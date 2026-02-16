"Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!": Die neue Staffel auf Sat.1

SAT.1 setzt auch in der neuen Staffel auf das bewährte Reality-TV-Konzept: Sonne, Luxus und paradiesische Kulisse stehen im starken Kontrast zu Intrigen, Machtspielen und harten Challenges. Die neue Staffel setzt von Beginn an auf Tempo und Eskalation.

Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles! Reality-Show • 16.02.2026 • 20:15 Uhr

SAT.1 schickt sein berühmt-berüchtigtes Reality-Format "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!", das erstmalig im Frühjahr 2020 auf Sendung ging, wieder auf den Bildschirm. Die mittlerweile vierte Staffel setzt auf die alte Formel: Gedreht in der Kulisse einer luxuriösen Strandvilla in Thailand, stellt die Show erneut die Frage, wie weit Prominente für Geld, Aufmerksamkeit und den Sieg zu gehen bereit sind. Moderne Mediengeschichte hat die Reihe bereits geschrieben – auf sehr unrühmliche Weise. Immer wieder gab es heftige Diskussionen über homophobe Äußerungen, rüpelhaftes Verhalten, Formen verbaler wie sexueller Belästigung und andere Grenzüberschreitungen, die sogar zu Rechtsstreitigkeiten führen.

Auch diesmal ist mit Schlagzeilen zu rechnen. Zwölf mehr oder weniger bekannte Gesichter aus ganz unterschiedlichen Bereichen ziehen gemeinsam in die tropische Traumvilla ein. Unter permanenter Kamerabeobachtung prallen starke Charaktere, Eitelkeiten und persönliche Grenzen aufeinander. Der Alltag wird schnell zum Ausnahmezustand, denn das Zusammenleben unter Palmen ist alles andere als idyllisch. Am Ende kann jedoch nur eine Person triumphieren und die begehrte goldene Kokosnuss sowie bis zu 50.000 Euro im Koffer mit nach Hause nehmen.

Mit dem Mund über der Mausefalle Bereits zum Auftakt geht es körperlich wie mental zur Sache. Im ersten Kapitänsspiel mit dem Titel "Hochmut kommt vor dem Fall" ist Schmerzresistenz gefragt: Die Stars müssen aus einer Reihe gespannter Mausefallen Käsetaler entfernen. Erst danach wartet die nächste Hürde in Form kniffliger Quizfragen. Die zwei Promis mit den meisten richtigen Antworten sichern sich die Rolle der Kapitäne und stellen anschließend die Teams für das Gruppenspiel "Insel-Hopping" zusammen. Schon hier zeigt sich, wer strategisch denkt – und wer sich mit seinen Entscheidungen Feinde macht.

Das erste Gruppenspiel entscheidet nicht nur über Sieg oder Niederlage, sondern auch über Machtverhältnisse in der Villa. Denn das Verlierer-Team muss bei der Exit-Zeremonie bereits am ersten Tag zittern. Für mindestens einen Promi endet das Abenteuer "Promis unter Palmen" schneller als gedacht – noch bevor sich erste Allianzen richtig festigen können.

Zum Cast gehören diesmal unter anderem Reality-TV-Dauergast Menderes, der einst über "DSDS" bekannt wurde, Claude-Oliver Rudolph, Gina-Lisa Lohfink, Franziska Temme, Edith Stehfest, Silvia Wollny, Eric Stehfest, Martin Angelo, Maurice Dziwak, Anouschka Renzi, Kevin Wolter und Dilara Kruse. Die exquisite Mischung aus Reality-erfahrenen Kandidaten, Schauspielern und TV-Persönlichkeiten verspricht Konflikte, emotionale Ausbrüche und überraschende Wendungen.

Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles! – Mo. 16.02. – SAT.1: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels