Star aus "Eis am Stil": Christine Zierl möchte nach China auswandern

Christine Zierls Zukunftspläne

11.02.2026, 12.24 Uhr
von Franziska Wenzlick
Schauspielerin Christine Zierl, bekannt aus "Eis am Stil", denkt über eine Auswanderung nach China nach. Ihr Sohn lebt bereits in Shenzhen, und sie schwärmt von der modernen Metropole.
Christine Zierl
Christine Zierl kann sich vorstellen, in einigen Jahren auszuwandern.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Hannes Magerstaedt

Christine Zierl zieht in Betracht, Deutschland hinter sich zu lassen. Wie verschiedene Medien berichteten, legte der "Eis am Stil"-Star in einem Interview mit der Zeitschrift "Die Aktuelle" ihre Überlegungen offen, nach China auszuwandern.

"Wenn ich in Rente gehe, was ja schon in knapp drei Jahren der Fall ist, kann ich mir das super vorstellen", erklärte die 63-Jährige. Ihr ältester Sohn Alessio lebe bereits seit 17 Jahren in der chinesischen Stadt Shenzhen und führt dort zwei Restaurants. Die Metropole sei "hochinnovativ, modern" und "wahnsinnig grün", schwärmte Zierl nun.

Dass in Shenzhen 18 Millionen Menschen leben, also rund 16,5 Millionen Menschen mehr als in ihrer aktuellen Heimat München, sei für Zierl kein Problem. "Man bewegt sich dort ja auch hauptsächlich in seinem Viertel", erklärte sie gegenüber "Die Aktuelle". Sie sehe gar Parallelen zur bayerischen Landeshauptstadt: "Das ist wie bei uns in München. Wenn du in Schwabing wohnst, hast du da deinen Griechen oder deinen Italiener ums Eck, wo du hingehst."

Derzeit beliebt:
>>ARD-Experte ist frustriert über Olympia-Offizielle: "Ich hab' nur Fragezeichen"
>>"Noch nie erlebt": ZDF-Kamerafrau überrascht Angelo Kelly bei "Volle Kanne"
>>Was bleibt vom „Chinese Dream“? ZDF blickt auf Chinas junge Generation
>>"Terra X: Welten-Saga – Die Schätze Chinas": Kritik zur Doku mit Christopher Clark

In China würde Christine Zierl "ein gescheites Bier" vermissen

Auch sonst scheint Zierl wenig Bedenken zu haben. Lediglich "ein gescheites Bier" werde sie im Falle einer Auswanderung vermissen. Davon abgesehen fühle sie sich in China kulinarisch gut aufgehoben: "Inzwischen gibt es sogar Bäckereien, die Brezen machen. Selbst Weißwürste kriegst du in China."

Bekannt machte Christine Zierl ihre Rolle in der Filmreihe "Eis am Stiel". Damals trat sie noch unter ihrem Künstlernamen "Dolly Dollar" auf. Später war sie unter anderem Kandidatin bei "Promi Big Brother". Inzwischen arbeitet die dreifache Mutter unter ihrem bürgerlichen Namen als Bankangestellte und Model und steht zwischenzeitlich wieder für Filmprojekte vor der Kamera. Zuletzt war Zierl 2024 im Krimi "Hundswut" an der Seite von Christine Neubauer und Christian Tramitz zu sehen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
