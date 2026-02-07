Home News TV-News

"Thüringenkrimi – Gerechtigkeit": Kritik zum ZDF-Krimi mit Golo Euler und Emily Cox

Premiere für Golo Euler und Emily Cox im "Thüringenkrimi"

07.02.2026, 07.00 Uhr
von Elisa Eberle
Der "Thüringenkrimi" startet mit neuen Ermittlern: Golo Euler und Emily Cox übernehmen die Hauptrollen. Ein Mordfall, ein überraschender Star-Gag und spannende Wendungen erwarten die Zuschauer.
In ihrem ersten gemeinsamen Fall ermitteln Rechtsmedizinerin Mala Murphy (Emily Cox) und Kriminalhauptkommissar Moritz Herbst (Golo Euler) die Hintergründe zum Tod einer Familienrichterin.   Fotoquelle: ZDF/Adrian Gross
Bernhard Zeidler (Peter Schneider) versucht seiner neuen Angestellten Mala Murphy (Emily Cox) einen möglichst angenehmen Start in Deutschland zu ermöglichen.   Fotoquelle: ZDF/Adrian Gross
Annette Steiner (Pia Barucki, links), eine Bekannte der Toten, wurde von ihrem Ex-Mann geschlagen. Rechtsmedizinerin Mala Murphy (Emily Cox) dokumentiert ihre Wunden.   Fotoquelle: ZDF/Adrian Gross
Kriminalhauptkommissar Moritz Herbst (Golo Euler, rechts) befragt den verdächtigen Rechtsanwalt Theo Dabring (Mohamed Achour).   Fotoquelle: ZDF/Adrian Gross
Moritz Herbst (Golo Euler, links) und Mala Murphy (Emily Cox) befragen Felix Schmitz (Max Woelky).   Fotoquelle: ZDF/Adrian Gross

Ed Sheeran als vermeintliche Affäre einer europaweit angesehenen Rechtsmedizinerin? Das ist der absurde Running Gag des ansonsten gelungenen Neustarts der ZDF-Krimireihe "Thüringenkrimi" mit neuer Besetzung, der bereits einige Wochen vor der Streaming-Premiere im ZDF für Schlagzeilen sorgte.

Krimi • 07.02.2026 • 20:15 Uhr

Zur Erinnerung: Unter dem bisherigen Titel "Theresa Wolff – Der Thüringenkrimi" erzählte die ZDF-Reihe seit 2021 von der titelgebenden Jenaer Rechtsmedizinerin (Nina Gummich) und Hauptkommissar Bruno Lewandowski (Aurel Manthei). Ende 2024 teilte der Sender mit, dass sowohl Gummich als auch Manthei die Krimireihe verlassen würden. Als Nachfolger wurden Emily Cox als Rechtsmedizinerin Mala Murphy und Golo Euler als Hauptkommissar Moritz Herbst vorgestellt, denn die Reihe sollte unter dem neuen Titel "Thüringenkrimi" fortgesetzt werden.

Nur wenige Tage vor der Erstausstrahlung von Theresa Wolffs letztem Fall im November 2025 folgte dann die Kehrtwende: Nina Gummich wird demnach als Theresa Wolff zurückkehren und Emily Cox alias Mala Murphy nach nur zwei Filmen ersetzen. Wie dieser erneute Wechsel erzählerisch vonstattengehen soll, bleibt abzuwarten. Im nun erstausgestrahlten Film "Thüringenkrimi – Gerechtigkeit" (Regie: Judith Kennel, Buch: Khyana el Bitar) gilt es erst einmal, die neuen Figuren einzuführen.

Turbulenter Auftakt für die neue Rechtsmedizinerin

Mala Murphy ist eine angesehene Rechtsmedizinerin aus Dublin, die auf dem Weg zu ihrer neuen Dienststätte in Jena beinahe mit einem entgegenkommenden Auto mit erhöhter Geschwindigkeit zusammenstößt. Sie schafft es, dem Wagen knapp auszuweichen, doch ein paar hundert Meter weiter passiert sie ein Fahrzeug, das gegen einen Baum gefahren ist. Die junge Frau am Steuer (Janina Stopper) ist tot.

Routiniert beginnt die Rechtsmedizinerin sogleich Fotos von der Leiche und dem Tatort zu machen, was die zuständige Streifenpolizei irritiert. Die Beamten nehmen Murphy mit aufs Revier, Ihr neuer Vorgesetzter Bernhard Zeidler (wie in den vorherigen Filmen gespielt von Peter Schneider) muss das Missverständnis aufklären: Mala Murphy soll ihn fortan unterstützen, nachdem Theresa Wolff nach ihrer Nahtoderfahrung im vorherigen Film "Theresa Wolff – Nebel" gekündigt habe.

Ein emotionaler Fall mit überraschender Wendung

Das Fernsehpublikum hat zu diesem Zeitpunkt bereits die zweite neue Figur im Team kennengelernt: Hauptkommissar Moritz Herbst aus Erfurt ersetzt Kommissar Lewandowski, der "zurück nach Hamburg" gegangen sei, wie sein Kollege Ceyhan Topal (Sahin Eryilmaz) erklärt.

Doch zurück zum eigentlichen Kriminalfall: Bei der toten Frau im Auto handelt sich um die umstrittene Familienrichterin Sophie Nöll, die als Reaktion auf ihre Arbeit vermehrt Morddrohungen erhielt. Ließ einer der Verfasser seinen Worten nun Taten folgen? Denn wie die Obduktion bald zeigt, wurde die Frau während der Fahrt von einem Laser bewusst geblendet. Für die Ermittler beginnt ein emotional aufwühlender und über lange Strecken undurchsichtiger Fall mit einer überraschenden Wendung zum Schluss.

So geht es mit dem "Thüringenkrimi" weiter

Und was ist nun mit Ed Sheeran? Ob Mala Murphy tatsächlich eine Affäre mit dem englischen Pop-Superstar unterhält, wie die Klatschpresse im Film behauptet, lässt die Rechtsmedizinerin offen. Womöglich wird das Thema im kommenden Film noch einmal aufgegriffen. Ein Gastauftritt des echten "Perfect"-Sängers in "Thüringenkrimi – Heilung" (Arbeitstitel) ist jedoch mehr als unwahrscheinlich.

Spannend bleibt es trotzdem, schließlich will das Publikum doch wissen, wie Mala Murphy aus den künftigen Drehbüchern herausgeschrieben wird. Darstellerin Emily Cox kehrte der Reihe übrigens aus dem gleichen Grund den Rücken wie einst Nina Gummich: Die heute 40-Jährige wurde im Frühjahr 2025 zum ersten Mal Mutter. Nina Gummich machte die Geburt ihres Sohnes im Oktober 2024 öffentlich.

Thüringenkrimi – Gerechtigkeit – Sa. 07.02. – ZDF: 20.15 Uhr

"Ich trinke gerne Kaffee, auf eine spezielle Art": So tickt der neue Kommissar im "Thüringenkrimi"
Golo Euler übernimmt die Rolle des Hauptkommissars Moritz Herbst im neuen "Thüringenkrimi". Der Schauspieler spricht über seine Vorbereitungen, den Dreh in der Pathologie und seine Liebe zum Kaffee.
Neuer Thüringenkrimi
Golo Euler

