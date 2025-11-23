Daniel Radcliffe verrät Details: Das steht in seinem Brief an den neuen Harry Potter

Ein Brief vom alten an den neuen Harry Potter: Daniel Radcliffe hat Dominic McLaughlin einige Worte für seine neue Rolle mit auf den Weg gegeben. Immerhin kennt der 36-Jährige die Rolle nur zu gut: Von 2001 bis 2011 verkörperte er den weltberühmten Zauberer mit der Narbe an der Stirn in acht Kinofilmen und wurde so zum Megastar. In der kommenden HBO-Serie über die Geschichten aus Hogwarts tritt nun McLaughlin sein Erbe an.

"Ich hoffe, du hast eine wunderbare Zeit, und eine sogar noch schönere, als ich sie hatte", schreibt Daniel Radcliffe an seinen Harry-Potter-Nachfolger Dominic McLaughlin, wie der Schauspieler in der ABC-Sendung "Good Morning America" verraten hat. Er wolle kein "Gespenst im Leben dieser Kinder sein", nennt er die Beweggründe für seinen Brief.

"Es ist verrückt, dass ich das in dem Alter gemacht habe" Daniel Radcliffe erinnert sich an die Zeit, als er in den Charakter des wohl berühmtesten Zauberers der Welt schlüpfte. "Es ist verrückt, dass ich das in dem Alter gemacht habe", sagt er. Damals war er elf Jahre alt. Als der erste Film erschien, war er zwölf – also so alt wie Dominic McLaughlin jetzt. Radcliffe sagt über den neuen Harry Potter: "Ich sehe diese Fotos von ihm und den anderen Kindern und möchte sie einfach in den Arm nehmen."

Die neue Harry-Potter-Serie soll 2027 erscheinen und sieben Staffeln umfassen – also eine pro Buch. Channing Dungey, CEO von Warner Bros. Television Group, bestätigte bereits, dass die Serie die Geschichte "ausführlicher ergründen" wird, als es die Kinofilme damals konnten. Autorin J.K. Rowling ist als ausführende Produzentin involviert. Neben Dominic McLaughlin wurden mit Alastair Stout als Ronald Weasley und Arabella Stanton als Hermine Granger die weiteren Hauptdarsteller vorgestellt.

