ARD zeigt neuen Krimi mit Andrea Sawatzki: „Die Verteidigerin – Der Fall Nicola“

"Die Verteidigerin – Der Fall Nicola"

Eine Frau verschwindet – und das Netz dreht durch: Andrea Sawatzki im neuen Krimi

14.01.2026, 06.00 Uhr
von Eric Leimann
Andrea Sawatzki setzt als Anwältin Lou Caspari die Suche nach einer spurlos verschwundenen Frau in "Die Verteidigerin – Der Fall Nicola" fort. Ein Krimi, der nicht nur mit Spannung, sondern auch mit kritischem Blick auf die Abgründe von Social Media überzeugt.
Die Verteidigerin - Der Fall Nicola
In ihrem zweiten Fall unterstützt Andrea Sawatzki als Freiburger Anwältin Lou Caspari einen alten Freund, dessen Frau spurlos verschwunden ist. Die Suche nach ihr wird zum Spießrutenlauf, weil die Social Media-Öffentlichkeit sich stark für den Fall Nicola interessiert.   Fotoquelle:  SWR/Zum Goldenen Lamm/Britta Krehl
Die Verteidigerin - Der Fall Nicola
Das Sichten einer Überwachungskamera der Nachbarn bringt neue Erkenntnisse zu Nicola. Es schauen gebannt auf die Bilder (von links): Tochter Jasmin (Mariella Aumann), Ehemann Benno (Andreas Döhler), Kommissar Kröber (Henning Flüsloh) und Lou Caspari (Andrea Sawatzki).  Fotoquelle:  SWR/Zum Goldenen Lamm/Britta Krehl
Die Verteidigerin - Der Fall Nicola
Lou Caspari (Andrea Sawatzki) sucht nach neuen Spuren im Wald. Nicola scheint hier verschwunden zu sein. Doch wohin ist sie gegangen?  Fotoquelle:  SWR/Zum Goldenen Lamm/Britta Krehl
Die Verteidigerin - Der Fall Nicola
Kommissar Kröber (Henning Flüsloh, zweiter von links) und seine Kollegen verfolgen eine Spur im Wald.  Fotoquelle:  SWR/Zum Goldenen Lamm/Britta Krehl
Die Verteidigerin - Der Fall Nicola
Jasmin (Mariella Aumann, links), die Tochter der Vermissten, und ihre Freundin Selma (Anna Shirin Habedank) haben auf Social Media einen Suchaufruf gestartet.  Fotoquelle:  SWR/Zum Goldenen Lamm/Britta Krehl
Die Verteidigerin - Der Fall Nicola
Jasmin (Mariella Aumann) und ihr Stiefvater Benno (Andreas Döhler) machen sich große Sorgen um Nicola.  Fotoquelle:  SWR/Zum Goldenen Lamm/Britta Krehl
Die Verteidigerin - Der Fall Nicola
Jasmin (Mariella Aumann, zweite von links) hat eine Suchmeldung bei Social Media gepostet. Lou (Andrea Sawatzki) und Benno (Andreas Döhler) wurden von der Aktion überrascht.  Fotoquelle:  SWR/Zum Goldenen Lamm/Britta Krehl
Die Verteidigerin - Der Fall Nicola
Ehemann Benno (Andreas Döhler) ist impulsiv - und hat die ein oder andere Auseinandersetzung mit dem eher besonnenen Kommissar Kröber (Henning Flüsloh).  Fotoquelle:  SWR/Zum Goldenen Lamm/Britta Krehl

Wer behauptet, die zu vielen Krimireihen im deutschen Fernsehen würden sich gleichen wie ein Ei dem anderen, hat vielleicht noch nicht Bekanntschaft mit der Freiburger Anwältin Lou Caspari gemacht. Die von Andrea Sawatzki gespielte Figur debütierte im Oktober 2025 mit "Die Verteidigerin – Der Fall Belling". Nun wird sie in "Die Verteidigerin – Der Fall Nicola" in einen neuen Fall hineingezogen. Ihr alter Freund Benno (Andreas Döhler) kontaktiert sie, weil seine Frau Nicola mit Familienhund Anton spurlos verschwunden ist. Benno und die halbwüchsige Tochter Jasmin (Mariella Aumann) glauben, dass Nicola morgens mit dem Hund im Wald war und danach – wie üblich – zur Arbeit weitergefahren sei. Dort ist sie jedoch niemals angekommen. Die Familie schaltet die Polizei ein, Kommissar Kröber (Henning Flüsloh) leitet die Ermittlungen.

ARD
Die Verteidigerin – Der Fall Nicola
Kriminalfilm • 14.01.2026 • 20:15 Uhr

Als die Suche nach der Vermissten keinen Erfolg bringt, wendet sich die Familie an die Öffentlichkeit. Tochter Jasmin und Freundin Selma (Anna Shirin Habedank) starten einen Aufruf zur Mithilfe über Social Media. So entwickelt sich die Suche nach Nicola zum Netzphänomen. Zahlreiche Hinweise werden an Familie und Polizei herangetragen – viele davon erweisen sich jedoch als unseriös. Von Fake-Bildern der Verschwundenen im Netz bis hin zu True Crime-Influencern und moralischen Besserwissern wird die ohnehin schon belastende Suche für die Familie vollends zur Tortur. Als mal wieder ein übergriffiger Post die Ermittlungen irritiert, fragt ein Familienmitglied, warum man so etwas macht? "Aufmerksamkeit, Geld", lautet die Antwort der Profi-Ermittler. "Manche pushen damit ihre Klickzahlen."

Netzruhm statt Mitgefühl: Gesellschaftskritik im Thriller-Format

Aber warum geht ausgerechnet ein Fall wie der von Nicola viral? Auch darauf weiß das Drehbuch in Person des Ermittlers eine Antwort: "Ich habe zwei Dutzend offene Vermisstenfälle, für die interessiert sich niemand. Aber wenn eine hübsche weiße Frau im Wald verschwindet, geht die Fantasie los".

"Die Verteidigerin – Der Fall Nicola" funktioniert nicht nur als spannender und auf realistische Art und Weise wendungsreicher Kriminalfall. Die mitreißend erzählte und inszenierte Story führt uns in die Abgründe moderner Social Media-Kampagnen und Influencer-Wichtigtuer, denen Netzruhm wichtiger ist als Empathie und Verantwortung.



Geschrieben wurde "Die Verteidigerin – Der Fall Nicola" von Grimme-Preisträger Magnus Vattrodt ("Die Wannseekonferenz"), Regie führte Lars Gunnar Lotz ("Spreewaldkrimi: Die siebte Person"). Dass die kluge Reihe weitere Top-Kreative anzieht, zeigt sich am gerade abgedrehten dritten Film, den das Duo Erol Yesilkaya und Sebastian Marka verantwortet. Auch sie wurden für ihre besonderen, komplexen Thrillerstrukturen folgenden "Tatort"-Folgen mehrfach ausgezeichnet. 2019 erhielt das Duo den Grimme-Preis für den Berliner "Tatort: Meta". Der Arbeitstitel des dritten Falles mit Lou Caspari lautet: "Die Verteidigerin – Tötungsabsicht".

Die Verteidigerin – Der Fall Nicola – Mi. 14.01. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

