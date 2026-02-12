Home News Star-News

Geheimprojekt enthüllt

Bill und Tom Kaulitz kündigen "geheimes Projekt" an: "Es kommt im Mai!"

12.02.2026, 10.30 Uhr
Bill und Tom Kaulitz überraschen ihre Fans mit einem neuen musikalischen Projekt, das im Mai veröffentlicht wird. Die Zwillinge sind bekannt für ihre Kreativität und haben sich für die Aufnahmen in die berühmten Village Studios in LA zurückgezogen.
Tom und Bill Kaulitz
Tom und Bill Kaulitz haben in ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erste Details zu der neuen Staffel ihrer Netflix-Show verraten.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer

Für die Fans von Bill und Tom Kaulitz (36) gibt es dieses Jahr jeden Grund zur Vorfreude. So steht nicht nur die dritte Staffel ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" an, die beiden Brüder moderieren im Dezember außerdem erstmals eine Ausgabe der ZDF-Show "Wetten, dass ..?". Die Musik kommt bei all dem dennoch nicht zu kurz: So deuteten die beiden "Tokio Hotel"-Stars nun in ihrem Podcast ein "geheimes Projekt" an, das bereits in wenigen Monaten erscheinen soll.

Bill und Tom Kaulitz machen es wieder spannend: In der neusten Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" sprachen die beiden dieses Mal nicht nur über die Geschehnisse der vergangenen Woche, sondern machten auch eine Ankündigung, die ihre Fans hellhörig werden lassen dürfte.

So besteht eine der regelmäßigen Kategorien bei "Kaulitz Hills" daraus, dass Bill und Tom Kaulitz neue Lieder auf ihre selbst geführte Musik-Playlist auf Spotify packen. Während Bill sich diese Woche für "Purple Rain" von Prince entscheidet, wählt Tom die 2004er-Version des Songs "Dreams" der Band Fleetwood Mac.

Bill und Tom Kaulitz berichten von neuem musikalischen Projekt

Offenbar gibt sich der 36-Jährige damit selbst ein Stichwort, denn der Ehemann von Heidi Klum berichtet daraufhin: "Wir waren heute im Studio hier in LA, in den Village Studios und haben ein Interview gegeben. Für ein noch geheimes Projekt, das wir musikalisch umgesetzt haben."

Viel dürfen die Zwillingsbrüder demnach noch nicht preisgeben, die Veröffentlichung des Projektes stehe jedoch bereits fest: "Das kommt im Mai!", erklärt Bill und verrät dann sogar noch: "Wir können schon einmal anteasern, wir covern etwas – was Deutsches."

Dass sich die Musiker für die Village Studios als Aufnahmeort entschieden haben, hat einen Grund. Tom schwärmt im Podcast: "Das sind hier in LA ganz berühmte Studios, da sind ganz tolle Platten entstanden." Das Studio, in dem die Brüder ihren Cover-Song aufgenommen haben, sei demnach einst sogar extra für Fleetwood Mac gebaut worden. "Es war sehr heimisch da, sehr gemütlich. Wir haben uns super wohlgefühlt", berichtet Tom Kaulitz.

Unglaubliche Karrieren nach GNTM - Was wurde aus den Models?
Backshop-Besitzerin, Steuerfachangestellte, Pliates-Lehrerin: Nicht alle GNTM-Gewinnerinnen machten auch als (Top-)Model auf dem Laufsteg Karriere.
Karrierewege
GNTM-Gewinnerinnen

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Netflix

