"Die große Weihnachtsshow": Alle Infos zur Sendung mit Giovanni Zarrella

04.12.2025, 06.00 Uhr
von Jasmin Herzog
Giovanni Zarrella tritt in die Fußstapfen von Carmen Nebel und präsentiert „Die große Weihnachtsshow“ im ZDF. Mit prominenten Gästen wie Beatrice Egli und Howard Carpendale sammelt Spenden für einen guten Zweck.
Moderator Giovanni Zarrella hat auf Instagram erste Details zu seiner neuen Weihnachtsshow verraten.

Nur kurz nach dem Jahresausklang seiner Show präsentiert Giovanni Zarrella nun auch "Die große Weihnachtsshow" im Zweiten. Als Gäste erwartet werden unter anderem Beatrice EgliHoward Carpendale und Andreas Gabalier.

Die große Weihnachtsshow
Unterhaltung • 04.12.2025 • 20:15 Uhr

In der Weihnachtszeit müssen Schlagerfans dieses Jahr gleich auf mehrere liebgewonnene Formate verzichten. Nachdem sich Carmen Nebel im vergangenen Jahr mit einer finalen Ausgabe von "Die schönsten Weihnachtshits" tränenreich verabschiedet hatte, fällt in diesem Jahr auch die beliebte "Helene Fischer Show" flach. Doch für die ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer gibt es Ersatz – und das insbesondere in Gestalt von Giovanni Zarrella. Nach seiner regulären Show, die zum Jahresausklang unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön" stand, präsentiert der 47-Jährige nun wenig später auch "Die große Weihnachtsshow", die im Zweiten auf die Adventszeit einstimmt.

Für Zarrella und den Sender ist es eine Premiere: Mit der Moderation der traditionellen vorweihnachtlichen Schlager-Show im ZDF tritt der Musiker und Fernsehstar in die Fußstapfen von Carmen Nebel. Wie seine Vorgängerin empfängt der neue Moderator in festlichem Ambiente prominente Gäste und sammelt Geld für einen guten Zweck. Mit dabei sind in der live aus Offenburg übertragenen Show unter anderem Stars wie Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Andreas Gabalier, Alexander Klaws sowie die Tanzgruppe Lord Of The Dance. Zudem nehmen prominente Gäste per Telefon Spenden entgegen, die die Hilfsprojekte Brot für die Welt und Misereor unterstützen sollen.

"Teil meines Herzens rausgerissen": Giovanni Zarrella spricht über harte Zeit
Giovanni Zarrella hatte es nicht immer leicht – ein Unglück traf ihn besonders hart und führte zu einem dunklen Kapitel seiner Geschichte.
Schlagerstar hatte es nicht leicht
Die große Weihnachtsshow – Do. 04.12. – ZDF: 20.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Schlager

