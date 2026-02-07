"Semperopernball 2026": Der Ball in Dresden auf 3sat

Home News TV-News

Semperopernball in Dresden: Tradition trifft Glanz

07.02.2026, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
Der Semperopernball 2026 in Dresden verspricht eine glanzvolle Ballnacht mit Debütantinnen, musikalischen Highlights und prominenter Moderation. MDR und 3sat übertragen live.
Semperopernball 2026
Am 6. Februar ist es wieder so weit. Dann verwandelt sich die Dresdner Semperoper erneut in den schönsten Ballsaal der Welt.   Fotoquelle: ZDF / MDR / Semper Opernball / Toni Kretschmer
Semperopernball 2026
100 junge Paare geben beim Semperopernball 2026 ihr Debüt.  Fotoquelle: ZDF / MDR / Semper Opernball / Toni Kretschmer
Semperopernball 2026
2.500 geladene Gäste und mehrere tausend Zuschauer auf dem Theaterplatz vor der Semperoper verfolgen das Geschehen.   Fotoquelle: MDR / Semper Opernball / Toni Kretschmer

Dresden bittet wieder zum großen Semperopernball. 2.500 Gäste tummeln sich im Saal, weitere 15.000 Dresdner verfolgen das Geschehen, das von MDR am Freitag, 6. Februar, direkt und von 3sat tags darauf zeitversetzt übertragen wird.

3sat
Semperopernball 2026
Opernball • 07.02.2026 • 20:15 Uhr

Wie der berühmte Vetter, der Wiener Opernball, blickt auch der Dresdner Opernball auf eine lange Tradition zurück. Schon August der Starke ließ die fürstlichen Paare tanzen, den Opernball der Neuzeit gab's erstmals 1925, sodass man 2025 stolz das "100. Jubiläum" feiern konnte. Unter dem Namen "Semperopernball" firmiert der Ball im "schönsten Ballsaal der Welt" erst seit 2006. Unter dem Motto: "Film ab! Semperopernball 2026 – elegant. Emotional. Einzigartig" wird auch diesmal wieder eine Ballnacht "voller Glanz und künstlerischer Highlights" versprochen. Der MDR überträgt am Freitag, 6. Februar, live, auf 3sat ist das glamouröse Spektakel einen Tag später als Aufzeichnung zu sehen.

Neben den einhundert Debütantinnenpaaren, die zu den Klängen der Sächsischen Staatskapelle (Leitung: Jonathan Darlington) ihrem Walzer hingeben, stehen der Tenor Jonathan Tetelman und die Cellistin Anastasia Kobekina auf dem Programmzettel, Annika Lau und Tanzfachmann Joachim Llambi werden den Abend moderieren. Zusammen mit Marco Schreyl führt Annika Lau auch die "Ballgeflüster"-Interviews mit internationalen Gästen.

Vor allem für die vielen Zuschauer auf dem Theaterplatz vor der Semperoper folgt ab 23.00 Uhr eine Konzertshow von Sasha und seiner Band unter dem Titel "Dick Brave live". Für genügend Unterhaltung der rund drei Millionen Zuschauer bei MDR und 3sat (jeweils 20.15 Uhr) ist also gesorgt.

Semperopernball 2026 – Sa. 07.02. – 3sat: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

