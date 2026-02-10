"Ärgert mich massiv": Hotelmitarbeiter äußert sich über Gil Ofarim nach "Dschungelcamp"

Noch nie polarisierte ein "Dschungelcamp"-Teilnehmer die Zuschauer wie Gil Ofarim. RTL stand ebenso in der Kritik, dem 43-Jährigen durch die Sendung eine Plattform zu bieten. Was am Anfang der Staffel noch als unwahrscheinlich galt, ist am Ende zur Gewissheit geworden: Für keinen anderen Teilnehmer riefen die Zuschauer mehr an und kürten den Musiker so zum "Dschungelcamp"-König 2026. Im "Dschungelcamp" wurde Gil Ofarim von seinen Mitstreitern des Öfteren auf den Skandal um seine Davidstern-Kette angesprochen. Zunächst wollte sich der 43-Jährige dazu nicht äußern und verwies auf eine Unterlassungserklärung, die er zuvor unterzeichnet hätte. Im Laufe der Sendung ließ Gil Ofarim aber dann doch mehr zu dem Fall durchsickern. Nun hat sich der Hotelmitarbeiter in einem "Die Zeit"-Interview zu Wort gemeldet: "Ärgert mich massiv".

Hotelmitarbeiter fassungslos über Gil Ofarims Aussagen 2021 beschuldigte Gil Ofarim einen Leipziger Hotelangestellten eines antisemitischen Vorfalls. Im Gerichtsprozess gab der 43-Jährige dann zu, dass dies eine Lüge gewesen sein. Danach ist es medial still um den Musiker geworden, bis RTL ihm die Möglichkeit bot, im "Dschungelcamp" teilzunehmen.

Zunächst äußerte er sich nicht zu dem Thema in der Sendung. Doch kurz vor Schluss zweifelte Gil Ofarim die Richtigkeit der Videoaufnahmen im Hotel an. Somit stellte der gebürtige Münchner die Lage so dar, als sei nicht er, sondern der Hotelmitarbeiter der Lügner. Darüber zeigt sich Markus W. fassungslos. Der Hotelmitarbeiter erklärte, Gil Ofarim "inszeniert sich wie ein Opfer, obwohl ich das bin, und das ist schwer für mich". Zudem würde es "den Eindruck hinterlassen, dass der Fall in der öffentlichen Wahrnehmung wieder kippt".

Hat Gil Ofarim die Unterlassungserklärung falsch dargestellt? Für Markus W. war die Zeit nach dem Skandal nicht einfach. Er erhielt Morddrohungen und zog sich zurück. Durch die "Dschungelcamp"-Teilnahme von Gil Ofarim wurde der Fall wieder ins Bewusstsein gerufen. "Ist es denn nie vorbei?", fragt sich der Hotelangestellte. Zudem erklärte er, dass Gil Ofarim, trotz der Unterlassungserklärung, über den Fall hätte sprechen dürfen. Der Musiker hätte in dem Dokument unterschrieben, es zu unterlassen, zu behaupten, "dass ich ihn wegen des Tragens einer Davidstern-Kette des Hotels verwiesen hätte" und ebenso nicht andeuten, dass es zu antisemitischen Diskriminierungen gekommen sei, stellt Markus W. seine Sicht der Dinge klar.

