Vom Autohändler zur Ikone: Das Vermögen von Roland Kaiser

Kaum jemand hätte das gedacht: Aus einem Berliner Autoverkäufer wurde einer der erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands — und ein Mann mit einem Millionenvermögen. Laut dem „Vermögen-Magazin“ soll Roland Kaiser heute über mehr als 50 Millionen Euro verfügen. Eine Summe, die zu Beginn seiner Karriere wohl selbst für ihn kaum vorstellbar gewesen sein dürfte.

Seine musikalische Laufbahn begann ganz bescheiden mit Auftritten auf Hochzeiten und Firmenfeiern, bevor ihm in den 1970er-Jahren der große Durchbruch gelang. Seitdem feierte Roland Kaiser nicht nur zahlreiche Hits, sondern baute sich auch ein beachtliches Vermögen auf. Mit seinem Erfolg ermöglicht der Schlagerstar seiner Familie ein komfortables Leben — und gönnt sich zugleich ein durchaus kostspieliges Hobby.

Wofür Roland Kaiser sein erstes großes Geld ausgab Für seine Reisen auf die Insel Sylt setzt Kaiser gerne auf ein ganz besonderes Fortbewegungsmittel: sein eigenes Flugzeug. Bereits 1993 legte der Sänger die Prüfung für den Flugschein ab. Und auch einen anderen Traum erfüllte er sich früh. Schon zu Beginn seiner Karriere kaufte er sich mit den Einnahmen aus seinem Megahit „Santa Maria“ einen gebrauchten Sportwagen.

Doch verschwenderisch ist der gebürtige Berliner nie gewesen – im Gegenteil. Er beschreibt sich selbst als äußerst bedacht, wenn es um Ausgaben geht. Gleichzeitig teilt er seinen Erfolg und unterstützt regelmäßig wohltätige Projekte mit einem Teil seines Vermögens.

So luxuriös wohnt Roland Kaiser jetzt Beim Thema Wohnen zeigt sich Kaiser durchaus großzügig. Erst vor wenigen Monaten zog der Schlagerstar in ein prachtvolles Anwesen in Münster. Besonders stolz ist er dabei auf die hauseigene Schwimmhalle, in der er künftig seine Bahnen ziehen kann. „Und auch der große Garten ist ein Traum“, schwärmte er im Gespräch mit der BILD. Das neue Domizil ist ein moderner Bungalow – sein altes Haus behält er jedoch weiterhin.

Weit umziehen musste Kaiser übrigens nicht: Nur rund 500 Meter trennen das neue Zuhause von seinem bisherigen. In das alte Haus ist inzwischen sein Ziehsohn Tim mit seiner Familie eingezogen. So bleibt der Sänger in unmittelbarer Nähe zu seinen Enkelkindern, deren Gesellschaft er sichtlich genießt.

