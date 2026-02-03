Home News TV-News

„Nord bei Nordwest“-Star Marleen Lohse über die neuen Folgen der ARD-Serie

„Natürlich wird es spannend“

03.02.2026, 10.44 Uhr
von Ingo Gatzer
Neue Verbrechen, alte Konflikte und viel Herzklopfen: Der Serienliebling gibt Einblicke, was Fans in den kommenden Episoden erwartet.
Marleen Lohse schaut in die Kamera.
Marleen Lohse spielt eine Tierärztin bei „Nord bei Nordwest“.  Fotoquelle: picture alliance / epd-bild | Stephan Wallocha

Das Fernsehen ist für Marleen Lohse eigentlich ein alter Hut. Bereits im Alter von 14 Jahren wirkte sie in der Kinderserie „Die Kinder vom Alstertal“ mit. Den meisten TV-Zuschauern ist die 41-Jährige aber als Tierärztin Jule Christiansen in der Krimireihe „Nord bei Nordwest“ bekannt, die sie seit 2014 verkörpert. Im Interview mit der „teleschau“ plaudert die Schauspielerin über die Krimi-Faszination und verrät, wie es in der erfolgreichen ARD-Krimiserie weitergeht.

Krimis als Eintauchen in eine Welt der Spannung

Krimis laufen im deutschen Fernsehen seit Jahren mit großem Erfolg. Aber warum ist das Genre so beliebt? Marleen Lohse hat dafür eine Erklärung: „Wir schnuppern in eine sonst verborgen bleibende Welt hinein.“ Dabei macht das Geschehen auf dem Bildschirm ihrer Meinung nach etwas mit den Zuschauern: „Dieses Kribbeln, diese Spannung.“ Gleichzeitig betont sie, wie sehr das Publikum eingebunden ist: „Wir rätseln alle mit – das ist einfach unterhaltsam.“

Die Faszination „Nord bei Nordwest“

„Nord bei Nordwest“ ist aber nicht nur irgendein Krimi. In den letzten fünf Folgen standen jeweils starke Marktanteile von 26,3 bis 29,7 Prozent zu Buche. Bis auf den „Tatort“ erreicht kaum ein Krimiformat diese hohe Reichweite. Was also fasziniert Zuschauer an der Reihe? Nach Auffassung von Marleen Lohse spielt „das norddeutsche Flair“ eine wichtige Rolle. Tatsächlich setzt die Serie für den fiktiven Handlungsort Schwanitz die Natur und Architektur des Nordens immer wieder idyllisch in Szene. Dafür bedient sie sich verschiedener Drehorte an der Lübecker Bucht bzw. auf der Insel Fehmarn. Wichtig sind für die Schauspielerin zudem die „vertrauten, eigensinnigen Figuren“.

Wie geht es in der Serie weiter?

Für die neuen Folgen verspricht Marleen Lohse „wieder den typischen Schwanitz-Charme und das ewige Hin und Her in dieser Dreier-Konstellation“. Damit meint sie natürlich, dass Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) erneut zwischen der von ihr gespielten Tierärztin auf der einen und Polizistin Hannah Wagner (Jana Klinge) auf der anderen Seite hin- und hergerissen ist. Doch die neuen Episoden sollen auch bei einer Krimi-Kernkompetenz punkten: „Natürlich wird es spannend.“ Denn im beschaulichen Ort lauert das Verbrechen: „So idyllisch es aussieht, es sterben ständig Menschen.“

Ein Blick auf die beiden nächsten Folgen „Nord bei Nordwest“

Die 28. Episode von „Nord bei Nordwest“ heißt „Pechmarie“. Im Mittelpunkt steht die Titelfigur, die bereits als Kind ihre Eltern sowie das Hörvermögen verloren hat und das Pech anzuziehen scheint. Hier erschüttert ein missglückter Drogendeal ihr Leben. Jule Christiansen fungiert in der Folge als Übersetzerin für die taube Marie (Anne Zander). Für eine glaubhafte Darstellung musste Marleen Lohse sich mit der Gebärdensprache befassen: „Anfangs war ich total euphorisch und wollte alles lernen, aber es ist wahnsinnig komplex.“ Also fokussierte sich die 41-Jährige schließlich auf ihre Texte: „Das war Herausforderung genug.“ Die 29. Folge trägt den Titel „Blindgänger“. Einen solchen findet der umtriebige Mehmet Ösker (Cem Ali Gültekin) bei Bauarbeiten, was eine Evakuierung von Schwanitz erfordert. Doch es sorgen noch ganz andere Waffen für Probleme.

Wann laufen „Pechmarie“ und „Blindgänger“ im TV?

Das Erste strahlt „Pechmarie“ am Donnerstag, dem 29. Januar 2026, zur Primetime um 20:15 Uhr aus. „Blindgänger“ folgt dann eine Woche später zur gleichen Uhrzeit. Fans müssen sich aber nicht gedulden – denn schon jetzt sind beide Folgen in der Mediathek der ARD abrufbar. Zudem sind zwei weitere Episoden – namens „Das dritte Grab“ und „Liebesgrüße aus Neapel“ – angekündigt.

