Home News TV-News

"Terra X: Welten-Saga – Die Schätze Chinas": Kritik zur Doku mit Christopher Clark

"Terra X: Welten-Saga – Die Schätze Chinas"

Reise in Chinas Vergangenheit: Christopher Clark erkundet alte Schätze

19.10.2025, 06.30 Uhr
von Hans Czerny
In der aktuellen Staffel von "Terra X: Welten-Saga" reist Christopher Clark in das historische China. Er besucht das Shaolin-Kloster, die Terrakotta-Armee und die Verbotene Stadt, um die Kultur und Geschichte des Landes zu erkunden.
Terra X: Welten-Saga - Die Schätze Chinas
Im Pagodenwald des Shaolin-Klosters erlernt Christopher Clark einige Techniken des Kung-Fu.  Fotoquelle: ZDF / Sebastian Richter
Terra X: Welten-Saga - Die Schätze Chinas
Moderator Christopher Clark taucht in Xi'an mit der Besichtigung der Terrakotta-Armee in die Geschichte des alten China ein.  Fotoquelle: ZDF / Sebastian Richter
Terra X: Welten-Saga - Die Schätze Chinas
Im Austausch mit den Mönchen des Shaolin-Klosters lernt Christopher Clark die Spiritualität Chinas Kennen.  Fotoquelle: ZDF / Sebastian Richter
Terra X: Welten-Saga - Die Schätze Chinas
Der Konservator der Terrakotta-Armee, Lan Densheng, erklärt Christopher Clark, wie herausfordernd die Arbeit an den Tonkriegern ist. Aus einzelnen Puzzleteilen werden mittels KI wieder Krieger zusammengesetzt.  Fotoquelle: ZDF / Sebastian Richter

Nicht das heutige China mit seinen in Windeseile emporschießenden Multi-Millionenstädten wie Chongqing, Guangzhou und Chengdu stehen im Mittelpunkt der Reise des australischen Cambridge-Professors Christopher Clark. Vielmehr begibt er sich in einer neuen Staffel der ZDF-"Weltensaga" in ein 2.000 Jahre altes China. Clark besucht im "Tera X"-Film von Gero von Boehm einen Shaolin-Tempel und lässt sich dabei in die Geheimnisse des Kung-Fu einweihen, er besichtigt die 8.000-köpfige Tonarmee am Grabmal des ersten chinesischen Kaisers und lässt sich in Pekings verbotener Stadt in die Kunst der Kalligrafie einweihen.

ZDF
Terra X: Welten-Saga – Die Schätze Chinas
Doku • 19.10.2025 • 19:30 Uhr

Im Shaolin-Kloster wird Clark vom Shaolin-Meister die Kampfkunst Kung-Fu persönlich nahegebracht. Er erfährt, warum Tiere als Vorbilder für den Kampfsport dienten und darf das Indoor-Circle-Training der Mönche dokumentieren, eine meditative Trainingsmethode für Körper und Geist. Und er spürt in nebelverhangenen Berglandschaften der chinesischen Seele nach. Es wird ihm dabei bewusst, dass es auch im modernen kommunistischen China neben Technologie und wirtschftlichem Aufschwung eine starke spirituelle Sehnsucht gibt. In Xi'an erlebt er mit, wie Experten die Bruchstücke der Terrakotta-Soldaten mittels KI wieder zusammensetzen.

Es ist eine Zeitreise von über 2.000 Jahren, an deren Ende allerdings Rätsel bleiben: Wohn wird Chinas wirtschftlicher und politischer Weg die Weltgemeinschaft in Zukunft führen?

Derzeit beliebt:
>>"Weiss & Morales": Kritik zur neuen deutsch-spanischen Krimiserie im ZDF
>>"Wer stiehlt mir die Show?": Start der Jubiläumsstaffel mit Joko Winterscheidt
>>„Asterix & Obelix im Reich der Mitte“: Free-TV-Premiere bei SAT.1
>>Droht ein Weltkrieg um Lebensmittel? ARTE zeigt erschreckende Fakten

Terra X: Welten-Saga – Die Schätze Chinas – So. 19.10. – ZDF: 19.30 Uhr

Das "eigentliche Drama" im Wehrdienst-Debakel - ZDF-Experte erklärt
Die Diskussion um das Wehrdienstgesetz spaltet die Bundesregierung. Politologe Albrecht von Lucke prognostiziert im ZDF-Morgenmagazin langfristig eine Bedrohung der Demokratie.
Wehrdienstkrise
Albrecht von Lucke im ZDF-Moma

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Terra X" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

„Das Traumschiff“ 2025: Alle Infos zu den Stars und Reisezielen!
Neue Abenteuer
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Andrea Kiewel verrät ihre Abnehm-Methode: So speckte sie kiloweise ab
Abnehm-Geheimnis gelüftet
Andrea Kiewel
Mord aus Sicht des Täters - Neue True-Crime-Serie bei Kabel Eins
"Perspektiven des Todes"
Perspektiven des Todes
Mord mit Ablaufdatum
"Stralsund – Ablaufdatum"
Stralsund - Ablaufdatum
Bald geht's los: Alle Infos zur 17. "Bergretter"-Staffel!
Mit Sebastian Ströbel
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
Sky du Mont zerreißt Florian Silbereisen: "Null Ausstrahlung!"
Kritik am "Traumschiff"-Kapitän
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Anonyme Suiziddrohung am Gymnasium: Wie geht man damit um?
"Von uns wird es keiner sein"
Von uns wird es keiner sein
Aus aktuellem Anlass: Merz-Rede verdrängt ZDF-Sendungen
Programmänderung
Friedrich Merz
Buchmesse-Special: Jugendliche auf der TV-Bühne
"Das Literarische Quartett spezial – U21"
Das Literarische Quartett
„Dr. Nice“-Star Patrick Kalupa: Wer ist die Frau an seiner Seite?
Im echten Leben vergeben
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Enthüllung: Tiere als geheime Kriegshelden
"Terra X History: Tiere im Krieg – Begleiter und Beschützer"
Terra X History: Tiere im Krieg - Begleiter und Beschützer
„Schlagerbooom 2025“: Diese Gäste sorgen für Mega-Stimmung in Dortmund
Schlagerparty des Jahres
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
Enthüllt: Das sind die TV-Gagen der "Tatort"-Stars!
Wer kassiert am meisten?
Axel Prahl und Jan Josef Liefers
Neue Komödie mit Andrea Sawatzki & Christian Berkel in Bestform
"Entführen für Anfänger"
Entführen für Anfänger
Schlagershow des Jahres mit Florian Silbereisen
"Schlagerbooom 2025 – Alles funkelt! Alles glitzert!"
Schlagerbooom 2025 - Alles funkelt! Alles glitzert!
Promikampf im Trendsport
"Die Promi Padel WM"
Die Promi Padel WM
Eckerlin und Vosgröne treten in den Käfig in Köln
"Oktagon 78: Die MMA Fightnight Live aus Köln – Countdown"
Oktagon 78: Die MMA Fightnight Live aus Köln
Hexenmassaker: Die brutale Wahrheit hinter den Prozessen
"Hexen – Chronik eines Massakers"
Hexen - Chronik eines Massakers
Isabel Varell über die Hölle ihrer Kindheit: "Ich habe geglaubt, ich bin dumm"
Kindheitstrauma
Isabell Varell
DVD-Highlights der Woche: "Die Schlümpfe" und mehr
DVD-Neuerscheinungen
"Die Schlümpfe: Der große Kinofilm"
"Promi Big Brother": Erik geht auf Selbstfindung und Glööckler wird zum Vampir
Reality-Format
Promi Big Brother - Tag 11
Das "eigentliche Drama" im Wehrdienst-Debakel - ZDF-Experte erklärt
Wehrdienstkrise
Albrecht von Lucke im ZDF-Moma
"Hubert ohne Staller"-Star: Was macht Helmfried von Lüttichau heute?
Karrierewechsel
"Hubert und Staller" mit Helmfried von Lüttichau und Christian Tramitz
Glööcklers gnadenlose Kritik bei "Promi Big Brother": "Den habe ich richtig hochgehen lassen"
Glööcklers Urteil
Promi Big Brother - Tag 10
Esther Sedlaczek über den Sportjournalismus: "Als Frau muss man sich sicher mehr beweisen"
Gleichberechtigung
Esther Sedlaczek
"The Iris Affair": Kampf gegen den KI-Untergang
KI-Thriller
"The Iris Affair" | Sky + Wow
Rückkehr eines Klassikers
"Die Klapperschlange"
Die Klapperschlange
Nach Tod von Diane Keaton: Familie gibt Ursache bekannt!
Hollywood-Ikone
Diane Keaton
Kino-Neustarts: "Good Fortune", "After the Hunt" und "Jane Austen"
Kinostarts
Good Fortune - Ein ganz spezieller Schutzengel
Krimi-Star Andreas Schmidt-Schaller mit großem Schritt: "Ich weiß, Ihr werdet mich verstehen"
Karriere-Aus
Andreas Schmidt-Schaller