Home News Star-News

"Lächerlich, absurd": Madonna stellt sich gegen Donald Trump

Harte Worte

"Lächerlich, absurd": Madonna stellt sich gegen Donald Trump

03.12.2025, 09.50 Uhr
von Gianluca Reucher
Pop-Ikone Madonna hat gegen den US-Präsidenten Donald Trump geschossen. Grund dafür ist der Welt-Aids-Tag, der abgeschafft werden soll.
Madonna
Madonna hat Donald Trump scharf kritisiert.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Dia Dipasupil

Donald Trump will den Welt-Aids-Tag nicht mehr offiziell anerkennen. Seit fast 40 Jahren erinnert der 1. Dezember an die Folgen von HIV und Aids. Das soll laut der aktuellen US-Regierung künftig allerdings nicht mehr von Relevanz sein – und das, obwohl der Tag internationale Anerkennung findet, wie Popstar Madonna empört auf Instagram schreibt: "Weil das Leben von Millionen Menschen von der HIV-Krise berührt wurde."

Die Sängerin wählt in ihrem Beitrag deutliche Worte: "Menschen haben Liebhaber und Ehemänner und Ehefrauen und Freundinnen und Freunde und Mütter und Töchter und Kinder an diese tödliche Krankheit verloren, für die es immer noch kein Mittel gibt."

"Donald Trump hat verkündet, dass der Welt-Aids-Tag nicht länger anerkannt werden sollte. Es ist eine Sache, Bundesbeamten zu befehlen, davon abzusehen, diesen Tag zu begehen, aber die Allgemeinheit zu bitten, so zu tun, als hätte er nie stattgefunden, ist lächerlich, absurd, undenkbar", wütet Madonna gegen den US-Präsidenten – und berichtet auch von persönlichen Erfahrungen.

Derzeit beliebt:
>>"Die Landarztpraxis": Dieser SAT.1-Star bekommt einen Auftritt in der Serie!
>>"In unseren Herzen heute auch dabei": ZDF-Team verabschiedet sich von Laura Dahlmeier
>>Aufwind der Autokraten : Thilo Mischke auf „Dikta-Tour“ bei ProSieben
>>Trump will "Rush Hour"-Fortsetzung: Warum er sie wahrscheinlich bekommt

"Ich wette, er hat nie seinen besten Freund an Aids sterben sehen, ihm die Hand gehalten und zugesehen, wie die Farbe aus seinem Gesicht wich, als er im Alter von 23 Jahren seinen letzten Atemzug tat", holt Madonna in Richtung von Donald Trump aus und erzählt, dass sie eine lange Liste an geliebten Menschen habe, die sie an Aids verloren hat. Die 67-Jährige wolle den Welt-Aids-Tag jedenfalls weiterhin am 1. Dezember ehren.




Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

„Fehlbesetzung“? Roland Kaiser findet klare Worte nach Silbereisen-Kritik
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Nach Küchen-Fauxpas: Herzogin Meghan im Netz als "Salmonellen-Sussex" verhöhnt
Küchenhygiene-Panne
"With Love, Meghan"
Krebs-Diagnose bei Thomas Gottschalk: So reagiert das Internet
Krebserkrankung
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
Das ist der Cast von "Prominent verwandt" - Fans drohen RTL+ mit Boykott
Eltern-Kind-Duell
Nico Legat und Thorsten Legat
Sky du Mont rechnet mit Florian Silbereisen und dem „Traumschiff“ ab
Zoff um beliebte ZDF-Sendung
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Grünen-Chef Felix Banaszak rechnet im ZDF mit Friedrich Merz ab
Im ZDF-"Morgenmagazin"
ZDF-"Morgenmagazin"
Udo Kier ist tot: Abschied von einem exzentrischen Film-Genie
Aus Köln nach Hollywood
Udo Kier
Absage für den großen Produzenten: Warum wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten?
Musiklegende packt aus
Helene Fischer in einem roten Pulli in einem Sessel.
Familie vor ICE-Agenten nicht sicher: No-Angels-Sängerin erklärt im ZDF, warum sie die USA verlässt
Scharfe Kritik an Trump
Sandy Mölling
Von Glasgow in die Welt: Jimmy Somerville und sein Kampf für Gleichberechtigung
"Jimmy Somerville – Smalltown Boy"
Jimmy Somerville - Smalltown Boy
"Völlig geschockt": Sitcom-Star Dave Coulier erneut an Krebs erkrankt
Erneute Krebsdiagnose
Dave Coulier
Diese Hollywood-Stars begannen ihre Karriere in einer Soap
Seifenopern als Karrieresprungbrett
Julianne Moore
Das wurde aus den alten "Stromberg"-Stars
Karrierewege
Stromberg
Michelle Pfeiffers Karriere: So krass hat sich der Star verändert
Schauspielgeschichte
Michelle Pfeiffer
Filmkritik zu Wicked: Teil 2 – Lohnt sich die Rückkehr in die fantastische Welt von Oz?
Musical-Verfilmung im Kino
Ariana Grande vor einer Fotowand
Rassismus, Antisemitismus und ein tödliches Geheimnis: Wie politisch darf Krimi sein?
"Schattenmord – Unter Feinden"
Schattenmord - Unter Feinden
Neue Einblicke in den Prozess gegen Baader & Meinhof
"Stammheim – Zeit des Terrors"
Stammheim - Zeit des Terrors
Herzklopfen bei Rekord-Bauer Friedrich: Laura oder doch Selina?
"Bauer sucht Frau"
Selina, Bauer Friedrich und Laura
Thomas Gottschalks Krebs: Ehefrau Karina warnt vor frühen Symptomen
„Ich wusste, etwas stimmt nicht mit Thomas“
Thomas und Karina Gottschalk
Aleks Petrovic bricht Vanessa Nwattu – sogar Janin Ullmann weint
"Temptation Island VIP"
Janin Ullmann
Hinter den Kulissen von „Wicked 2“: Ariana Grande ganz privat
Grammy-Gewinnerin in "Wicked: Teil 2"
Ariana Grande
Eine letzte Jagd nach dem Bösen? Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Neuerscheinungen
"Conjuring 4 - Das letzte Kapitel"
Siebenstellige Summe: Jürgen Milski verrät, wie viel Geld er nach "Big Brother" verdient hat
TV-Durchbruch
Jürgen Milski
"Die große Weihnachtsshow" mit Giovanni Zarrella: Jetzt sind alle Gäste bekannt
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Thomas Gottschalk macht Krebsdiagnose öffentlich
„Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen“
Thomas Gottschalk mit einem Mikro schaut ernst.
„Sissi“ nicht mehr im Ersten: Hier ist der Klassiker an Weihnachten 2025 zu sehen
Was sich lohnt
Ein Mann steht neben einer Frau.
Tattoos und Kippe: Verrückte Fakten über "Sissi"
Hätten Sie es gewusst?
Die Schauspielerin Romy Schneider wurde ab 1955 in der Rolle als Elisabeth von Österreich in den "Sissi"-Filmen zum populären Filmstar.
Thomas Gottschalk verabschiedet sich: Die größten Momente seiner TV-Karriere
Erfinder des Samstagabend-Fernsehens
Thomas Gottschalk und Günther Jauch
Johannes B. Kerner über Einsamkeit, Krisen und Weihnachtsgefühle
TV-Marathon im Dezember
Johannes B. Kerner
Neuer Job für Jana Wosnitza – Moderatorin kehrt zu Sport1 zurück
Comeback bei Sport1
Jana Wosnitza