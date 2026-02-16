Home News Star-News

Vom Autohändler zur Ikone: Das Vermögen von Roland Kaiser

Das Leben des Schlagerstars

Vom Autohändler zur Ikone: Das Vermögen von Roland Kaiser

16.02.2026, 10.05 Uhr
von Annika Schmidt
Sein Durchbruch machte ihn reich — doch Roland Kaiser investiert nicht nur in Luxus, sondern vor allem in Lebensqualität, Familie und persönliche Leidenschaften.
Roland Kaiser lachend.
Roland Kaiser kann sich mit seinem Vermögen den ein oder anderen Luxus gönnen. Wir verraten, was.  Fotoquelle: picture alliance/dpa | Sina Schuldt

Kaum jemand hätte das gedacht: Aus einem Berliner Autoverkäufer wurde einer der erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands — und ein Mann mit einem Millionenvermögen. Laut dem „Vermögen-Magazin“ soll Roland Kaiser heute über mehr als 50 Millionen Euro verfügen. Eine Summe, die zu Beginn seiner Karriere wohl selbst für ihn kaum vorstellbar gewesen sein dürfte.

Seine musikalische Laufbahn begann ganz bescheiden mit Auftritten auf Hochzeiten und Firmenfeiern, bevor ihm in den 1970er-Jahren der große Durchbruch gelang. Seitdem feierte Roland Kaiser nicht nur zahlreiche Hits, sondern baute sich auch ein beachtliches Vermögen auf. Mit seinem Erfolg ermöglicht der Schlagerstar seiner Familie ein komfortables Leben — und gönnt sich zugleich ein durchaus kostspieliges Hobby.

Wofür Roland Kaiser sein erstes großes Geld ausgab

Für seine Reisen auf die Insel Sylt setzt Kaiser gerne auf ein ganz besonderes Fortbewegungsmittel: sein eigenes Flugzeug. Bereits 1993 legte der Sänger die Prüfung für den Flugschein ab. Und auch einen anderen Traum erfüllte er sich früh. Schon zu Beginn seiner Karriere kaufte er sich mit den Einnahmen aus seinem Megahit „Santa Maria“ einen gebrauchten Sportwagen.

Derzeit beliebt:
>>Florian Silbereisen & Co.: Deutschlands reichste Schlagerstars im Ranking
>>Wer war der beste James Bond? Das große Ranking aller 007-Darsteller
>>Kein Bedarf mehr: Aus diesem Grund sagt Til Schweigers Tochter ihre eigene TV-Show ab
>>Heimliche Treffen, große Gefühle: So fand Roland Kaiser sein Glück mit Silvia

Doch verschwenderisch ist der gebürtige Berliner nie gewesen – im Gegenteil. Er beschreibt sich selbst als äußerst bedacht, wenn es um Ausgaben geht. Gleichzeitig teilt er seinen Erfolg und unterstützt regelmäßig wohltätige Projekte mit einem Teil seines Vermögens. 



So luxuriös wohnt Roland Kaiser jetzt

Beim Thema Wohnen zeigt sich Kaiser durchaus großzügig. Erst vor wenigen Monaten zog der Schlagerstar in ein prachtvolles Anwesen in Münster. Besonders stolz ist er dabei auf die hauseigene Schwimmhalle, in der er künftig seine Bahnen ziehen kann. „Und auch der große Garten ist ein Traum“, schwärmte er im Gespräch mit der BILD. Das neue Domizil ist ein moderner Bungalow – sein altes Haus behält er jedoch weiterhin.

Florian Silbereisen & Co.: Deutschlands reichste Schlagerstars im Ranking
Von Kultbands bis TV-Lieblingen: Diese Künstler haben mit ihrer Musik ein Imperium aufgebaut — und einer hängt alle ab.
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.

Weit umziehen musste Kaiser übrigens nicht: Nur rund 500 Meter trennen das neue Zuhause von seinem bisherigen. In das alte Haus ist inzwischen sein Ziehsohn Tim mit seiner Familie eingezogen. So bleibt der Sänger in unmittelbarer Nähe zu seinen Enkelkindern, deren Gesellschaft er sichtlich genießt.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Die Geschichte von Christian Schmiedt: Ein Sportler, der Grenzen überwindet
"einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026"
einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026
„Traumschiff“-Star Barbara Wussow: So lebt sie mit Ehemann Albert Fortell
Stabile Promi-Ehe
Barbara Wussow und Albert Fortell.
GZSZ-Star Anne Menden im Baby-Glück: "Für einen Moment stand alles still"
Babyglück
Anne Menden
Vom DSDS-Sieg zum finanziellen Erfolg: So baute Beatrice Egli ihr Vermögen auf
So lebt sie
Beatrice Egli lacht.
Schöneberger bohrt bei Beatrice Egli nach: "Wie läuft’s mit Florian?"
Im Podcast
Beatrice Egli und Florian Silbereisen
Warum Isabel Edvardsson „Let’s Dance“ eine Absage erteilt
Sie will nicht
Isabel Edvardsson (Jury) zeigt die volle Punktzahl an und hält ein Schild mit der Punktzahl 10 hoch.
Aus traurigem Grund: Schlagerstar Sonia Liebing kündigt Instagram-Pause an
Sonia Liebing pausiert
Sonia Liebing
Hans Sigl privat: So bodenständig lebt der "Bergdoktor" wirklich
In Bayern
Hans Sigl lächelt.
Kritik an Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän: Roland Kaiser mischt sich ein
Das sagt der Schlagerstar
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Amira Aly packt aus: Sie wünscht sich "größere Distanz" zu Ex Oliver Pocher
Wohn-Dilemma
Amira Aly
"Tatort: Die Schöpfung": Lohnte sich der ARD-Krimi mit Dietmar Bär?
Kölner Krimi
Tatort: Die Schöpfung
Erst wollte er die "Bergdoktor"-Rolle nicht – dann wurde er zur Kultfigur
"Viel zu klein"
"Der Bergdoktor"
„The Hours“ bei One: Das Drama mit Nicole Kidman, Meryl Streep und Julianne Moore
Meisterwerk der Literaturverfilmung
"The Hours"
Gedenken an Rob Reiner bei den Golden Globes: Nikki Glaser sorgt für rührenden Moment
Tribut mit Humor
Nikki Glaser
Golden Globes: "One Battle After Another" und "Adolescence" dominieren
Golden Globe Gewinner
Golden Globes
Ein Friedenstifter, der den Westen sprengt?
"Trump & us – Wie er unsere Welt verändert"
Trump & us - Wie er unsere Welt verändert
Ermordet in Afghanistan – was geschah damals mit Anja Niedringhaus?
"ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg"
ARD Dokumentarfilm: Die Fotografin und der Krieg
Helden in Kröv: SAT.1 würdigt Lebensretter im Notruf Spezial
"Notruf Spezial: 'Verschüttet im Hotel'"
Notruf Spezial: "Verschüttet im Hotel"
Die wilden 70er erobern das ZDF
"Ku'damm 77"
Ku'damm 77
Marie Theres Relin: Ihr Weg zur Selbstverwirklichung
"Lebenslinien: Marie Theres Relin – mehr als eine echte 'von'"
Marie Theres Relin - mehr als eine echte "von"
Rebecca Mir wechselt zu RTL: Darum moderiert sie jetzt „Exclusiv“
Großes Comeback bei RTL
Rebecca Mir
Barbara Rittner über die Australian Open 2026 und Alexander Zverev
Tennis-Ikone im Interview
Barbara Rittner im Interview
Fake oder Millionenwert? Die verrücktesten Irrtümer bei „Bares für Rares“
Schummeleien im TV
"Bares für Rares"
Koks, Macht und Millionen: „Industry“ Staffel 4 geht ans Eingemachte
Finanzdrama als Streaming-Hit
"Industry"- Staffel 4
Drama hinter den Kulissen: Das Aus von Trystan Pütter bei „Ku’damm 77“
Unerwartetes Serien-Aus
Ku'damm 56
„Die Outsider“ im TV: Kultfilm von Francis Ford Coppola mit Tom Cruise
Sprungbrett für spätere Superstars
Die Outsider: Rebellen ohne Grund
Wenn Mumien sprechen könnten: Mord in Brokenwood
"Brokenwood – Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab"
Brokenwood - Mord in Neuseeland: Von der Wiege bis ins Grab
Eine moderne Heldin mit großen Gefühlen
"Inga Lindström: Liebst du mich?"
Inga Lindström: Liebst du mich?
Geheime Affären der Mächtigen: Ein Blick hinter die Kulissen
"Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten"
Terra X History: Schattenfrauen. Die heimlichen Geliebten
"Greenland 2": Gerard Butler verrät, wie sehr ihn die Dreharbeiten forderten
Postapokalyptisches Europa
Gerard Butler