Urlaub geplatzt? Darum lief bei Bauer Friedrich und Laura alles anders

Urlaub geplatzt? Darum lief bei Bauer Friedrich und Laura alles anders

14.01.2026, 12.01 Uhr
von Natasa Unkel
Er war der Teilnehmer mit den meisten Zuschriften: Spargelbauer Friedrich Dieckmann suchte bei „Bauer sucht Frau“ nach seiner Traumfrau. Zwei Frauen gastierten auf seinem Hof, doch schnell stand fest, dass sein Herz für Laura schlug. So läuft es für die beiden.
Bauer Friedrich und Laura neben einem Pferd.
Nach der Zeit bei "Bauer sucht Frau" ging es für Friedrich und Laura in den Urlaub. Doch da lief nicht alles nach Plan.  Fotoquelle: picture alliance / Stefan Gregorowius

Schnell wurde deutlich, dass der 29-Jährige mit seinen Gefühlen nicht allein war. Im Gespräch mit Inka Bause bestätigten Friedrich und Laura, dass sie weiterhin ein Paar sind. Das Liebesglück der letzten Staffel von Bauer sucht Frau setzte sich damit auch nach dem Finale fort: Die beiden verbrachten Weihnachten gemeinsam und gönnten sich im Anschluss sogar ihren ersten gemeinsamen Urlaub.

Bauer Friedrich und seine Laura: Schon vor der Buchung lief nicht alles glatt

Die obligatorischen Grüße an ihre Fans teilten sie – ganz Reality-TV-typisch – über Instagram. Dabei ließ Friedrich durchblicken, dass die Reise ursprünglich ganz anders geplant gewesen war. „Wir wollten in den Süden fliegen, in die Sonne, in die Wärme, an den Strand. Aber irgendwie sollte es alles nicht so sein“, erzählte er in seinen Stories. Zunächst stellte sich heraus, dass Lauras Reisepass abgelaufen war. Zwar bekam sie kurzfristig einen vorläufigen, doch damit war das Reisechaos noch nicht beendet.

Denn währenddessen hatten sich die Preise für den geplanten Trip deutlich erhöht. „Dann ist der Urlaub auf einmal viel teurer geworden, als wir dachten. Und dann kamen noch ein, zwei andere Dinge dazwischen“, schilderte Friedrich weiter. Schließlich traf das Paar eine spontane Entscheidung: Statt Sonne und Strand ging es kurzerhand in den Schnee – ein Plan B, der dem frisch verliebten Duo offenbar ebenso gut gefiel.

Südafrika geplatzt: Darum strichen Bauer Friedrich und seine Laura den Traumurlaub

Auch Laura Wagner meldete sich auf Instagram bei ihren Followern zu Wort und schilderte die überraschende Wendung mit Humor. „Was soll ich euch sagen? Statt 30 Grad haben wir hier jetzt knackige minus 12 Grad“, erzählte sie lachend. Offenbar habe es mit dem geplanten Strandurlaub einfach nicht sein sollen.



Eigentlich sei alles bereits vorbereitet gewesen: Hotel ausgesucht, Flugverbindung festgelegt, Reisedaten klar. „Wir mussten eigentlich nur noch buchen“, so Laura. Dann folgte jedoch die Ernüchterung – die Preise waren in der Zwischenzeit deutlich gestiegen. Das Paar entschied sich bewusst dagegen, diesen Aufschlag mitzugehen, und strich die Südafrika-Reise vorerst.

Ganz ungelegen kam der neue Plan für Laura allerdings nicht. „Ich muss sagen, ich wollte eigentlich von Anfang an in den Winterurlaub“, gab sie offen zu. Friedrich habe sich zunächst nicht dafür begeistern lassen, doch am Ende landeten die beiden nun doch im Schnee. Ein kleiner Umweg – der ihrer gemeinsamen Auszeit offenbar keinen Abbruch tat.

