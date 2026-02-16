Home News TV-News

"Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!": Die neue Staffel auf Sat.1

16.02.2026, 06.00 Uhr
von Rupert Sommer
Die neue Staffel von "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" auf SAT.1 startet mit bekannten Gesichtern und garantiertem Drama. Gedreht in Thailand, bietet die Show erneut eine Mischung aus Luxus und Skandalen. Wer wird die goldene Kokosnuss und 50.000 Euro gewinnen?
Im Februar startet die neue Staffel "Promis unter Palmen" - jedoch eine Woche später als geplant.  Fotoquelle: Joyn / Gerhard Merzeder
Menderes wurde über diverse Einsätze bei "Deutschland sucht den Superstar" bekannt und absolvierte auch erfolgreich das RTL-"Dshcungelcamp".  Fotoquelle: 2016 Getty Images/Simon Hofmann
Bei der Versuchsanordnung im Urlaubsumfeld soll tatsächlich getestet werden, wie dehnbar gängige Moralvorstellungen sind, wenn Aussicht auf einen finanziellen Gewinn besteht.  Fotoquelle: SAT.1
Gina-Lisa Lohfink, einst gestartet bei "Germany's Next Topmodel", gilt auch für die überdrehten Reality-TV-Verhältnisse als einigermaßen exzentrisch.  Fotoquelle: 2016 Getty Images/Clemens Bilan

SAT.1 setzt auch in der neuen Staffel auf das bewährte Reality-TV-Konzept: Sonne, Luxus und paradiesische Kulisse stehen im starken Kontrast zu Intrigen, Machtspielen und harten Challenges. Die neue Staffel setzt von Beginn an auf Tempo und Eskalation.

SAT.1
Reality-Show • 16.02.2026 • 20:15 Uhr

SAT.1 schickt sein berühmt-berüchtigtes Reality-Format "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!", das erstmalig im Frühjahr 2020 auf Sendung ging, wieder auf den Bildschirm. Die mittlerweile vierte Staffel setzt auf die alte Formel: Gedreht in der Kulisse einer luxuriösen Strandvilla in Thailand, stellt die Show erneut die Frage, wie weit Prominente für Geld, Aufmerksamkeit und den Sieg zu gehen bereit sind. Moderne Mediengeschichte hat die Reihe bereits geschrieben – auf sehr unrühmliche Weise. Immer wieder gab es heftige Diskussionen über homophobe Äußerungen, rüpelhaftes Verhalten, Formen verbaler wie sexueller Belästigung und andere Grenzüberschreitungen, die sogar zu Rechtsstreitigkeiten führen.

Auch diesmal ist mit Schlagzeilen zu rechnen. Zwölf mehr oder weniger bekannte Gesichter aus ganz unterschiedlichen Bereichen ziehen gemeinsam in die tropische Traumvilla ein. Unter permanenter Kamerabeobachtung prallen starke Charaktere, Eitelkeiten und persönliche Grenzen aufeinander. Der Alltag wird schnell zum Ausnahmezustand, denn das Zusammenleben unter Palmen ist alles andere als idyllisch. Am Ende kann jedoch nur eine Person triumphieren und die begehrte goldene Kokosnuss sowie bis zu 50.000 Euro im Koffer mit nach Hause nehmen.

Mit dem Mund über der Mausefalle

Bereits zum Auftakt geht es körperlich wie mental zur Sache. Im ersten Kapitänsspiel mit dem Titel "Hochmut kommt vor dem Fall" ist Schmerzresistenz gefragt: Die Stars müssen aus einer Reihe gespannter Mausefallen Käsetaler entfernen. Erst danach wartet die nächste Hürde in Form kniffliger Quizfragen. Die zwei Promis mit den meisten richtigen Antworten sichern sich die Rolle der Kapitäne und stellen anschließend die Teams für das Gruppenspiel "Insel-Hopping" zusammen. Schon hier zeigt sich, wer strategisch denkt – und wer sich mit seinen Entscheidungen Feinde macht.

Das erste Gruppenspiel entscheidet nicht nur über Sieg oder Niederlage, sondern auch über Machtverhältnisse in der Villa. Denn das Verlierer-Team muss bei der Exit-Zeremonie bereits am ersten Tag zittern. Für mindestens einen Promi endet das Abenteuer "Promis unter Palmen" schneller als gedacht – noch bevor sich erste Allianzen richtig festigen können.

Zum Cast gehören diesmal unter anderem Reality-TV-Dauergast Menderes, der einst über "DSDS" bekannt wurde, Claude-Oliver Rudolph, Gina-Lisa Lohfink, Franziska Temme, Edith Stehfest, Silvia Wollny, Eric Stehfest, Martin Angelo, Maurice Dziwak, Anouschka Renzi, Kevin Wolter und Dilara Kruse. Die exquisite Mischung aus Reality-erfahrenen Kandidaten, Schauspielern und TV-Persönlichkeiten verspricht Konflikte, emotionale Ausbrüche und überraschende Wendungen.

Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles! – Mo. 16.02. – SAT.1: 20.15 Uhr

Das waren die größten Berlinale-Skandale
Am 12. Februar startete die 76. Ausgabe der Internationalen Filmfestspiele Berlin – eine Veranstaltung, bei der in den letzten Jahrzehnten viele Stars und Filme für Aufsehen sorgten. Ob Provokationen, Pöbeleien oder Pannen: ein Blick auf die größten Berlinale-Skandale.
Berlinale-Skandale
Skandale am roten Teppich

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Promis unter Palmen

