Home News Star-News

Daniel Radcliffe verrät Details: Das steht in seinem Brief an den neuen Harry Potter

Brief an den Nachfolger

Daniel Radcliffe verrät Details: Das steht in seinem Brief an den neuen Harry Potter

23.11.2025, 13.22 Uhr
von Gianluca Reucher
Daniel Radcliffe übergibt die Harry-Potter-Fackel an Dominic McLaughlin und teilt seine Erinnerungen und Wünsche für die Zukunft der ikonischen Rolle.
Dominic McLaughlin
Dominic McLaughlin spielt in der kommenden HBO-Serie den legendären Zauberer Harry Potter.  Fotoquelle: Aidan Monaghan/HBO
Daniel Radcliffe
Daniel Radcliffe wurde als Harry Potter weltberühmt. Nun hat er einen Brief an seinen Nachfolger geschrieben.  Fotoquelle: 2019 Getty Images/Nicky J Sims

Ein Brief vom alten an den neuen Harry Potter: Daniel Radcliffe hat Dominic McLaughlin einige Worte für seine neue Rolle mit auf den Weg gegeben. Immerhin kennt der 36-Jährige die Rolle nur zu gut: Von 2001 bis 2011 verkörperte er den weltberühmten Zauberer mit der Narbe an der Stirn in acht Kinofilmen und wurde so zum Megastar. In der kommenden HBO-Serie über die Geschichten aus Hogwarts tritt nun McLaughlin sein Erbe an.

"Ich hoffe, du hast eine wunderbare Zeit, und eine sogar noch schönere, als ich sie hatte", schreibt Daniel Radcliffe an seinen Harry-Potter-Nachfolger Dominic McLaughlin, wie der Schauspieler in der ABC-Sendung "Good Morning America" verraten hat. Er wolle kein "Gespenst im Leben dieser Kinder sein", nennt er die Beweggründe für seinen Brief.

"Es ist verrückt, dass ich das in dem Alter gemacht habe"

Daniel Radcliffe erinnert sich an die Zeit, als er in den Charakter des wohl berühmtesten Zauberers der Welt schlüpfte. "Es ist verrückt, dass ich das in dem Alter gemacht habe", sagt er. Damals war er elf Jahre alt. Als der erste Film erschien, war er zwölf – also so alt wie Dominic McLaughlin jetzt. Radcliffe sagt über den neuen Harry Potter: "Ich sehe diese Fotos von ihm und den anderen Kindern und möchte sie einfach in den Arm nehmen."

Derzeit beliebt:
>>"Terra X: Expedition Anden – Die Kraft von Wind und Wasser": Der Dokumentarfilm im ZDF
>>"Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen": Kritik zum ARD-Krimi mit Richy Müller
>>Wird Cillian Murphy der neue Voldemort?
>>Kann kaum noch laufen: "Harry Potter"-Star rechnet mit eigenem Tod

Die neue Harry-Potter-Serie soll 2027 erscheinen und sieben Staffeln umfassen – also eine pro Buch. Channing Dungey, CEO von Warner Bros. Television Group, bestätigte bereits, dass die Serie die Geschichte "ausführlicher ergründen" wird, als es die Kinofilme damals konnten. Autorin J.K. Rowling ist als ausführende Produzentin involviert. Neben Dominic McLaughlin wurden mit Alastair Stout als Ronald Weasley und Arabella Stanton als Hermine Granger die weiteren Hauptdarsteller vorgestellt.

„Das Traumschiff“ 2025: Zwei neue Folgen – diese Stars stechen bald in See
Die Kultreihe steuert 2025 zwei neue Traumziele an – und bringt gleich mehrere bekannte Gesichter mit.
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Er starb mit 44: Billy Bob Thornton hatte ein "sehr schwieriges Verhältnis" zu seinem Vater
Familiendrama
Billy Bob Thornton
So war die große Jubiläumsfolge von „Sturm der Liebe“ am Fürstenhof
"Sturm der Liebe"
Sturm der Liebe
Unfallklinik Murnau: ZDF begleitet dramatische Rettungen
"Die Lebensretter von Murnau – Einsatz am Limit"
Die Lebensretter von Murnau - Einsatz am Limit
Fast abgesetzt! So knapp standen „Die Rosenheim-Cops“ vor dem Aus
ZDF-Krimiserie gerettet
Vor dem Gebäude der Kriminalpolizei stehen Polizeidirektor Achtziger (Alexander Duda), Kommissar Korbinian Hofer (Joseph Hannesschläger) und Polizist Michi Mohr (Max Müller) und unterhalten sich.
Seit fast 20 Jahren: Der Mann an "Bergretter"-Star Luise Bährs Seite
Vielseitige Schauspielerin
Luise Bähr und Bernhard Jasper
ZDF tauscht zwei Schauspieler bei „Die Bergretter“ aus – das ist der Grund
Neue Gesichter
Der Cast von "Die Bergretter"
„Das Traumschiff“ sticht in See – das sind die prominenten Gäste!
Mit Florian Silbereisen als Kapitän
Sophia Thiel auf dem Traumschiff.
Diese Fakten zu den "Rosenheim-Cops" kanntest du noch nicht!
Erfolgs-Serie
Dieter Fischer, Michaela Weingartner und Max Müller beim Dreh von den "Rosenheim-Cops".
Was wurde aus den "King of Queens"-Stars?
Karrieren nach der Sitcom
King Of Queens
Marisa Burger über ihr "Rosenheim-Cops"-Aus: "Möchte Miriam Stockl nicht lächerlich machen"
Abschiedsschmerz
Die Rosenheim-Cops
Kochduell quer durch Europa: Henssler im Einsatz
"Europa grillt den Henssler"
Europa grillt den Henssler
Kapitän Parger steuert das Traumschiff nach Neuseeland
"Das Traumschiff: Auckland"
Das Traumschiff: Auckland
„Die große Weihnachtsshow“: ZDF verrät erste Gäste für Zarrellas Sendung
Wer ist dabei?
Giovanni Zarrella im Anzug
Giovanni Zarrella verrät: Diese Künstler wünscht er sich für seine ZDF-Show
Im Interview
Die Giovanni Zarrella Show
„Das Traumschiff“ 2025: Zwei neue Folgen – diese Stars stechen bald in See
Neue Reisen
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)
Fans gerührt: Jan Hofer teilt Pärchenfotos mit 28 Jahre jüngerer Ehefrau
Prominente Einblicke
Jan Hofer
Superstars? Das machen die DSDS-Gewinner heute
Superstar-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
Champions League ab 2027: Ein Abo-Wahnsinn für Fans
Fast 1200 Euro pro Jahr
UEFA Champions League
Judith Rakers und Ariana Baborie warnen vor Black-Friday-Fallen
Black Friday Sicherheit
Judith Rakers
Was wurde aus den "Monty Python"-Stars?
Comedy-Erbe
So fing alles an
Sandra Maischberger: "Wir müssen daran arbeiten, dass es wieder eine Konsens-Realität gibt"
Öffentlich-rechtliche Zukunft
Sandra Maischberger
Die Geschichte der Vegetarier: Von indischen Asketen bis Voltaire
"Fleischlos glücklich – Die Geschichte der Vegetarier"
Fleischlos glücklich - Die Geschichte der Vegetarier
Mit Publikum live auf Mörderjagd: Jan Josef Liefers und Axel Prahl laden zum "Krimi-Dinner"
"Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner"
Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner
Giovanni Zarrellas Dankesparty: Musik, Magie und Emotionen
"Die Giovanni Zarrella Show"
Die Giovanni Zarrella Show
Wolfram Kons: Die süße Liebesgeschichte hinter dem RTL-Star
"RTL-Spendenmarathon"-Moderator privat
Alexa und Wolfram Kons
Wusstest du das? Die 9 überraschendsten Fakten über Helene Fischer
Schlagerstar privat
Helene
Unbekannte Seiten eines Weltstars: Pop-Star Thomas Anders privat
Modern Talking-Star
Thomas Anders
Besondere Premiere: Horst Lichter geht mit "Bares für Rares" live auf Twitch
TV trifft Streaming
Horst Lichter und PietSmiet
Diese fünf Neo-Western sollten Sie gesehen haben
Neo-Western
Eddington
50 Jahre "Einer flog über das Kuckucksnest": Ein Meilenstein des Kinos
Oscar-Triumph
Einer flog über das Kuckucksnest