"Bergdoktor hat mir beruflich und familiär geschadet": Das sagt Hans Sigls Vorgänger

Das wurde aus ihm

15.01.2026, 09.38 Uhr
Hans Sigl begeistert als Dr. Martin Gruber in "Der Bergdoktor" die Zuschauer. Doch schon in den 90er-Jahren war Gerhart Lippert als Arzt im TV erfolgreich, obwohl er die Rolle heute kritisch sieht.
Gerhart Lippert
Seine bekannteste Rolle: In "Der Bergdoktor" spielte Gerhart Lippert (Mitte, mit Anita Zagaria und Manuel Guggenberger) den Arzt Dr. Thomas Burgner.  Fotoquelle: IMAGO / teutopress
Gerhart Lippert
Seit einem Sturz im Jahr 2012 hat sich Gerhart Lippert (hier auf einem Bild von 2009) aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.  Fotoquelle: Hannes Magerstaedt/Getty Images
Gerhard Lippert
Im BR-"Komödienstadel" feierte Gerhart Lippert ab den 1970er-Jahren große Erfolge.  Fotoquelle: BR / Foto Sessner
Gerhart Lippert
"Der Bergdoktor hat mir beruflich und familiär geschadet", sagte Gerhart Lippert 2009 über seine vielleicht bekannteste Rolle.  Fotoquelle: IMAGO / teutopress
Gerhard Lippert
In der Rosamunde-Pilcher-Verfilmung "Pfeile der Liebe" war Gerhart Lippert 2008 an der Seite von Olivia Silhavy zu sehen.  Fotoquelle: ZDF / Jon Ailes
Da Bauern Nero
Seine letzte TV-Rolle hatte Gerhart Lippert (Bild, mit Kathi Leitner) 2011 in einem Stück des Chiemgauer Volkstheaters.  Fotoquelle: BR / Foto Sessner

Wenn heute von „Der Bergdoktor“ die Rede ist, fällt fast automatisch der Name Hans Sigl. Seit Jahren prägt er als Dr. Martin Gruber das Gesicht der ZDF-Serie – doch lange vor ihm gab es bereits einen anderen Arzt in den Bergen. In den 1990er-Jahren verkörperte Gerhart Lippert die Hauptrolle der damaligen SAT.1-Version. Eine Figur, die ihm große Bekanntheit brachte, mit der er aber rückblickend kaum Positives verbindet.

Die erste "Bergdoktor"-Serie erzählte von Dr. Thomas Burgner, einem Münchner Arzt, der im fiktiven Tiroler Ort Sonnenstein eine Praxis eröffnet und Teil einer dörflichen Gemeinschaft wird. Nach fünf Jahren und 60 Folgen endete die SAT.1-Serie mit dem Lawinentod der Hauptfigur. Traurig war Lippert darüber nicht: "Der Bergdoktor hat mir beruflich und familiär geschadet", sagte er 2009 in einem Interview mit "Hallo München". Er sei zu seinem Leidwesen in die Unterhaltungsschublade gesteckt worden: "Anspruchsvolle Rollen habe ich seitdem leider nicht mehr bekommen." Selbst seine Töchter wären oft auf die Rolle angesprochen worden: "Da heißt's dann immer nur 'die Dirndln vom Bergdoktor', das nervt sie natürlich."

So lebt der erste „Bergdoktor“ heute

Ohnehin sollte man ihn nicht auf seine "Bergdoktor"-Rolle reduzieren: Schon vor der Serie war Gerhart Lippert eine feste Größe im deutschsprachigen Theater- und Fernsehbetrieb. Geboren am 14. März 1937 in Pietzing am Simssee, wuchs er in einem künstlerisch geprägten Elternhaus auf. Seine Ausbildung absolvierte er an der Otto-Falckenberg-Schule in München, anschließend folgte ein Engagement an den Münchner Kammerspielen. Auf Anraten eines Lehrers verließ er das etablierte Haus frühzeitig – "Raus in die Provinz" – und sammelte dort umfassende Bühnenerfahrung.

In den 1960er-Jahren hatte er seine ersten TV-Rollen in Serien wie "Alarm in den Bergen" und "Der Forellenhof". Bald gehörte er auch zum Ensemble des "Komödienstadels", wo er als Frauenschwarm Karriere machte: In den 70er-Jahren spielte Gerhard Lippert in Stücken wie "Die drei Eisbären" (1973), "Das sündige Dorf" (1974) und "Der ledige Hof" (1978) Hauptrollen als Liebhaber, idealer Schwiegersohn oder sympathischer Querkopf. Über den Zuspruch, den er mit der BR-Reihe genoss, freute er sich auch später noch: "Gute Volksschauspieler sind schließlich Leute, mit denen sich das Publikum identifiziert", sagte Lippert im "Hallo München"-Interview.



Gerhart Lippert: Mehr als nur der „Bergdoktor“

Mit einer einzigen Rolle wollte sich Lippert aber nie identifizieren. Das Ende der "Bergdoktor"-Serie kommentierte er laut eines BR-Porträts nüchtern mit den Worten, dass er den Arzt ohnehin nicht länger als drei Jahre hätte spielen wollen: "Ich bin ja Schauspieler und nicht Beamter." Dennoch schien er auch danach auf einen gewissen Typus festgelegt, Lippert hatte größere Rollen in Serien wie "Tierarzt Dr. Engel", "Wilder Kaiser", "Die Schwarzwaldklinik – Die nächste Generation" und "Der Landarzt", Auch bei einer "Traumschiff"-Episode und in Rosamunde-Pilcher- und Inga-Lindström-Verfilmungen war er zu sehen.

Seinen letzten TV-Auftritt hatte er 2011 in "Da Bauern Nero", einer Aufzeichnung eines Stückes des Chiemgauer Volkstheaters. Weitere Engagements konnte oder wollte er nach einem schweren Unfall nicht annehmen: Lippert stürzte Anfang Februar 2012 in seinem Haus in Tirol und trug schwere Kopfverletzungen davon. Details über seine Genesung kamen nicht an die Öffentlichkeit, wie es dem heute 88-Jährigen aktuell geht, ist nicht bekannt.

Seine dritte Ehefrau, die Sängerin Maria Neuhaus, sagte 2018 in einem Interview mit dem Magazin "Das neue Blatt" lediglich, dass sie und ihr Mann "wunderbare Jahre zusammen erlebt" hätten: "Da hält eine gute, starke Beziehung es auch aus, wenn es mal schwierig wird. Ich bin immer für ihn da. Immer. Wir genießen die kleinen Momente des Glücks."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
