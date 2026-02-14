Home News TV-News

"Freundschaft – eine Superkraft?": Kritik zur ARTE-Doku

"Freundschaft – eine Superkraft?"

Freundschaft: Ein ewiges Rätsel oder neurobiologisches Phänomen?

14.02.2026, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
Die 50-minütige ARTE-Doku untersucht das Geheimnis der Freundschaft durch wissenschaftliche Erkenntnisse und persönliche Erlebnisse – von neurobiologischen Studien bis hin zu alltäglichen Begegnungen.
Freundschaft - eine Superkraft?
Für die Animationskünstlerin Émilie Tronche (links), Erfinderein der "Samuel"-Freundschaftsserie bei ARTE, und ihre Freundin Ophélie Lepert ist Freundschaft der Raum, der auf Vertrauen und Verständnis basiert.   Fotoquelle: ARTE / Bilderfest
Freundschaft - eine Superkraft?
Ophélie Lepert (Mitte), hier mit zwei Freundinnen auf einer Party, weiß, was eine richtige Freundschaft bedeutet.   Fotoquelle: ARTE / Bilderfest

Ist Freundschaft ein Wunder, wenn sie womöglich ein Leben lang gelingt? Oder doch bloß die Ähnlichkeit neurobiologischer Bausteine, die sich anhand von 80 Gefühls- und Gedächtnisschnipseln in einer MRT-Röhre nachweisen lässt? Definitionen gibt es zuhauf: Freundschaft ist freiwillig, sie ist gestützt auf Vertrauen, Zuneigung und Respekt. Offenheit, Sympathie und Wohlwollen sind notwendig, wenn sie zustande kommen soll. Das zeigt der ARTE-Film "Freundschaft – eine Superkraft?" von Manuela Richter-Jähnig (HR) anhand von erlebter Freundschaft und Glücksgefühlen, aber auch mit der Abfrage von wissenschaftlicher Akribie von Bochum bis Chicago.

ARTE
Freundschaft – eine Superkraft?
Doku • 14.02.2026 • 23:15 Uhr

Thalia Wheatley legt im Osten der USA Probanden in die Röhre, um einander ähnelnde Denk- und Gefühlsmuster als Voraussetzung für mögliche Freundschaften nachzuweisen. Doch Freunde im Leben zu finden, ist gar nicht so leicht. Wohl dem, der sie hat, wie die ARTE-Animationszeichnerin Émilie Tronche und ihre Freundin Ophélie, die jung und unbeschwert über ihre Seelenverwandtschaft reden. Oder etwa wie die Ballettstars Friedemann Vogel und seine Partnerin Eleonora Abbagnato, die sich nicht nur auf der Bühne blind verstehen.

Gefragt wird nicht zuletzt, ob angesichts zunehmender Vereinsamung durch moderne Technologien auch Avatare, vulgo: Maschinen, Freunde sein könnten. Erstaunlich, wie sich da die Expertin krümmen muss, um diese Möglichkeit zu verneinen. Die Avatar-Eigenschaft "Immer verfügbar" geht nicht, der andere muss auch anders sein dürfen. Die (nahe) Zukunft wird es zeigen.

Derzeit beliebt:
>> Die erste deutsche HBO-Serie und eine Bestseller-Verfilmung: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>"Das Irrste!" Hobby-Schatzsucher findet verlorenen Ehe-Ring von Hardy Krüger junior
>>"Kontraste: Waren die 80er besser?": ARD-Doku blickt auf die 80er-Jahre zurück
>>Schönheitswahn: ZDFinfo-Doku zeigt Selbstoptimierungstrends

Letztlich wird hier aber aus allem eine prall gefüllte Hymne auf die Freundschaft, die im Kleinen beginnen kann. "Geht raus, sagt Hallo zu Leuten, redet sie an!", sagt der Prof. in Chicago zu seinen Studenten, denn auch aus kleinen Kontakten können große Freundschaften entstehen.

Freundschaft – eine Superkraft? – Sa. 14.02. – ARTE: 23.15 Uhr

Helene Fischer über das Leben mit zwei Kindern: "Ich lasse mir mehr Zeit"
Helene Fischer spricht erstmals offen darüber, wie sich ihr Alltag nach der Geburt ihres zweiten Kindes verändert hat und was das für ihre kommende Tour bedeutet.
Private Einblicke
Helene Fischer auf der Pressekonferenz zu ihrer kommenden Tour

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Heimliche Treffen, große Gefühle: So fand Roland Kaiser sein Glück mit Silvia
Liebesleben des Schlagerstars
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Meryl Streep und Alec Baldwin: Ein Traumpaar im zweiten Frühling im Free-TV
Romantische Komplikationen
Array
Agatha Christie trifft "Downton Abbey": Starbesetztes und ausgezeichnetes Meisterwerk im Free-TV
Gesellschaftsdrama
Gosford Park
So sah Bettina Tietjen in ihrer ersten Sendung aus
Fernsehkoryphäe
Bettina Tietjen
"The Danish Woman": Alle Infos zur dänischen Serie bei ARTE
Dänemarks Antiheldin
The Danish Woman
Ein Kind sucht die Geborgenheit
"The Quiet Girl"
The Quiet Girl
"UdSSR – Das Rote Imperium (1/3)": In drei Teilen durch die Geschichte der Sowjetunion
Sowjetische Geschichte
UdSSR - Das Rote Imperium (1/3)
Heute im TV: Bruce Willis im düsteren Meisterwerk einer Monty-Python-Legende
Zeitreise-Rätsel
12 Monkeys
Corinna Binzer: Schauspielerin erzählt ihre bewegte Geschichte
"Lebenslinien"
Lebenslinien
Herz, Humor und Abschied: Til Schweigers bewegender Film im Free-TV
"Das Beste kommt noch!"
"Das Beste kommt noch!"
„Bares für Rares“: Kurioser Dachbodenfund bringt 30-fache der Expertise
Ausgabe vom 13. Februar 2026
Moderator Horst Lichter.
"Wussten, ob sie es überlebt": Judith Rakers plädiert dafür, das Böllern einzuschränken
Aberglaube im Podcast
Judith Rakers
"Ältern" in der Krise: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Neustarts
Die Ältern
Mini-Quote für RTL: Stefan Raabs Show fällt auch auf neuem Sendeplatz durch
Quotentief
Stefan Raab
"Das muss aufhören!": Carsten Maschmeyer springt für Arbeitnehmer in die Bresche
Mitarbeiter wertschätzen
Carsten Maschmeyer
Evelyn Burdecki stürzt auf Wiener Opernball – und veräppelt sich selbst
Evelyns Roben-Drama
Evelyn Burdecki
Überraschender Post: Horst Lichter präsentiert "neuen Dienstausweis"
Promi-Feuerwehrmann
Horst Lichter
Trilogie mit vier Fäusten: Eines der besten Leinwand-Duos aller Zeiten kämpft im Free-TV
Rush Hour Trilogie
Rush Hour 2
"Das grenzt an Zensur": Jochen Breyer äußert brisanten IOC-Verdacht wegen ukrainischem Skeletoni
Disqualifikation
Jochen Breyer
Hinter den Kulissen: Michelles Leben war dramatischer als jede Show
Schlagerstar beendet Karriere
Michelle lächelt in die Kamera.
Errätst du Platz 1? Die reichsten Schlagerstars Deutschlands im Ranking
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Bahnvertreter schlägt im ARD-Moma Alarm: "Unsere Kollegen haben Angst in der Arbeit"
Sicherheitsdebatte
ARD-"Morgenmagazin"
Tränen und Flucht ins Hotel: Sharon Stone sorgt auf Wiener Opernball für Wirbel
Emotionale Momente
Sharon Stone
Wie der Papa: Darum gingen Angelo Kellys Kinder nicht zur Schule
Familie Kellys Bildung
Angelo Kelly
Aenne Burda: Der Weg zur Verlagsikone
"Aenne Burda – Die Wirtschaftswunderfrau"
"Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau" (1)
Helau! Andreas Schmitt lädt wieder zur "Mutter aller Fernsehsitzungen" ein
"Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht"
Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht
Morden Frauen anders als Männer?
"Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime"
Weiblich. Tödlich.
Das machen die "Tribute von Panem"-Stars heute
Panem-Stars heute
Das machen Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson und Co. heute
"Die Schule der magischen Tiere" ist in Gefahr: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Die Schule der magischen Tiere 4"
Überraschend verstorben: Trauer um Bandleader von Dschinghis Khan
Musiklegende gestorben
Dschinghis Khan