
Brad Pitt als Cliff Booth
Herrscher von Atlantis
"Aquaman"
Aquaman
Darum kassierte ein Oscar-Preisträger für diesen Klassiker ein Mini-Honorar
Kultfilmproduktion
Taxi Driver
Zwischen diesen Kandidaten knallt es bei "Promis unter Palmen" schon nach wenigen Minuten
Drama und Konflikte
"Promis unter Palmen"
Biopic über Robin Cavendish: "Solange ich atme" erneut im TV
"Solange ich atme"
Solange ich atme
Eingeholt von der eigenen Vergangenheit
"Tatort: Das Böse in Dir"
"Tatort: Das Böse in Dir"
Super Bowl: So läuft die Nacht der Nächte bei RTL
"The Game – Die NFL erobert Deutschland"
Super Bowl
Auch ein Schauspieler: Das ist Sophia Thomallas Vater
Prominente Familie
Simone Thomalla und Rene.
Vom DSDS-Sieg zum finanziellen Erfolg: So baute Beatrice Egli ihr Vermögen auf
So lebt sie
Beatrice Egli lacht.
35 Jahre Eheglück: Das ist der Mann an Barbara Wussows Seite
Große Liebe
Barbara Wussow und Albert Fortell.
Schöneberger bohrt bei Beatrice Egli nach: "Wie läuft’s mit Florian?"
Im Podcast
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
Wenn der Wind zur Herausforderung wird: Martin Schmitt im Interview
Olympia-Experte
Martin Schmitt
Jason Momoa und Dave Bautista wieder vereint in "The Wrecking Crew"
Action mit Herz
The Wrecking Crew
Roger Willemsen: Das intellektuelle Gewissen des deutschen Fernsehens
Kulturschaffender
Roger Willemsen
So sah Bettina Tietjen in ihrer ersten Sendung aus
Fernsehkoryphäe
Bettina Tietjen
"Finde es problematisch": Golo Euler spricht über Schauspiel-Ambitionen seiner Tochter
Schauspieler-Bedenken
Golo Euler
"Erklär mir bitte Skispringen!": ZDF-Moderatorin Lena Kesting über ihren Weg zur Schanze
Einblicke ins Skispringen
Lena Kesting im Interview
Zwei Leben im Schatten: Kristin Otto feiert 60. Geburtstag
Schatten der Erfolge
Kristin Otto
Premiere für Golo Euler und Emily Cox im "Thüringenkrimi"
"Thüringenkrimi – Gerechtigkeit"
"Thüringenkrimi - Gerechtigkeit"
"Wahnsinnig peinlich" – Wie Katja Riemann einen Talk-Eklat auf dem "roten Sofa" auslöste
Erfolgsgeschichte
DAS! Rote Sofa
Schnack-Jubiläum in Hamburg
"35 Jahre DAS! – Ab aufs Rote Sofa"
35 Jahre "DAS! Rote Sofa"
Tierischer Selbstfindungstrip
"Ruf der Wildnis"
Ruf der Wildnis
Aufwachsen zwischen Pistengaudi, Profisport und erster Liebe
"School of Champions"
"School of Champions"
Oberstdorf: Winterwunderland im Allgäu
"ZDF.reportage: Winter in Oberstdorf"
Winter in Oberstdorf
Semperopernball in Dresden: Tradition trifft Glanz
"Semperopernball 2026"
Semperopernball 2026
Ein kompliziertes Liebesdreieck im Jenseits: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Eternity"
Barbara Wussow äußert sich nach Kritik über „Traumschiff“-Kapitän Silbereisen
Was meint sie?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Barbara Wussow & Co.: Was wurde aus den "Schwarzwaldklinik"-Stars?
Die Schauspieler der Kult-Serie
"Die Schwarzwaldklinik": (l-r): Eva-Maria Bauer, Alf Marholm, Gaby Fischer, Franz Rudnik, Ilona Grübel, Klausjürgen Wussow, Gaby Dohm, Sascha Hehn und Barbara Wussow.
Reinhold Beckmann muss seine Wohnung verlassen: "Nichts mehr zu retten"
Wohnungsverlust
"NDR Talk Show"