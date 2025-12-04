"Die große Weihnachtsshow": Alle Infos zur Sendung mit Giovanni Zarrella

Nur kurz nach dem Jahresausklang seiner Show präsentiert Giovanni Zarrella nun auch "Die große Weihnachtsshow" im Zweiten. Als Gäste erwartet werden unter anderem Beatrice Egli, Howard Carpendale und Andreas Gabalier.

Die große Weihnachtsshow Unterhaltung • 04.12.2025 • 20:15 Uhr

In der Weihnachtszeit müssen Schlagerfans dieses Jahr gleich auf mehrere liebgewonnene Formate verzichten. Nachdem sich Carmen Nebel im vergangenen Jahr mit einer finalen Ausgabe von "Die schönsten Weihnachtshits" tränenreich verabschiedet hatte, fällt in diesem Jahr auch die beliebte "Helene Fischer Show" flach. Doch für die ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauer gibt es Ersatz – und das insbesondere in Gestalt von Giovanni Zarrella. Nach seiner regulären Show, die zum Jahresausklang unter dem Motto "Wir sagen Dankeschön" stand, präsentiert der 47-Jährige nun wenig später auch "Die große Weihnachtsshow", die im Zweiten auf die Adventszeit einstimmt.

Für Zarrella und den Sender ist es eine Premiere: Mit der Moderation der traditionellen vorweihnachtlichen Schlager-Show im ZDF tritt der Musiker und Fernsehstar in die Fußstapfen von Carmen Nebel. Wie seine Vorgängerin empfängt der neue Moderator in festlichem Ambiente prominente Gäste und sammelt Geld für einen guten Zweck. Mit dabei sind in der live aus Offenburg übertragenen Show unter anderem Stars wie Beatrice Egli, Howard Carpendale, die No Angels, Andreas Gabalier, Alexander Klaws sowie die Tanzgruppe Lord Of The Dance. Zudem nehmen prominente Gäste per Telefon Spenden entgegen, die die Hilfsprojekte Brot für die Welt und Misereor unterstützen sollen.

Die große Weihnachtsshow – Do. 04.12. – ZDF: 20.15 Uhr



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Themen dieses Artikels