Home News Star-News

25 Kilo leichter, ohne Alkohol: Gil Ofarim plant sein Comeback

Rückkehr ins Rampenlicht

25 Kilo leichter, ohne Alkohol: Gil Ofarim plant sein Comeback

11.02.2026, 16.39 Uhr
von Annika Schmidt
Nach einem der größten Promi-Skandale Deutschlands meldet sich Gil Ofarim mit einer eindrucksvollen Botschaft zurück. Der Musiker, der 2021 für Schlagzeilen sorgte, wendet sich erstmals wieder an die Öffentlichkeit und betont seinen neuen Fokus auf die Musik.
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.   Fotoquelle: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Gil Ofarim löste 2021 einen der größten Promi-Skandale in Deutschland aus. Der Musiker behauptete, ein Hotel-Mitarbeiter wäre antisemitisch ihm gegenüber geworden. Es ging vor Gericht. Dort fiel dann die Maske von Gil Ofarim und er konnte seine Lüge nicht mehr aufrechterhalten. Die Häme gegenüber dem 42-Jährigen war groß, seine Karriere dahin und bei Instagram ging er offline. Umso größer die Überraschung, dass der Musiker sich nun, erstmals nach dem Skandal, mit einer neuen Botschaft an die Öffentlichkeit gewendet hat. 

Betrug, Verleumdung, Falschbeschuldigung: Die Vorwürfe gegen Gil Ofarim

Nachdem Gil Ofarim im Laufe des Prozesses seine Schuld eingestand und erklärte, dass der Hotel-Mitarbeiter sich nicht antisemitisch verhalten habe, wie zuvor behauptet, tauchte er für eine lange Zeit unter. Seine Sympathie-Werte lagen am Boden. Nun war es dem Musiker wohl ein Bedürfnis, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. In einem Video-Clip auf Instagram, das in schwarz-weiß gehalten ist, liest Gil Ofarim seine Gedanken vor. Er erklärt, dass er durch diesen Skandal viele Menschen verletzt und enttäuscht habe und dies mit einer Entschuldigung nicht wiedergutzumachen sei. Er möchte die volle Verantwortung für sein Handeln übernehmen.

Der gebürtige Münchner habe sich bewusst aus der Öffentlichkeit gezogen und die Zeit für sich gebraucht. "In den letzten Monaten habe ich mir professionelle Hilfe gesucht und angefangen, an mir zu arbeiten. 25 Kilo leichter und ohne einen Tropfen Alkohol sieht man die Dinge viel klarer", erklärt Gil Ofarim.

Derzeit beliebt:
>>Nach Antisemitismus-Skandal: Tal Ofarim verteidigt Bruder Gil bei RTL
>>Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der Dschungelcamp-Star
>>Jetzt spricht der Hotelmitarbeiter über Gil Ofarim: "Ärgert mich massiv"
>>Elton sucht wieder einen ESC-Starter – aber nicht für Deutschland

Comeback nach dem Skandal: Wie realistisch ist Gil Ofarims zweite Chance?

Es sei "ein langer Weg, Vertrauen und Respekt wieder aufzubauen", so der Musiker, doch an diesem Weg möchte er arbeiten. "Ich möchte den Fokus von heute an konsequent auf eine Sache legen: die Musik", schließt der Sohn vom verstorbenen Schlagerstar Abi Ofarim sein Video ab. Ob er es tatsächlich schafft, zurück ins Rampenlicht zu treten, wird sich zeigen. 

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden.
Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

Star aus "Eis am Stil": Christine Zierl möchte nach China auswandern
Christine Zierls Zukunftspläne
Christine Zierl
"Noch nie erlebt": ZDF-Kamerafrau überrascht Angelo Kelly bei "Volle Kanne"
Kunst in der Pandemie
Angelo Kelly
Drama um RTL-Kündigungen: Katja Burkard rudert zurück!
Sie korrigiert sich
Katja Burkard
Bill und Tom Kaulitz kündigen neues, "geheimes Projekt" an: "Es kommt im Mai!"
Geheimprojekt enthüllt
Tom und Bill Kaulitz
Schlagerstar Matthias Reim spricht über das Ende seiner Karriere
Was hat er vor?
Matthias Reim steht auf der Bühne.
"Das schnallen die Leute nicht": Amiry Aly redet sich wegen Gil Ofarims Dschungel-Sieg in Rage
Kritik an Gil Ofarim
Amira Aly / Gil Ofarim
ZDF-Doku über Metal-Kreuzfahrt: Wacken-Feeling auf dem Ozean
"Metal Kreuzfahrt – Headbangen auf hoher See"
ZDF reportage: Heavy Metal Kreuzfahrt
Nach dem Skandal-Sieg: Gil Ofarim sorgt auch beim Wiedersehen für Diskussionen
Dschungelcamp 2026
Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen
Rätselraten nach Superbowl-Auftritt: Bad Bunny löscht alle Instagram-Beiträge
Bad Bunny Instagram Mysterium
Bad Bunny
GZSZ-Star Anne Menden im Baby-Glück: "Für einen Moment stand alles still"
Babyglück
Anne Menden
Kritik schon vor Kinostart: Darum ist die "Wuthering Heights"-Besetzung stark umstritten
Kritik an Besetzung
Wuthering Heights - Sturmhöhe
Maximilian Arland: Das wurde aus dem Schlagersänger & Entertainer
Multitalent
Maximilian Arland
ARD-Experte ist frustriert über Olympia-Offizielle: "Ich hab' nur Fragezeichen"
Zukunft der Nordischen Kombination
Olympische Winterspiele 2026
300 Euro für einen „Papagei“? Händler streiten bei „Bares für Rares“
Ausgabe vom 11. Februar 2026
Horst Lichter steht im „Bares für Rares“-Studio und betrachtet eine Vase, die er in den Händen hält.
Dieser “Bridgerton”-Liebling wird laut Netflix-Fans bald den Serientod sterben
Düstere Wende?
Drei Frauen in pompösen Kleidern sind auf einem Ball.
Ausnahme bei GNTM: Deshalb fehlte Heidi Klum bei den Dreharbeiten!
Heidi's Ersatz
Heidi Klum
Olympia 2026: Norweger widmet Goldmedaille verstorbenem Kollegen
Olympia-Sieg
Johan-Olav Botn
Olympische Winterspiele: Deutsches Team im Silberrausch – und Drama für Biathleten
Olympia-Drama
Olympische Spiele: Damen-Teamkombi
Leslie Nielsen: Vom ernsthaften Schauspieler zur Comedy-Ikone
Er wäre heute 100 geworden
Leslie Nielsen in "Die nackte Kanone"
Meryl Streep und Alec Baldwin: Ein Traumpaar im zweiten Frühling im Free-TV
Romantische Komplikationen
Array
Alles anders bei GNTM: Heidi Klum bricht mit gleich mehreren Traditionen
"Germany's Next Topmodel – by Heidi Klum"
Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum
„Das große Promibacken“ 2026: Diese Promis sind in Staffel 10 dabei
Kandidaten, Jury und Sendetermine
Das große Promibacken
Diese GNTM-Gewinnerinnen machten unglaubliche Karrieren – aber nicht als Topmodels
Karrierewege
GNTM-Gewinnerinnen
Fast vier Millionen Zuschauer: Warum diese Karnevalsshow so beliebt ist
"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung"
Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung
Nach Aus von “Polizeiruf”: Stars kritisieren Entscheidung der ARD
Das sagen sie
Die TV-Kommissare Peter Kurth und Peter Schneider
So mörderisch geht die RTL-Krimiserie „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi“ weiter
Spannende Folgen
Tjark Wolf (Hendrik Duryn), Fredericke Olsen (Isabel Thierauch)
Alle „Let’s Dance“-Kandidaten 2026 auf einen Blick!
Wer wird „Dancing Star“?
Die "Let's Dance"-Jury
Abschluss einer Broadway-Musical-Verfilmung: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuheiten
"Wicked: Teil 2"
„Bares für Rares“: David darf reimen, Horst muss leiden und wird zum „Brosch-Man“
Ausgabe vom 9. Februar 2026
"Bares für Rares": Horst Lichtersteht an ein Pult gelehnt im "Bares für Rares"-Studio und hält die Hand einer kleinen gelben Figur, die auf dem Pult steht. Dabei blickt er lächelnd in die Kamera.
RTL streicht 600 Jobs: Katja Burkard berichtet von dramatischen Szenen
Sender im Umbruch
Katja Burkard