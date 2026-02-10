Alle „Let’s Dance“-Kandidaten 2026 auf einen Blick!

Bald beginnt die neue Staffel von „Let's Dance“ zur Primetime. Prominente Teilnehmer wie Vanessa Borck, Esther Schweins und Ross Antony bereiten sich auf das Tanzparkett vor. Wer wird das Publikum mit seinen Tanzkünsten begeistern?

Esther Schweins Mit 55 Jahren ist Esther Schweins eine Generation älter. Die durch „RTL Samstag Nacht“ bekannt gewordene Künstlerin wünscht sich schon lange, tanzen zu lernen, und hat „einfach Lust auf die große Show“.

Sonya Kraus Sonya Kraus ist zwar drei Jahre jünger als ihre Mitstreiterin, möchte aber angeblich bereits seit zwei Jahrzehnten bei der Show antreten. Die Moderatorin beschreibt sich selbst als „kleine Regelbrecherin“ – ob wir das auch beim Tanzen merken?

Nadja Benaissa Tänzerische Bewegungen dürften für Nadja Benaissa nichts Ungewohntes sein. Immerhin stand die 43-Jährige als Teil der „No Angels“ bereits häufig auf der Bühne. Doch Standardtänze sind für sie angeblich Neuland: „Ich kann nicht mal einen Foxtrott.“

Jan Kittmann Jan Kittmann war fünf Jahre hintereinander Berliner Meister im Turniertanz. Allerdings ist das fast zwei Jahrzehnte her. Zudem war er dabei Teil einer Jazz-Modern-Dance-Formation. Dennoch könnte der „GZSZ“-Schauspieler einige koordinative Vorteile haben.

Simon Gosejohann Ein bisschen Spaß muss sein – oder warum ist Simon Gosejohann („Comedystreet“) mit dabei? Nach eigener Aussage nimmt der 50-Jährige Show und Tanzsport „wahnsinnig ernst“. Wir sind gespannt, ob der Comedian das auf dem Tanzparkett zeigt.

Anna-Carina Woitschack Die durch „DSDS“ bekannt gewordene Sängerin guckt „Let’s Dance“ angeblich, seit sie denken kann. Die 33-Jährige hat nicht nur Respekt, sondern auch ein wenig Angst – vor allem wenn es darum geht, sich „die Choreografien zu merken“.

Gustav Schäfer Taktgefühl bringt Gustav Schäfer auf jeden Fall mit. Schließlich schwingt der 37-Jährige bei der Band „Tokio Hotel“ seit 2001 die Drumsticks. Ob das auch ähnlich gut mit den Tanzbeinen funktioniert?

Joel Mattli Wenn jemand die für das Tanzen notwendige Fitness mitbringen dürfte, so ist das Joel Mattli. Der 31-Jährige ist nicht nur „Ninja Warrior“-Sportler, sondern auch Stangenflug-Weltrekordhalter. Jetzt bleibt nur noch eine kleine Herausforderung: „tanzen zu lernen“.

Willi Whey Warum Willi Whey bei „Let’s Dance“ antritt? „Ich will mir selbst beweisen, dass ich auch das kann.“ Als Fitness-Influencer und „sehr, sehr ehrgeiziger Typ“ sollte der 31-Jährige zumindest einige der erforderlichen Voraussetzungen mitbringen.

Betty Taube „Dorffeste“: Darauf beschränkten sich vor „Let’s Dance“ die Tanzerfahrungen von Betty Taube. Bestimmt wird das 31-jährige Model – die bei „Germany’s Next Topmodel“ immerhin ins Halbfinale kam – auf dem Tanzparkett aber dennoch eine gute Figur machen.

Ross Antony Das ehemalige „Bro’sis“-Mitglied freut sich bei der Tanzshow unter anderem auf „diesen besonderen Mix aus Glamour und harter Arbeit“. Sein Vorteil: Er erhielt schon früh Tanzunterricht und stand erstmals als Dreijähriger auf der Bühne.

Milano Milano ist der Spitz- und Künstlername des in Frankreich geborenen Rappers („Au revoir“) Milane Baybah. Der Plan des 27-Jährigen: „Ich will mich voll reinhängen, sehr viel lernen, auch mal stolpern.“

Bianca Heinicke Komplettiert wird die illustre Gruppe der Promis von Bianca Heinicke. Die 33-jährige Influencerin wurde vor allem durch ihren YouTube-Kanal BibisBeautyPalace bekannt.

