Absage für den großen Produzenten: Warum wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten?

Musiklegende packt aus

Absage für den großen Produzenten: Warum wollte Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten?

24.11.2025, 09.36 Uhr
von Julian Flimm
Ralph Siegel erzählt im Podcast "My Way" über seine vergeblichen Versuche, Helene Fischer für eine Zusammenarbeit zu gewinnen.
Helene Fischer in einem roten Pulli in einem Sessel.
Helene Fischer hat schon mit vielen Stars zusammengearbeitet. Aber noch nie mit Ralph Siegel, aber wieso?  Fotoquelle: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

In dem Podcast „My Way“ zeigte sich Ralph Siegel von einer offenen Seite, die es sonst eher selten zu sehen gibt. Der Komponist erzählte, dass er über die Jahre mehrfach versucht habe, Helene Fischer für gemeinsame Projekte zu gewinnen. Doch jedes Mal blieb es bei der Anfrage – eine Zusammenarbeit kam nie zustande. Im Gespräch schilderte Siegel, weshalb es letztlich nie zu einem gemeinsamen Song kam.

Trotz Angeboten: Helene Fischer entschied sich anders

„Ich hatte leider nie das Vergnügen, mit ihr zu arbeiten“, sagte Siegel im Podcast. Er habe Fischer mehrmals Songs geschickt, doch zu einer Zusage sei es nie gekommen. „Es hat sich einfach nicht ergeben“, fasste er die Situation nüchtern zusammen.

Doch laut eigener Aussage nimmt Siegel die Ablehnung nicht persönlich: Die Sängerin bekomme bei der Suche nach neuen Titeln eine Vielzahl von Angeboten – zum Teil mehrere Hundert oder gar Tausend Stück. Dadurch sei es für einzelne Komponisten nicht leicht, sich durchzusetzen. Nichtsdestotrotz würde sich Siegel darüber freuen, wenn Helene Fischer mal "ein paar andere Lieder" singen würde.

Warum Helene Fischer ihren frühen Produzenten hinter sich ließ

Im Podcast sprach Siegel auch den Produzenten Jean Frankfurter an, der Helene Fischers Karriere in der Anfangszeit maßgeblich mitgestaltet hatte. Er könne nicht verstehen, dass Fischer mittlerweile gar nicht mehr mit ihrem alten Kollegen arbeitet.



Helene Fischer mit bitterem Rückschlag: Flopt ihr Album?
Helene Fischer kommt aus ihrer Babypause mit einem Herzensprojekt zurück. Doch das Comeback hatte sie sich wohl anders vorgestellt.
Nach Babypause
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.

Frühere Aussagen von Siegel fielen deutlich schärfer aus

Bereits im Jahr 2024 hatte sich Ralph Siegel in einem Interview mit „Freizeit König" zur musikalischen Entwicklung von Helene Fischer geäußert. Damals war er deutlich kritischer: Ihren Musik-Stil nannte er "sehr gefährlich" und vermutete, dass viele Fans mit neueren Songs nicht mehr zufrieden sind. Als Argument führte er unter anderem an, dass Fischers größter Hit „Atemlos" schon elf Jahre zurückliege.

Quelle: focus.de

