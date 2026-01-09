Home News Streaming-News

Deutsche Kinobranche besorgt: Netflix will Filme deutlich schneller ins Wohnzimmer bringen

Kino-Exklusivität

Deutsche Kinobranche besorgt: Netflix will Filme deutlich schneller ins Wohnzimmer bringen

09.01.2026, 09.36 Uhr
von Gianluca Reucher
Netflix will das Zeitfenster, um Kinofilme ins Wohnzimmer zu holen, deutlich verkürzen. Die deutsche Kinolandschaft zeigt sich besorgt von dem Vorhaben des Streaming-Riesen.
Kino
Noch mehr leere Kinosäle? Wenn Netflix sein Vorhaben durchgesetzt kriegt, könnte dieses Bild bald deutlich häufiger zu sehen sein.  Fotoquelle: AngelaMacario

Wenn Filme im Kino laufen, bleiben sie üblicherweise etwa 45 Tage lang exklusiv in den Lichtspielhäusern. Frühestens nach Ablauf dieser Frist werden sie auf Streamingplattform oder als digitale Kauftitel verfügbar. Doch genau das will Netflix jetzt drastisch ändern. Wie das Branchenmagazin "Deadline" unter Berufung auf interne Quellen berichtet, strebt das Unternehmen eine Verkürzung auf lediglich 17 Tage an.

Aktuell plant Netflix die Übernahme von Warner Bros. und will für das Film- und Streaminggeschäft des Unternehmens 82,7 Milliarden US-Dollar zahlen. Der Kaufvertrag ist bereits unterzeichnet und Warner Bros. hat gerade erst das nachgebesserte Angebot von Paramount abgelehnt, das zwar mit 108,4 Milliarden US-Dollar sogar mehr Geld verspricht, aber im Gegensatz zum Netflix-Deal die komplette Übernahme mit dem TV-Geschäft einschließlich des Nachrichtensenders CNN vorsieht. Das Angebot wurde von Warner Bros. als "unzureichend" eingestuft, sodass der Deal mit Netflix weiterhin steht – wenn auch das letzte Wort noch nicht gesprochen scheint.

Sollte die Übernahme von Warner Bros. finalisiert werden können, möchte Netflix offenbar im nächsten Schritt die Filme deutlich schneller auf der Streamingplattform anbieten können. Mögliche Änderungen am Kinofenster wären allerdings frühstens 2027 möglich. Der Kinokalender für 2026 steht bereits fest. Dennoch reagierte die deutsche Kinolandschaft mit großer Sorge auf den vermeintlichen Plan von Netflix.

Derzeit beliebt:
>>Simone Thomalla verrät: Ohne diesen Film gäbe es Sophia vielleicht nicht
>>"Wer wird Millionär"-Quiz-Autor verrät Kardinal-Fehler vieler Kandidaten: "Ich staune immer wieder"
>>Brendan Fraser als Miet-Papa: Das sind die Kino-Highlights der Woche
>>Nymphomanie und Fliegenfischen: Lars von Triers neue Provokation

"Eine ausreichend lange, exklusive Auswertung im Kino ist unverzichtbar"

Gegenüber "t-online.de" sagte Christine Berg, Vorstandsvorsitzende des HDF Kino e. V.: "Eine ausreichend lange, exklusive Auswertung im Kino ist unverzichtbar für den Erfolg von Filmen. Auch wenn es immer wieder Versuche gibt, das sogenannte Kinofenster zu verkürzen, zeigt die Erfahrung: Nur ein groß angelegter Kinostart weckt die Begeisterung beim Publikum, stärkt das gemeinsame Filmerlebnis und sichert der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltigen Nutzen."

Aufgrund der inzwischen zahlreichen Streamingplattformen hat das Kino ohnehin längst nicht mehr das große Publikum aus früheren Zeiten. Sollten Filme künftig bereits nach zweieinhalb Wochen im eigenen Wohnzimmer verfügbar sein, dürften es noch einmal weniger Leute für nötig halten, ein Kino zu besuchen.

Netflix-Co-Chef Ted Sarandos hat sich bisher diplomatisch geäußert. Das Unternehmen sei "zu 100 Prozent entschlossen", Warner-Filme in den Kinos mit "branchenüblichen Zeitfenstern" zu veröffentlichen, ließ er laut "Deadline" verlauten. Was genau er damit meint, ließ er allerdings offen.

Nach dem Finale ist nicht Schluss: "Stranger Things" kehrt 2026 zurück
Mit Staffel fünf endet die Kultserie – doch Netflix hat bereits neue Pläne. Ein Spin-off soll die Welt von Hawkins weiterführen.
Alle Informationen
Stranger Things, Staffel 5

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Netflix Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

Culture-Clash-Kult geht in die dritte Runde
"My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen"
My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen
Bully Herbig verliebt sich bis über beide Ohren im letzten Film von Joseph Vilsmaier!
Liebeskomödie
"Der Boandlkramer und die ewige Liebe"
Geballtes 2026: Auf diese Filme, Serien und Alben können wir uns freuen
Entertainment-Feuerwerk
Die Jahreszahl 2026.
So interpretiert der Schwarzwald-„Tatort“ das Märchen von den sieben Geißlein
Märchenmotiv als Warnung
Tatort: Das jüngste Geißlein
ARTE ehrt Michel Piccoli mit seinem bewegendsten Film
"Die Dinge des Lebens"
Die Dinge des Lebens
Vin Diesel bestätigt Rückkehr von Paul Walker für „Fast & Furious 11“
Letzter Teil der Saga
Fast & Furious 7 (2015)
Mel Gibson wird 70: Ein Blick auf seine besten und miesesten Streifen
Hollywood-Titan
Mel Gibson
Was wurde aus den "Harry Potter"-Kinderstars?
Karrieren nach Hogwarts
Was wurde aus den Stars der "Harry Potter"-Reihe?
"Anatomie eines Falls": Mit diesem Film gewann Sandra Hüller fast den Oscar!
Mysteriöser Todesfall
Anatomie eines Falls
Die Zukunft der "Stranger Things"-Stars: Neue Projekte und Karriereschritte
Zukunft der Stranger Things Stars
"Stranger Things"
"Amadeus"-Star Will Sharpe ist überzeugt: "Mozart war kein glückliches Genie"
Mozarts innerer Kampf
Amadeus
Ein knallbuntes Abenteuer für Katzenfans: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Neue DVD-Highlights
"Gabby's Dollhouse - Der Film"
Zum Reality-TV-Abschied teilt Chris Töpperwien aus: "Da herrscht geistige Funkstille"
TV-Ausstieg
Chris Töpperwien
Heute im Free-TV: Dieser Film sorgte für Will Smiths Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars
Williams-Schwestern
King Richard (2021)
Tränenbeichte in Netflix-Datingshow: Sohn von Höhner-Star spricht über Tumordiagnose
Emotionales Geständnis
"Love is Blind"
Carsten Linnemann selbstkritisch im ZDF-Moma: "Da greife ich mich auch selbst an"
Reformziele 2026
ZDF-Moma
Mit 75 Jahren: EAV-Star Klaus Eberhartinger wird erneut Vater
Familienzuwachs
Klaus Eberhartinger
Mit dem Free-TV-Topspiel ins neue Jahr
"ran Fußball: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund"
Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - Bundesliga
Ein Spionage-Drama mit nordischem Flair
"Zwei Leben"
"Zwei Leben"
Neue True-Crime-Reihe bei Kabel Eins: Die 7 Todsünden
"Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden"
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Landfrauen - Sozialkritik im Freitagskino
"Landfrauen – Wir können auch anders"
Landfrauen - Wir können auch anders!
Verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?
Medien berichten
Callum Turner im Close-Up.
"Bauer sucht Frau": Sind Friedrich und Laura noch zusammen?
So ging es weiter
Friedrich Dieckmann und Laura
„Die Beatrice Egli Show“: Deshalb sprechen alle über Maite Kelly
Outfit-Drama
Maite Kelly auf der Bühne.
„Pretty Little Liars“-Traumpaar dreht Weihnachtsromanze
Fans freuen sich
Lucy Hale auf dem roten Teppich.
Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
„Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen“
Valentina Pahde und Florian Silbereisen.
„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?
Neuer Partner
Wotan Wilke Möhring beim Dreh vom neuen "Tatort".
"Schwachsinn": Das kritisiert Schauspielerin Anja Kruse am deutschen Fernsehen
Kritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
"Kamerateam lief weg": Hollywood-Ikone packt über Horror-Dreh mit Löwenangriff aus
Dreh-Bericht
Jodie Foster
Beziehungskrise? Jetzt spricht Amira Aly von Schwangerschaft und Hochzeit
Amira Aly und Christian Düren