"Lächerlich, absurd": Madonna stellt sich gegen Donald Trump

Donald Trump will den Welt-Aids-Tag nicht mehr offiziell anerkennen. Seit fast 40 Jahren erinnert der 1. Dezember an die Folgen von HIV und Aids. Das soll laut der aktuellen US-Regierung künftig allerdings nicht mehr von Relevanz sein – und das, obwohl der Tag internationale Anerkennung findet, wie Popstar Madonna empört auf Instagram schreibt: "Weil das Leben von Millionen Menschen von der HIV-Krise berührt wurde."

Die Sängerin wählt in ihrem Beitrag deutliche Worte: "Menschen haben Liebhaber und Ehemänner und Ehefrauen und Freundinnen und Freunde und Mütter und Töchter und Kinder an diese tödliche Krankheit verloren, für die es immer noch kein Mittel gibt."

"Donald Trump hat verkündet, dass der Welt-Aids-Tag nicht länger anerkannt werden sollte. Es ist eine Sache, Bundesbeamten zu befehlen, davon abzusehen, diesen Tag zu begehen, aber die Allgemeinheit zu bitten, so zu tun, als hätte er nie stattgefunden, ist lächerlich, absurd, undenkbar", wütet Madonna gegen den US-Präsidenten – und berichtet auch von persönlichen Erfahrungen.

"Ich wette, er hat nie seinen besten Freund an Aids sterben sehen, ihm die Hand gehalten und zugesehen, wie die Farbe aus seinem Gesicht wich, als er im Alter von 23 Jahren seinen letzten Atemzug tat", holt Madonna in Richtung von Donald Trump aus und erzählt, dass sie eine lange Liste an geliebten Menschen habe, die sie an Aids verloren hat. Die 67-Jährige wolle den Welt-Aids-Tag jedenfalls weiterhin am 1. Dezember ehren.