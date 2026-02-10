Home News TV-News

Dschungelcamp-Wiedersehen verstört viele Fans: "Haben alle einen Maulkorb bekommen?"

Dschungelcamp 2026

Nach dem Skandal-Sieg: Gil Ofarim sorgt auch beim Wiedersehen für Diskussionen

10.02.2026, 12.32 Uhr
von Leonie Ebel
Beim großen Wiedersehen des Dschungelcamps 2026 blieben viele Fragen offen. Gil Ofarim und seine Mitcamper sorgten für gemischte Reaktionen, während die Zuschauer im Netz Kritik übten.
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
Moderatorin Sonja Zietlow (Zweite von links) machte sich in den Augen von Dschungel-Fans zum Anwalt von Gil Ofarim (Mitte).  Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
Gedämfte Stimmung, aber auch kein Krawall: Gil Ofarim (links), Ariel und Patrick Romer beim Dschungelcamp-Wiedersehen am Tag nach dem Finale.  Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
Alle zwölf Dschungelcamp-Kandidaten treffen beim großen Wiedersehen im australischen TV-Baumhaus aufeinander.   Fotoquelle: RTL
Finale im Dschungelcamp
Gil Ofarim wurde zum diesjährigen Dschungelkönig gekrönt - und das passt einigen Zuschauern gar nicht.  Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
Die stolzen Top drei des diesjährigen Dschungelcamps: Sieger Gil mit Samira und Hubert (rechts).  Fotoquelle: RTL
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
Fröhliche Gesichter statt Stress und Streit: Das große Wiedersehen der Dschungelcamper lief überraschend harmonisch ab. Umut schlief jedoch während der Sendung ein.  Fotoquelle: RTL

Viele freuten sich mit ihm – für andere war es ein echter Schockmoment: Gil Ofarim ist der wohl polarisierendste Dschungelkönig aller Reality-Zeiten. Mit für viele Fans schwer verdaulichen 66,9 Prozent hat das RTL-Publikum den Musiker zum Sieger der diesjährigen Staffel gewählt. Auch unter den übrigen Stars im Dschungelcamp war der spätere Gewinner alles andere als unumstritten.

Mit ihrem Nachbohren bei Gil hatte vor allem Ariel Hediger nahezu täglich für Aufsehen gesorgt. Die 22-Jährige forderte energisch ein, Ofarim solle zu seinem Leipziger Hotel-Skandal Stellung beziehen und öffentlich Reue zeige. Der jedoch berief sich auf eine ominöse Verschwiegenheitserklärung. Auch Simone Ballack und Patrick Romer hatten den Mit-Camper wegen des verdrucksten Umgangs mit seiner Skandal-Vergangenheit offen im Camp kritisiert.

Der Streit um die Antisemitismus-Vorwürfe bleibt Thema

Von all dem Ärger und Frust war beim "Großen Wiedersehen" am Montagabend jedoch nichts zu spüren. Gil wurde von Samira Yavuz liebevoll mit einer Umarmung und "Hallo, mein Herz" begrüßt. Der Applaus im Baumhaus hatte gleichwohl etwas zu wünschen übrig gelassen. "Ehrlich gesagt hatten wir schon fröhlichere, herzlichere, tosendere Appläuse für einen Dschungelkönig", gab Moderatorin Sonja Zietlow offen zu. Daran, so vermutete Gil, müsse die Müdigkeit seiner Mitcamper schuld sein.

Da drängte sich eine andere Leseart auf. Doch Widerspruch gab es keinen. Auf Krawall war offenbar niemand mehr gebürstet. Selbst Ariel nicht. Überraschend ruhig führte sie aus, warum sie Gil ständig auf den Skandal um erfundene Antisemitismusvorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter angesprochen hatte – und das nicht gerade auf sensible Art.

Sonja Zietlow verteidigt Gil Ofarim beim großen Wiedersehen

"Anfangs habe ich normal gefragt, aber ich habe schnell gemerkt, er möchte gar nichts dazu sagen. Es hat mich sauer gemacht. Also sind wir ganz ehrlich: Er war für diese Story hier drin", stellte Ariel klar. Auftritt Sonja Zietlow, die den Skandal-König nicht nur dieses eine Mal beim Wiedersehen verteidigte. Eines müsse sie klarstellen: "Er wurde jahrelang vor diesem ganzen Skandal schon mehrfach angefragt." Und zwar als Musiker und Mensch.

Auch Gils Unfall bei der Dschungelprüfung wurde noch einmal zum Thema: Sowohl im Netz als auch im Camp hinterfragten einige, ob der Sänger mit seiner Darstellung seiner Verletzung übertrieben hatte. RTL spielte die Szene für die Stars im Baumhaus ein – großes Mitgefühl machte sich breit. Ariel erklärte ihre im Camp geäußerten Verdächtigungen nun kleinlaut: "Dschungel ist nicht einfach rumliegen, sondern es ist wirklich hart, und da habe ich mich gefragt, wie er das macht. Vor allem für einen Gil, der immer Vollgas geben möchte."

Auch Simone hielt sich mit kritischen Aussagen gegenüber Gil beim Wiedersehen zurück und gönnte ihm mittlerweile sogar die Dschungelkrone: "Ich war überrascht und ich war verwirrt, aber es hat sich ein bisschen was aufgeklärt für mich. Es ist wahnsinnig viel positives Feedback auf dich gekommen und dann kann man ja nur gratulieren", sagte sie. Anschließend nahmen sich Gil und Simone in die Arme.

Ein Dschungel-Wiedersehen mit fadem Beigeschmack

So blieb es beim großen Wiedersehen zum wohl umstrittensten Thema des Dschungelcamps dröhnend leise. Einige Fans auf Instagram zeigten sich darüber ziemlich verwundert: "Haben alle einen Maulkorb verpasst bekommen?", schrieb jemand. "Was für eine komische Stimmung" und "Ist Sonja die Anwältin von Gil?" lauten einige der Kommentare im Netz

Für ein wenig Action sorgten zum Schluss schließlich Eva Benetatou und Samira, die sich erneut wegen des Fremdgeh-Skandals in den Haaren hatten. Eva kritisierte ihre TV-Kollegin, weil sie ihre Nachricht ungefragt veröffentlicht hat: "Da hättest du ja auch privat das klären können, aber nein, du wolltest es ja selber auch öffentlich austragen." Doch auch dieser Streit war nach wenigen Minuten durch.

So blieb es ein Dschungel-Wiedersehen mit fadem Beigeschmack. Auch Umut Tekin hatte sich wohl etwas anderes erhofft: Der Reality-Star schlief während des Talks einfach ein.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
