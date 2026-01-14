Weiterhin kein Stefan Raab – wann kehrt er zurück?

Stefan Raab ist bis heute nicht zurückgekehrt. Stattdessen herrscht Funkstille. Im RTL-Sendeplan existiert kein konkretes Datum und auch sonst kein Lebenszeichen. Fans und Kritiker fragen sich gleichermaßen: Wo bleibt Stefan Raab, und kommt er überhaupt zurück?

Der Mittwoch ohne Raab: Ein Sendeplatz auf Wanderschaft Bis zur Pause hatte „Die Stefan Raab Show“ bei RTL jeden Mittwoch zur Primetime ihren festen Sendeplatz. Doch ausgerechnet dieser Wochentag sollte dem Entertainer zum Verhängnis werden. Heiligabend und Silvester fielen 2025 beide auf einen Mittwoch. Das bedeutete: keine Raab-Shows, sondern Weihnachtsklassiker und Jahresrückblicke. Am 7. Januar 2026 übernahm Günther Jauch (69) mit der „3-Millionen-Euro-Woche“ von „Wer wird Millionär?“ den Sendeplatz. Und auch danach sah es nicht gut für Raab aus. Am 14. Januar: Fußball statt Raab. Am 21. Januar: stern TV- Reportage. Ab 23. Januar: Dschungelcamp und damit 17 Tage in Folge tägliche Primetime-Blockade. Unterm Strich bedeutet das, dass für Raab vor Mitte Februar 2026 kein Platz im RTL-Programm vorgesehen ist.

RTL bleibt vage – Raab auch Auf Nachfrage erklärte ein RTL-Sprecher routiniert diplomatisch: „Wir kommunizieren die Sendetermine der 'Stefan Raab Show' für 2026 wie immer rechtzeitig im entsprechenden Programm-Vorlauf.“ Eine Antwort, die nichts Konkretes aussagt. Auch auf raab-tickets.de wurden weder Termine gepostet, noch Aufzeichnungsdaten oder brauchbare Hinweise hinterlassen. Der Bildschirm bleibt schweigend Raab-frei, das nährt Spekulationen.

Liegt es wirklich nur am Kalender? Offizielle Erklärungen ziehen Feiertage, Sportübertragungen und Großformate heran. Inoffiziell steht die Frage im Raum, ob dies die ganze Wahrheit ist. Denn Raabs Comeback verlief bei weitem nicht so triumphal, wie es der mediale Hype im Herbst 2024 vermuten ließ. Nach dem spektakulären Boxkampf gegen Regina Halmich (49) folgten mehrere Formate mit sehr gemischter Resonanz. „Du gewinnst hier nicht die Million“ wurde bereits eingestellt, „Die Stefan Raab Show“ kämpfte zuletzt mit durchwachsenen Quoten. Teilweise schalteten nur rund 700.000 Zuschauer ein, davon etwa 300.000 aus der klassischen Zielgruppe. Für einen hoch dotierten Primetime-Slot wahrlich kein Ruhmesblatt.

Ein Jahr zwischen Höhenflug und Erdung Dabei ist Stefan Raab kein Mann, dem man mangelnden Einsatz vorwerfen könnte. 2025 war er nahezu pausenlos präsent: „Die Stefan Raab Show“, „Stefan & Bully gegen irgendso´n Schnulli“, „Die Unzerquizbaren“. Ein hohes Pensum. Vielleicht zu hoch? Einige Zuschauer fühlten sich übersättigt, andere vermissten Raabs frühere Unberechenbarkeit. Er wirkte zwar professionell und routiniert, aber leider auch weniger bissig als früher.

Warum Raab trotzdem nicht abgeschrieben ist Trotz aller Zweifel wäre es voreilig, Stefan Raab abzuschreiben. Der Entertainer hat einen Fünf-Jahres-Vertrag mit RTL und eine TV-Historie, die ihresgleichen sucht. Raab war nie nur Moderator, sondern Formatentwickler, Ideenmaschine und Quotenmacher. Von „tv total“ über „Schlag den Raab“, vom Eurovision-Erfolg mit Lena Meyer-Landrut (34) bis hin zu unzähligen Show-Experimenten. Kaum jemand hat das deutsche Fernsehen so nachhaltig geprägt wie er. Gerade deshalb schauen Kollegen und sein Publikum jetzt besonders genau hin. Ein Raab-Comeback braucht nicht nur einen freien Sendeplatz, sondern auch den passenden Moment.

Vielleicht ist das Warten Teil des Plans? Es wäre nicht das erste Mal, dass Raab bewusst auf Zeit spielt. Schon sein ursprünglicher Abschied 2015 kam überraschend. Ebenso wie sein Comeback fast neun Jahre später. Es ist demnach durchaus möglich, dass hinter den Kulissen an einem Neustart gefeilt wird, der spektakulärer werden soll als bloß eine weitere reguläre Ausgabe. Ob das Publikum diese Geduld aufbringen wird, kann nur die Zeit zeigen.

Die Rückkehr ist versprochen – aber offen Stefan Raab hat sein Comeback angekündigt, RTL hält sich bedeckt, der Sendeplan ist voll – und die Fans warten. Aktuell spricht alles dafür, dass im Februar endlich wieder Bewegung in die ganze Sache kommt. Ob dann tatsächlich „Die Stefan Raab Show“ zurückkehren wird oder etwas ganz Neues an den Start gehen wird, steht bislang in den Sternen. Bis es soweit ist, gilt: Raab ist nicht weg, aber er ist auch nicht da. Es wäre einem Tausendsassa wie Stefan Raab jedoch absolut zuzutrauen, dass er diese Ungewissheit als willkommenen Spannungsbogen für sein nochmaliges Comeback nutzt.