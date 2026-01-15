Home News TV-News

So geht es 2026 mit Andy Borgs "Schlager-Spaß" weiter

Schlager-Unterhaltung

So geht es 2026 mit Andy Borgs "Schlager-Spaß" weiter

15.01.2026, 10.04 Uhr
Andy Borg startet mit "Schlager-Spaß" ins neue Jahr. Am 17. Januar begrüßt er im SWR, MDR und ARD-Mediathek Stars wie die Amigos und Natalie Holzner. Auch im Februar sind neue Folgen geplant.
Glückwunsch, Andy
Andy Borg feierte am 2. November seinen 65. Geburtstag.  Fotoquelle: SWR/Kimmig/Kerstin Joensson

Schlagerfans müssen sich im neuen Jahr nicht mehr lange gedulden, bis Andy Borg und seine beliebte Sendung "Schlager-Spaß" auf die Bildschirme zurückkehren. Am Samstag, 17. Januar, läuft die erste Ausgabe um 20.15 Uhr im SWR, im MDR und in der ARD-Mediathek.

Auf "zwei liebe Formationen der Blasmusik" freut sich der Moderator besonders. "Diese Tradition der Blasmusikanten habe ich aus der Stadlzeit mit in den 'Schlager-Spaß' gebracht und freue mich, dass sie hier im Südwesten fortgeführt wird", erklärt Borg in einer Pressemitteilung.

Neben den Blaskapellen treten in der ersten Sendung des Jahres auch einige bekannte Schlagergrößen auf. Die Amigos statten Andy Borg ebenso einen Besuch ab wie die österreichische Sängerin Natalie Holzner. Auch der aufstrebende Sänger Andreas Hastreiter sowie die Schlagergruppen Stimmen der Berge, Conny und die Sonntagsfahrer und die Jauchzaaa sind mit dabei. Mit The Woodgies tritt außerdem eine Indie-Pop-Band auf.

Derzeit beliebt:
>>Howard Carpendale besorgt: Sein Tod "wäre eine Katastrophe" für seine Frau
>>Im Free-TV: ARTE zeigt "Beckenbauer – Der letzte Kaiser"
>>„Familientherapie mit Franca Cerutti“: ARD zeigt emotionale Konflikte
>>"ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg": Der Fall Anja Niedringhaus

Zweite Folge "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im Februar

Bereits am Samstag, 21. Februar, geht es zur gewohnten Zeit mit dem "Schlager-Spaß" im SWR, MDR und der ARD-Mediathek weiter. In der zweiten Show des Jahres kommen die Schlagersänger G.G. Anderson, Peter Orloff und der "The Voice of Germany"-Kandidat Damiano Maiolini, der bereits mehrmals als Vorband für Giovanni Zarrella auftrat, in Borgs Weinstube. Die Österreicherin Simone Stelzer, die slowenische Musikerin Monika Avsenik und die Country-Schlagersängerin Anni Marie sind ebenfalls mit von der Partie.



Außerdem treten die Bands Truck Stop, Denis Wittberg und seine Schellack-Solisten, die Lungauer, die Cover-Gruppe Gipsy Fuego und die Blaskapelle Obersasbach aus Sasbach im Ortenaukreis in Baden-Württemberg auf.

Roland Kaiser mit deutlicher Meinung zu Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Nach anfänglichem Gegenwind äußert sich Roland Kaiser klar zur Rolle von Florian Silbereisen – und findet deutliche Worte.
Nach Kritik
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„Die Outsider“ im TV: Kultfilm von Francis Ford Coppola mit Tom Cruise
Sprungbrett für spätere Superstars
Die Outsider: Rebellen ohne Grund
Florian Silbereisen lädt zu den Schlagerchampions ein
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten"
Florian Silbereisen
Helene Fischer & mehr: Das sind Silbereisens "Schlagerchampions"-Gäste
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" 2026
Florian Silbereisen
Schlager, Kerzenschein und Weihnachtslieder: Andy Borg lädt zum Heiligabend ein
"Weihnachten mit Andy Borg"
Weihnachten mit Andy Borg
Queen Elizabeth II.: Die bewegendsten Momente aus 70 Jahren Regentschaft
"Die Queen – Schicksalsjahre einer Königin"
"Die Queen - Schicksalsjahre einer Königin"
Eurovision Song Contest: Datum für deutschen Vorentscheid in der ARD steht fest
ESC-Jubiläum
"Eurovision Song Contest"
Nach über fünf Jahren: MDR stellt Podcast mit Alexander Kekulé ein
Podcast-Ende
MDR-Turm, Leipzig
José Carreras kämpft weiter: Ein Gala-Abend gegen Leukämie
"Die José Carreras Gala 2025"
Die José Carreras Gala 2025
Öffentlich-Rechtliche im Krisenmodus: MDR kürzt Programme
Kostendruck beim MDR
MDR-Turm, Leipzig
Helene Fischer vs. Florian Silbereisen: Wer gewinnt das TV-Duell?
Schlagerstars im Fernsehen
Florian Silbereisen und Helene Fischer stehen gemeinsam auf der Bühne.
Nach Brand: Hannes Jaenicke will Haus in Los Angeles wieder aufbauen
„Es war die Hölle“
Hannes Jaenicke schaut ernst.
Mit Schere: Maite Kelly überrascht Roland Kaiser auf der Bühne
Völlig unerwartet
Roland Kaiser und Maite Kelly auf der Bühne
Chef der "Tagesthemen" Helge Fuhst verlässt die ARD für Springer
Medienwechsel
Helge Fuhst
Faye Dunaway wird 85: Was wurde aus der Darstellerin?
Hollywood-Star
Faye Dunaway
Schwangerschaft und Hochzeit: Was ist wirklich los bei Amira Aly und Christian Düren?
Was ist dran an den Gerüchten?
Amira Aly und Christian Düren
Deshalb verschiebt ARD den Start von “Nord bei Nordwest”
Sport statt Mord
Hinnerk Schönemann lacht.
Urlaub geplatzt? Darum lief bei Bauer Friedrich und Laura alles anders
"Bauer sucht Frau"
Bauer Friedrich und Laura neben einem Pferd.
ZDF-Star Ronja Forcher spricht über ihre „Playboy“-Bilder
Enthüllung
Ronja Forcher lacht.
Wussten Sie das? „Der Bergdoktor"-Star Hans Sigls erste große TV-Rolle liegt 25 Jahre zurück
Sein Karriereweg
So sieht Hans Sigl heute aus.
Kein Kapitänsstreifen für Heino Ferch: Seine ehrlichen Gründe für die „Traumschiff"-Absage
Deshalb lehnte er ab
Heino Ferch in einem Anzug
"Der Bergdoktor" Hans Sigl privat: Ehefrau, Kinder und sein Leben in Bayern
Leben am Ammersee
Hans Sigl lächelt.
Weiterhin kein Stefan Raab – wann kehrt er zurück?
Raabs TV-Comeback
Stefan Raab mit kritischem Blick.
"Avatar"-Film macht sie zur erfolgreichsten Darstellerin aller Zeiten
Neuer Rekord
Zoe Saldaña
"Hijack" Staffel 2: Alle Infos zu den neuen Folgen mit Idris Elba
Berliner U-Bahn-Thriller
"Hijack" - Staffel 2 | Apple TV
"All Her Fault": Ein Kind verschwindet in neuer Thriller-Serie
Verschwundene Kinder
Jake Lacy
So entstand „Ku’damm 77“ – die neue ZDF-Doku blickt hinter die Kulissen
"Backstage – Ku'damm 77"
Backstage - Ku'damm 77
Amira Aly packt aus: "Schwanger zu sein, war für mich die absolute Hölle!"
Ehrliche Erfahrungen
Amira Aly
Howard Carpendale wird 80 – und spricht über seinen Abschied
Abschiedstour
Howard Carpendale
Sparmaßnahmen? Das ändert sich bei der "Giovanni Zarrella Show"
Open-Air-Special
Die Giovanni Zarrella Show
Eine Frau verschwindet – und das Netz dreht durch: Andrea Sawatzki im neuen Krimi
"Die Verteidigerin – Der Fall Nicola"
Die Verteidigerin - Der Fall Nicola