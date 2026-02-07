"Semperopernball 2026": Der Ball in Dresden auf 3sat

Dresden bittet wieder zum großen Semperopernball. 2.500 Gäste tummeln sich im Saal, weitere 15.000 Dresdner verfolgen das Geschehen, das von MDR am Freitag, 6. Februar, direkt und von 3sat tags darauf zeitversetzt übertragen wird.

Semperopernball 2026 Opernball • 07.02.2026 • 20:15 Uhr

Wie der berühmte Vetter, der Wiener Opernball, blickt auch der Dresdner Opernball auf eine lange Tradition zurück. Schon August der Starke ließ die fürstlichen Paare tanzen, den Opernball der Neuzeit gab's erstmals 1925, sodass man 2025 stolz das "100. Jubiläum" feiern konnte. Unter dem Namen "Semperopernball" firmiert der Ball im "schönsten Ballsaal der Welt" erst seit 2006. Unter dem Motto: "Film ab! Semperopernball 2026 – elegant. Emotional. Einzigartig" wird auch diesmal wieder eine Ballnacht "voller Glanz und künstlerischer Highlights" versprochen. Der MDR überträgt am Freitag, 6. Februar, live, auf 3sat ist das glamouröse Spektakel einen Tag später als Aufzeichnung zu sehen.

Neben den einhundert Debütantinnenpaaren, die zu den Klängen der Sächsischen Staatskapelle (Leitung: Jonathan Darlington) ihrem Walzer hingeben, stehen der Tenor Jonathan Tetelman und die Cellistin Anastasia Kobekina auf dem Programmzettel, Annika Lau und Tanzfachmann Joachim Llambi werden den Abend moderieren. Zusammen mit Marco Schreyl führt Annika Lau auch die "Ballgeflüster"-Interviews mit internationalen Gästen.

Vor allem für die vielen Zuschauer auf dem Theaterplatz vor der Semperoper folgt ab 23.00 Uhr eine Konzertshow von Sasha und seiner Band unter dem Titel "Dick Brave live". Für genügend Unterhaltung der rund drei Millionen Zuschauer bei MDR und 3sat (jeweils 20.15 Uhr) ist also gesorgt.

Semperopernball 2026 – Sa. 07.02. – 3sat: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.