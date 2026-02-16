Home News Star-News

Vom Kinderstar zur Schauspielerin: Salka Weber blickt auf ihren ungewöhnlichen Weg

Salka Webers Filmkarriere

Vom Kinderstar zur Schauspielerin: Salka Weber blickt auf ihren ungewöhnlichen Weg

16.02.2026, 08.17 Uhr
von Elisa Eberle
Schon als Kind stand sie im Rampenlicht — heute spricht sie über Karriere, Familie und die Frage, wie sehr Herkunft unser Leben prägt.
Salka Weber im Interview zu "Damen"
Salka Weber wurde 1989 in Wien geboren. München kennt sie nicht zuletzt durch ihr erstes Bühnenengagement am Deutschen Theater.   Fotoquelle: BR/Kineo Film GmbH/Lars Nitsch
"Damen"
Neben einem klugen Blick auf unsere Gesellschaft bietet "Damen" auch traumhafte Aufnahmen aus dem Sommer in München: Sema (Şafak Şengül, links) und Maya (Salka Weber) sonnen sich wie viele an der Isar.   Fotoquelle: BR/Kineo Film GmbH/Lars Nitsch
"Damen"
Die Masken-Chefin Sonja (Claudia-Sofie Jelinek, links) ist zufrieden mit Mayas (Salka Weber) Arbeit.   Fotoquelle: BR/Kineo Film GmbH/Lars Nitsch
"Damen"
Maya (Salka Weber, rechts) macht sich große Sorgen um ihre Mutter Doro (Anja Herden).  Fotoquelle: BR/Kineo Film GmbH/Lars Nitsch
"Alpentod - Ein Bergland-Krimi"
In der RTL-Krimireihe "Alpentod - Ein Bergland-Krimi" spielt Salka Weber (links) die forensische Archäologin Dr. Marie Sonnleitner an der Seite von Veronica Ferres als Ermittlerin Birgit Reincke und Tim Oliver Schultz als Kriminalpolizist Jonas Becker. Die Reihe wird 2026 mit zwei neuen Fällen fortgesetzt.   Fotoquelle: RTL / Raymond Roemke
"Festmachen"
In der NDR-Serie "Festmachen" spielte Salka Weber 2024 eine Schiffsoffizierin, die kurz vor ihrer Beförderung zur Kapitänin steht. Die fünf Folgen sind in der ARD Mediathek abrufbar.   Fotoquelle: NDR/Claudia Konerding

Von der Frage, wie es sich anfühlt, wenn die ersten künstlerischen Gehversuche auch Jahre später noch online zu finden sind, kann die Schauspielerin Salka Weber im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied singen: Mit dem Song "Erfinder-Kinder" stand die 1989 geborene Wienerin im Finale vom "Kiddy Contest 2001". Das Musikvideo ist heute noch bei YouTube zu finden. Die Musik spielte auch danach eine große Rolle für Weber: Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie ein Tanz-, Gesangs- und Schauspielstudium an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien. Noch während der Ausbildung stand sie unter anderem im Musical "Hairspray" im Deutschen Theater in München auf der Bühne, ehe sie sich mehr und mehr in Richtung Film und Fernsehen orientierte. In dem im Auftrag vom BR produzierten Fernsehfilm "Damen" (Mittwoch, 18. Februar, 20.15 Uhr, das Erste) spielt Salka Weber nun eine Münchnerin Mitte 30, die sich um ihre psychisch labile Mutter kümmert.

prisma: Der BR-Film "Damen" spielt in München. Wie gut kannten Sie die Stadt zuvor?

Salka Weber: Ich hatte mein erstes offizielles Engagement während meines Studiums am Deutschen Theater in München. Die Aufführungen gingen damals, glaub ich, einen Monat lang. Insofern kannte ich mich in der Stadt schon aus.

Derzeit beliebt:
>>"Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!": Die neue Staffel auf Sat.1
>>"Damit muss man erst mal klarkommen": Schauspieler Peter Schneider über die Wende
>>Jörg Pilawas Tochter Emmy steht für SAT.1-Dailysoap vor der Kamera
>>"Ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte": "Nord bei Nordwest"-Star spricht über Existenzängste

prisma: Wie gefällt Ihnen die Stadt?

Weber: Sehr gut! Ich bin ein München-Fan und habe es so genossen. Ich hatte auch eine ganz tolle Wohnung am Englischen Garten und war jeden Tag nach den Dreharbeiten noch für eine Stunde dort spazieren. Das war ein absoluter Traum! Der Nordteil vom Englischen Garten ist toll!

prisma: Wie unterscheidet sich das Leben hier von dem in Ihrer Heimatstadt Wien?

Weber: Ich war überrascht, dass freitags und samstags so viele Menschen ausgehen, sei es ins Restaurant oder zum Party machen. Ich hatte das Gefühl, im Sommer war die ganze Stadt auf den Beinen.

"Ich bin ein Fan davon, die eigene Vergangenheit ein Stück weit zu vergessen"

prisma: "Damen" erzählt aus dem Alltag einer jungen Frau, spricht nebenbei aber auch gesellschaftlich relevante Themen an. Welcher inhaltliche Aspekt hat Sie am meisten berührt?

Weber: Als ich das Drehbuch zum ersten Mal gelesen habe, mochte ich, dass es so ein leiser, schwebender und leichter Film ist. Man hält inne und fragt sich: Hm, worauf läuft das wohl hinaus? Es passiert gefühlt nichts Spektakuläres, und trotzdem werden, wie Sie sagen, so viele Themen verarbeitet. Wie im echten Leben: Man lebt sein Leben mit all den alltäglichen Fragen und Schwierigkeiten, aber auch mit der Geschichte der eigenen Vorfahren, die ein Stück weit auf den eigenen Schultern lastet. Dass der Film trotzdem so leichtfüßig daherkommt und so fein erzählt ist, hat mir sehr gefallen. Was mich am meisten angesprochen hat, ist, dass sich jeder seine eigenen Themen herauspicken kann. Mich zum Beispiel hat am meisten die Szene ganz am Ende angesprochen, wenn es um die ungewisse Vergangenheit von Mayas Großvater geht und sie zu ihrer Mutter sagt: "Zumindest wäre es eine Geschichte!"

prisma: Was genau spricht Sie an dieser Szene an?

Weber: Die Vorstellung, dass man es selbst in der Hand hat, sein Leben zu formen. Das finde ich einen sehr klugen Gedanken.

prisma: Sind Sie ein Mensch, der sich allgemein für die eigene Familiengeschichte interessiert, oder blicken Sie lieber in die eigene Zukunft?

Weber: Ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. Ich glaube schon, dass die Erlebnisse der Vorfahren das eigene Leben auf gewisse Weise prägen. Daher ist es schon gut, die Vergangenheit zu erkunden und sich dafür zu interessieren, woher man kommt. Andererseits bin ich aber auch ein Fan davon, die eigene Vergangenheit und vor allem das, was mir darüber erzählt wurde, ein Stück weit zu vergessen, wenn man gerade dabei ist seine eigene Zukunft zu gestalten. Das bringt Leichtigkeit und Kreativität und hat etwas befreiendes.

"In meiner Generation gibt es zum Teil noch total festgefahrene Männlichkeitsmodelle"

prisma: Die Filmautorin Stefanie Kremser schreibt in einem Statement zum Film: "Damen' entstand aus meiner Notwendigkeit, endlich ein Drehbuch fast ausschließlich über Frauen zu schreiben." Wie nehmen Sie die Position von Frauen in der Filmbranche wahr?

Weber: Ich muss gestehen: Ich bin bei Fernsehfilmen nicht immer up to date, weil ich privat eher ins Kino gehe. Meine Erfahrung ist aber, dass ich schon in vielen Projekten mitspielen durfte, in denen es um Frauen und Frauenthemen ging. Auch wenn diese nicht immer von Frauen geschrieben wurden. Dass Geschichten über Frauen noch immer oft von Männern geschrieben werden, ist sicher ein Thema, über das man diskutieren muss. Die Serie "Deadlines" handelt von Frauen, wurde unter anderem von einer Co-Autorin verfasst und hat uns Darstellerinnen auch den improvisatorischen Raum gelassen, mitzugestalten und Ideen einzubringen. Für mich war dies ein großer Schritt, weil die Serie zeigt: Ja, vier Frauen können genauso witzig sein wie vier Männer! Also es tut sich etwas. Heute dürfen Frauen in Serien auch scheitern und dürfen am Ende trotzdem auch die Heldinnen sein.

prisma: Hin und wieder thematisiert der Film auch dumme Sprüche, mit denen junge Frauen im Alltag konfrontiert werden. Inwiefern kennen Sie solche Situationen auch aus Ihrem Alltag?

Weber: Das ist für mich auch eine Generationsfrage: Ich merke schon, dass Männer, die Anfang 20 sind, einen ganz anderen Umgang mit dem Thema Männlichkeit und Frauen haben. Das Bewusstsein verändert sich. Aber in meiner Generation gibt es zum Teil noch total festgefahrene Männlichkeitsmodelle. Da werden mitunter Aussagen getroffen über den großen Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass ich mir manchmal denke: "Wow! Das ist so veraltet!" Natürlich lebe ich in einer Bubble, und die Kunst- und Theaterwelt ist in gewissen Bereichen sicher sensibilisierter als andere Branchen, gerade wenn es, wie in "Damen", auch um Fragen zur Herkunft einer Person geht.

prisma: Haben Sie Hoffnung, dass es diese engstirnigen Ansichten irgendwann nicht mehr geben wird?

Weber: (überlegt) Ich fürchte nicht.

"Ich wollte schon immer gerne in die Filmbranche"

prisma: Ihre Karriere begann beim "Kiddy Contest". Der Auftritt ist nach wie vor online zu finden. Wie oft werden Sie noch darauf angesprochen?

Weber: (lacht) Tatsächlich wurde eine Sequenz aus dem Video auch für "Deadlines" verwendet, weil die Autorinnen der Serie das Video gefunden haben. Meine Figur in der Serie ist eine gescheiterte Sängerin, die sich ihr eigenes Video immer wieder anguckt. Auch sonst werde ich schon oft darauf angesprochen, aber ich nehme das mit Humor. Es ist natürlich auch absurd, aber die Rückmeldungen sind so positiv, und für mich war der Auftritt damals sowieso das Aufregendste ... Von daher bin ich nach wie vor stolz darauf.

prisma: Wie kam der Wechsel von der Musik oder dem Musical zum Fernsehen?

Weber: Ich wollte schon immer gerne in die Filmbranche: Filme selber schreiben, Regie führen, selber spielen. Mich hat das immer angezogen. Warum, weiß ich gar nicht. Während meiner Musical-Karriere habe ich eine Kollegin kennengelernt. Zusammen haben wir ein eigenes Theaterstück auf die Beine gestellt, weil wir beide schon immer Sprechtheater machen wollten. Das Stück wurde dann für einen großen österreichischen Theaterpreis nominiert, was uns natürlich total motiviert hat, weiter in diese Richtung zu gehen. Ich war dann eine Zeit lang Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt in Wien und habe dort viel Sprechtheater gemacht. Dann habe ich meinen ersten eigenen Film "Fisch lernt fliegen" gemacht. Der lief auf der Berlinale. Von da an ging es bergauf.

prisma: Wollen Sie in der Filmbranche bleiben, oder zieht es Sie in Zukunft doch wieder mehr in Richtung Musical?

Weber: Ich mag beides. Doch ich muss zugeben: mir gefällt das Drehen schon sehr gut!

"Das ist also echt ein Do-It-Yourself-Projekt"

prisma: Sie kommen gerade von Dreharbeiten ...

Weber: Ja, genau. Ich habe Anfang Februar meinen zweiten eigenen Film abgedreht. Das war sehr aufregend, anstrengend und schön zugleich (lacht).

prisma: Also führten Sie dabei auch selbst Regie?

Weber: Ja. Ich habe das Drehbuch zusammen mit meinem Partner Leo Friedrich selbst geschrieben, und wir haben auch zusammen Regie geführt. Die Hauptrolle habe auch ich selbst übernommen. Das ist also echt ein Do-It-Yourself-Projekt.

prisma: Um was für ein Projekt handelt es sich dabei genau?

Weber: Das ist ein Festival-Kurzfilm. Für mich ist das ein Schritt in eine neue Richtung. Ich war richtig in meinem Element und könnte mir vorstellen, mehr in diese Richtung zu machen.

prisma: Steht schon fest, wann und wo man den sehen kann?

Weber: Mit solchen Kurzfilmen ist das immer so eine Sache: Das Wichtigste ist, das man eine sogenannte Festival-Auswertung bekommt. Das heißt, während man sich noch in der Postproduktion befindet, reicht man den Film auf unterschiedlichen Festivals ein. Das ist ein bisschen ein Glücksspiel, weil man auf den großen Festivals wie der Berlinale oder in Cannes einen Weltpremieren-Status vorweisen muss: Der Film darf vorher noch nirgends gezeigt worden sein. Deshalb muss man gut überlegen, wo man den Film wirklich zeigen möchte, wenn man die erste Zusage hat.

"Deshalb heißt es jetzt für mich: 'Jeden Tag Badewanne!"

prisma: Was wollen Sie in Ihrer Karriere noch erreichen?

Weber: Ich würde gerne mehr eigene Projekte entwickeln. Es liegen viele Ideen in der Schublade! Als Schauspielerin und Filmemacherin würde ich auch gerne international drehen. Ansonsten interessieren mich auch Autorenfilme, weil ich merke, dass es schon einen Unterschied macht, wenn Regisseurinnen und Regisseure auch selbst die Drehbücher zu ihren Filmen schreiben. Es ist meist ein tieferes, seelisches arbeiten möglich, da die Vision vom Geschriebenen bis zur Umsetzung ein und dieselbe Handschrift hat.

prisma: Die RTL-Krimireihe "Alpentod" mit Veronica Ferres und Tim Oliver Schultz soll auch fortgesetzt werden: Worauf freuen Sie sich dieses Jahr am meisten?

Weber: Gute Frage! Es gibt ganz viele Sachen, die noch nicht in Stein gemeißelt sind, sich aber schon am Horizont abbilden. Jedes Projekt ist für mich eine andere Herausforderung, und ich liebe es, zu arbeiten. Aber jetzt gerade freue ich mich am meisten darauf, kurz mal durchzuatmen. Ich habe zehn Monate durchgearbeitet. Deshalb heißt es jetzt für mich: "Jeden Tag Badewanne!"


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Silbereisen wegen "Traumschiff" in der Kritik: Jetzt spricht Barbara Wussow Klartext
Ist er ein guter Kapitän?
Florian Silbereisen, Barbara Wussow und Daniel Morgenroth beim "Traumschiff"-Dreh.
Holly Hunter lehrt in "Star Trek: Starfleet Academy" auf Paramount+
Starfleet-Evolution
Holly Hunter
25 Kilo leichter, ohne Alkohol: Gil Ofarim plant sein Comeback
Rückkehr ins Rampenlicht
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim
Elton sucht wieder einen ESC-Starter – aber nicht für Deutschland
ESC-Vorentscheid
Der Quiz-Champion - Das 2025-Special
Star aus "Eis am Stil": Christine Zierl möchte nach China auswandern
Christine Zierls Zukunftspläne
Christine Zierl
GZSZ-Star Anne Menden im Baby-Glück: "Für einen Moment stand alles still"
Babyglück
Anne Menden
Mord im Fasching: Tatort enthüllt düstere Geheimnisse
"Tatort: Kehraus"
Tatort: Kehraus
Bekannt aus "Hubert und Staller": Was wurde aus Annett Fleischer?
Das macht sie heute
Hubert und Staller
Senta Berger äußert sich nach schwerem Sturz: "Bin sehr gerührt"
Schauspielerische Rückkehr
Senta Berger
Noch vor "Das Boot": So sah Claude-Oliver Rudolph in seiner ersten großen Rolle aus
Promi-Oldie
"Promis unter Palmen 2026": Claude-Oliver Rudolph
Neue Staffel von "Vigil": Drohnen statt U-Boote
"Vigil – Tödliche Drohnen"
Vigil - Tödliche Drohnen
Sydney Sweeney und Glen Powell als (fast) perfektes Paar
"Wo die Lüge hinfällt"
"Wo die Lüge hinfällt"
Abschied in Halle: "Polizeiruf 110" endet
"Polizeiruf 110: Der Wanderer zieht von dannen"
Polizeiruf 110: Der Wanderer zieht von dannen
Die Vorgeschichte von Panem: Coriolanus Snow im Fokus
"Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes"
Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes
Überraschendes Comeback: Warum Sasha jahrelang nicht bei Silbereisen auftrat
Das ist der Grund
Sasha steht auf der Bühne vor einem Mikrofon.
Kaum zu glauben, aber wahr: Diese Silbereisen-Geschichten sind echt passiert
Verrückte Stories
Florian Silbereisen.
Heute im TV: Scorsese stellte mit "Departed" die Gangsterfilm-Welt auf den Kopf
Film-Klassiker
Departed - Unter Feinden
BBC adaptiert "Herr der Fliegen" als Serie: Plötzlich Chef auf einer einsamen Insel
Literatur-Klassiker
Lord of the Flies
Mord im Milieu: Ein starkes Team deckt auf!
"Ein starkes Team – Abgeschleppt"
Ein starkes Team - Abgeschleppt
Diese Talente starteten dank "The Voice Kids" durch
Karriere-Talente
Mike Sinter
Der Rausch: Alkohol als Lebenskunst
"Der Rausch"
Der Rausch
Die Geschichte von Christian Schmiedt: Ein Sportler, der Grenzen überwindet
"einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026"
einfach Mensch: Christian Schmiedt: Paralympics 2026
Jetzt geht auch Evelyn Burdecki aufs "Traumschiff" – ihre Rolle spricht Bände
Influencer an Bord
Das Traumschiff - Island
Wenn die Fabrik schließt: Schock für die Region
"ZDF.reportage: Wenn die Fabrik schließt – Heimat ohne Jobs"
Wenn die Fabrik schließt - Heimat ohne Jobs
Alle Stühle neu gemischt: "The Voice Kids" startet mit neuen Coaches
"The Voice Kids"
The Voice Kids
Freundschaft: Ein ewiges Rätsel oder neurobiologisches Phänomen?
"Freundschaft – eine Superkraft?"
Freundschaft - eine Superkraft?
Die erste deutsche HBO-Serie und eine Bestseller-Verfilmung: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Hits
"Banksters"
"Das Irrste!" Hobby-Schatzsucher findet verlorenen Ehe-Ring von Hardy Krüger junior
Ehering-Wunder
Tag 15 im Dschungelcamp
„Bares für Rares“: Kurioser Dachbodenfund bringt 30-fache der Expertise
Ausgabe vom 13. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.