Auch ein Schauspieler: Das ist Sophia Thomallas Vater

Prominente Familie

Auch ein Schauspieler: Das ist Sophia Thomallas Vater

07.02.2026, 09.50 Uhr
von Pamela Haridi
Klassische Rollen, große Bühnen – und trotzdem kaum bekannt. Warum André Vetters nie ins Rampenlicht wollte.
Simone Thomalla und Rene.
Simone Thomalla ist mit ihrem Rene glücklicher denn je. Aber wer ist eigentlich Sophias Vater?  Fotoquelle: 557291597

Während Sophia Thomalla regelmäßig für Schlagzeilen sorgt und ihre Mutter Simone seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens ist, bleibt eine zentrale Figur fast unsichtbar: ihr Vater André Vetters. Der Schauspieler entschied sich bewusst gegen Medienrummel und Promi-Status – und für ein Leben auf der Theaterbühne, fernab der Öffentlichkeit.

In den 1980-er Jahren hatte er seine ersten bekannten Auftritte in klassischen Werken wie „Die Räuber“ von Friedrich Schiller. Sein Talent für dramatische, tiefgründige Rollen, die ihm als Darsteller sowohl körperliches als auch emotionales Können abverlangen, zeigte sich früh und machte ihn im Laufe seiner Karriere zu einem gefragten Ensemblemitglied. In welcher Rolle auch immer, sei es als tragischer Held, charismatischer Charakterdarsteller oder alberner Komiker, Vetters Spiel ist nie überzogen, sondern authentisch und feinfühlig.

Er zeigt, dass wahre Kunst nicht laut sein muss, um zu beeindrucken. Bis heute blieb er den „Brettern, die die Welt bedeuten“ treu. Während Simone Thomalla und später auch Tochter Sophia Thomalla den Weg in Richtung TV einschlugen, hielt sich André Vetters bewusst im Hintergrund. In großen Talkshows, auf roten Teppichen oder in Boulevard-Schlagzeilen sucht man ihn vergeblich. Er besetzt damit eine Kontrastposition, die ihn umso spannender macht.

Simone Thomalla und André Vetters: Ehe, Trennung und Tochter

Kennengelernt haben sich Simone Thomalla und André Vetters 1988. Ein Jahr später kam Tochter Sophia zur Welt, 1991 folgte die Hochzeit. Leider hatte das klassische Familienmodell nicht dauerhaft Bestand, genauer gesagt bis zur Scheidung im Jahr 1995. Die Trennung verlief offenbar respektvoll und ohne öffentlich ausgetragene Konflikte – eine Größe, die im Umfeld ihrer prominenten Kollegen alles andere als selbstverständlich ist. Bis heute scheint das Verhältnis zwischen den dreien von gegenseitiger Wertschätzung geprägt zu sein. Ein seltener gemeinsamer Schnappschuss aus dem Jahr 2022, den Simone Thomalla selbst veröffentlichte, zeigte Mutter, Vater und Tochter vereint. Der knappe, jedoch vielsagende Kommentar: „Mutter, Vater, Kind“ – versehen mit einem Herz.



Diese Männer spielten eine wichtige Rolle für Sophia Thomalla

Noch im Scheidungsjahr kamen sich Simone Thomalla und Schauspielkollege Sven Martinek (61) näher. Er übernahm für Sophia die Vaterrolle. Sie trägt sogar ein Tattoo, welches Martinek gewidmet ist. Über den – offensichtlich gelungenen - Vaterersatz verriet Sophia Thomalla in einem „Bild“-Interview: „Ich wollte immer die Leute auf meiner Haut tragen, die mir sehr nahestehen. Sven gehört auch dazu, er war immer wie ein Vater für mich." Die Beziehung hielt vier Jahre und wurde schließlich vom 21 Jahre älteren Fußballmanager Rudi Assauer († 74) „abgelöst“.

Ein Vater fernab des Rampenlichts

André Vetters steht exemplarisch für jene raren Menschen im Hintergrund prominenter Biografien, ohne die vieles nicht erklärbar wäre. Er ist kein Medienstar, kein Talkshow-Gast und kein Dauerbrenner in den Schlagzeilen. Dafür ist er ein wichtiger, unverrückbarer Bestandteil von Sophia Thomallas Familiengeschichte. Seine Zurückhaltung macht ihn zu einer bemerkenswerten Figur im Umfeld einer der bekanntesten Moderatorinnen Deutschlands.

