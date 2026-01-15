So geht es 2026 mit Andy Borgs "Schlager-Spaß" weiter

Schlagerfans müssen sich im neuen Jahr nicht mehr lange gedulden, bis Andy Borg und seine beliebte Sendung "Schlager-Spaß" auf die Bildschirme zurückkehren. Am Samstag, 17. Januar, läuft die erste Ausgabe um 20.15 Uhr im SWR, im MDR und in der ARD-Mediathek.

Auf "zwei liebe Formationen der Blasmusik" freut sich der Moderator besonders. "Diese Tradition der Blasmusikanten habe ich aus der Stadlzeit mit in den 'Schlager-Spaß' gebracht und freue mich, dass sie hier im Südwesten fortgeführt wird", erklärt Borg in einer Pressemitteilung.

Neben den Blaskapellen treten in der ersten Sendung des Jahres auch einige bekannte Schlagergrößen auf. Die Amigos statten Andy Borg ebenso einen Besuch ab wie die österreichische Sängerin Natalie Holzner. Auch der aufstrebende Sänger Andreas Hastreiter sowie die Schlagergruppen Stimmen der Berge, Conny und die Sonntagsfahrer und die Jauchzaaa sind mit dabei. Mit The Woodgies tritt außerdem eine Indie-Pop-Band auf.

Zweite Folge "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im Februar Bereits am Samstag, 21. Februar, geht es zur gewohnten Zeit mit dem "Schlager-Spaß" im SWR, MDR und der ARD-Mediathek weiter. In der zweiten Show des Jahres kommen die Schlagersänger G.G. Anderson, Peter Orloff und der "The Voice of Germany"-Kandidat Damiano Maiolini, der bereits mehrmals als Vorband für Giovanni Zarrella auftrat, in Borgs Weinstube. Die Österreicherin Simone Stelzer, die slowenische Musikerin Monika Avsenik und die Country-Schlagersängerin Anni Marie sind ebenfalls mit von der Partie.

Außerdem treten die Bands Truck Stop, Denis Wittberg und seine Schellack-Solisten, die Lungauer, die Cover-Gruppe Gipsy Fuego und die Blaskapelle Obersasbach aus Sasbach im Ortenaukreis in Baden-Württemberg auf.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!