"Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime": Kritik zur neuen True-Crime-Reihe auf Kabel Eins

"Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime"

Morden Frauen anders als Männer?

13.02.2026, 06.00 Uhr
von Maximilian Haase
Die neue True-Crime-Serie "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" auf Kabel Eins beleuchtet spannende Mordfälle, in denen Frauen die Täterinnen sind, und fragt nach den Motiven hinter ihren Taten.
Weiblich. Tödlich.
Karolin Kandler (rechts) und Jule Gölsdorf fragen in ihrer neuen True-Crime-Show, warum Frauen morden.  Fotoquelle: Joyn / Kabel Eins

Wird jemand ermordet, ist der Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Mann. Schließlich liegt der Anteil der männlichen Tatverdächtigen bei Tötungsdelikten in Deutschland bei rund 70 bis 80 Prozent. Doch was ist mit jenen Morden, die von Frauen begangen werden? Töten sie anders als Männer? Weshalb werden sie zu Mörderinnen? Die neue True-Crime-Reihe "Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime" rückt bei Kabel Eins nun immer freitags ausschließlich Fälle mit Straftäterinnen in den Fokus.

Kabel Eins
Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime
True Crime • 13.02.2026 • 20:15 Uhr

Präsentiert wird das TV-Format von zwei Expertinnen, die das Thema schon ausgiebig bearbeitet haben: ProSieben-Moderatorin Karolin Kandler ("Newstime") und die als Moderatorin und Autorin tätige Jule Gölsdorf widmen sich in ihrem True-Crime-Podcast "Sisters in Crime – Frauen, die töten" bereits seit einiger Zeit dem weiblich geprägten Mord und Totschlag – von verzweifelten Giftmörderinnen bis hin zu skrupellosen Serientäterinnen. In der davon inspirierten TV-Reihe erhalten sie nun nicht nur visuelle Begleitung, sondern auch Unterstützung durch Zeugen-Interviews und Experten aus Psychologie, Forensik und anderen Disziplinen.

Mord oder Notwehr?

In der ersten Episode geht es um zwei Fälle: Der erste dreht sich um eine Leiche, die inmitten der Tiroler Berge in einer Schlucht gefunden wird. Bei dem Toten soll es sich um einen Mann aus Deutschland handeln, der vermisst gemeldet wurde. Als seine Frau sich bei den Befragungen in Widersprüche verheddert, gerät sie unter Mordverdacht. Welches Motiv könnte sie gehabt haben, ihren Ehepartner zu töten?

Im zweiten Fall geht es um eine Frau, die ihren Mann in Notwehr umgebracht haben will, wie sie in einem an die Polizei gerichteten Brief schreibt. Die Beamten finden den Toten in der Wohnung in Hessen – aber setzte sich die Frau tatsächlich nur zur Wehr?

Weiblich. Tödlich. Sisters in Crime – Fr. 13.02. – Kabel Eins: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

