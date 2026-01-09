"Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden": Die neue Reihe auf Kabel Eins

Es ist der Kitzel des "Echten", von dem die eiskalte Faszination ausgeht. Was in der neuen Kabel Eins-Reihe "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden" aufgerollt wird, sind Gewaltverbrechen, die sich tatsächlich im Land ereigneten und nicht selten die Schlagzeilen dominierten. Der perfekte Stoff für den "True Crime"-Sendeplatz am Freitagabend. Bei den Reisen in die Abgründe der menschlichen Psyche fungiert der Schauspieler Uwe Ochsenknecht als Moderator und Sprecher.

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden Dokumentation • 09.01.2026 • 20:15 Uhr

Was macht Menschen zu Verbrechern? Als Orientierungsrahmen befasst sich die Reihe mit den sogenannten "Todsünden", den klassischen Lastern der christlichen Tradition: Es soll um Hochmut, Neid, Zorn, Habgier, Völlerei, Wollust und Trägheit (oder Faulheit) gehen, Untugenden, die nach althergebrachtem Kirchenverständnis als die Wurzeln vieler anderer Sünden gelten und in Bildwerken oder Erzählungen oft mit Dämonen verbunden wurden.

Die neue Kabel Eins-Reihe fasst die Todsünden etwas freier – auch als Ausprägungen von Persönlichkeitsmustern, die fast alle Menschen in sich tragen. Sie zu steuern und einzudämmen, gelingt nicht allen Zeitgenossen. Das wirft dann die Frage auf, was zum Ausbruch von Gewalt führt – und wie man Wiederholungsmuster erkennen kann.

