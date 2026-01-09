Home News TV-News

"Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden": Die neue Reihe auf Kabel Eins

"Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden"

Neue True-Crime-Reihe bei Kabel Eins: Die 7 Todsünden

09.01.2026, 06.15 Uhr
von Rupert Sommer
Uwe Ochsenknecht präsentiert in der neuen Kabel Eins-Reihe "Die 7 Todsünden" wahre Verbrechen, die von den klassischen Lastern der christlichen Tradition beeinflusst wurden. Erleben Sie die dunklen Seiten der menschlichen Psyche.
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Es geht in der neuen Reihe um Gewaltverbrechen nach klassischem biblischen Muster - konkret nach Taten aus Habgier, Hochmut, Wollust, Zorn, Völlerei, Neid oder Trägheit.  Fotoquelle: Kabel eins
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Ungewohnte Rolel: Uwe Ochsenknecht fungiert als Moderator und Sprecher.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Leonhard Simon
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Uwe Ochsenknecht rollt in der Reihe reale Verbrechen noch einmal auf.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Joshua Sammer
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Mit dem Dämonischen hat die Kirche lange die Vorstellung vom Bösen geprägt.  Fotoquelle: IStock/Rastan

Es ist der Kitzel des "Echten", von dem die eiskalte Faszination ausgeht. Was in der neuen Kabel Eins-Reihe "Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden" aufgerollt wird, sind Gewaltverbrechen, die sich tatsächlich im Land ereigneten und nicht selten die Schlagzeilen dominierten. Der perfekte Stoff für den "True Crime"-Sendeplatz am Freitagabend. Bei den Reisen in die Abgründe der menschlichen Psyche fungiert der Schauspieler Uwe Ochsenknecht als Moderator und Sprecher.

Kabel Eins
Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden
Dokumentation • 09.01.2026 • 20:15 Uhr

Was macht Menschen zu Verbrechern?

Als Orientierungsrahmen befasst sich die Reihe mit den sogenannten "Todsünden", den klassischen Lastern der christlichen Tradition: Es soll um Hochmut, Neid, Zorn, Habgier, Völlerei, Wollust und Trägheit (oder Faulheit) gehen, Untugenden, die nach althergebrachtem Kirchenverständnis als die Wurzeln vieler anderer Sünden gelten und in Bildwerken oder Erzählungen oft mit Dämonen verbunden wurden.

Die neue Kabel Eins-Reihe fasst die Todsünden etwas freier – auch als Ausprägungen von Persönlichkeitsmustern, die fast alle Menschen in sich tragen. Sie zu steuern und einzudämmen, gelingt nicht allen Zeitgenossen. Das wirft dann die Frage auf, was zum Ausbruch von Gewalt führt – und wie man Wiederholungsmuster erkennen kann.

Derzeit beliebt:
>>"Landfrauen – Wir können auch anders": Der sozialkritische Film in der ARD
>>Verplappert: Ist Callum Turner der neue James Bond?
>>So interpretiert der Schwarzwald-„Tatort“ das Märchen von den sieben Geißlein
>>Täter saß im XY-Studio – Rudi Cerne über perfiden Fall: "werde ich nie vergessen"

Uwe Ochsenknecht präsentiert: Die 7 Todsünden – Fr. 09.01. – Kabel Eins: 20.15 Uhr



Carina Walz: So wohlhabend ist die Frau von Dieter Bohlen
Sie ist mehr als nur „die Frau an seiner Seite“: Carina Walz (42), bzw. jetzt Bohlen! Als Dieter Bohlen (71) an Silvester auf den Malediven erneut „Ja“ sagte, rückte die Braut besonders in den Fokus. Wie teilen die Bohlens ihr Vermögen?
Vermögen
Dieter Bohlen auf der Bühne, im Hintergrund sind Sylvie Meis, Carina Walz und Pietro Lombardi.

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Ein Fernsehsender, dein Freund und Helfer
"Achtung Abzocke aktuell"
Achtung Abzocke aktuell
Wie werden ungepflegte Gärten zu echten Wohlfühloasen? Eva Brenner zeigt's
"Duell der Gartenprofis"
Duell der Gartenprofis
Helene Fischer & mehr: Das sind Silbereisens "Schlagerchampions"-Gäste
"Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" 2026
Florian Silbereisen
Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet – alle Details zur Traumhochzeit
Tränen den Pop-Titans inklusive
Dieter Bohlen und Carina Walz
Ein Blick hinter die Kulissen von "Aktenzeichen XY... Ungelöst"
True-Crime-Dauerbrenner
"Backstage - Aktenzeichen XY... Ungelöst"
Wie wird ein Song zum Ohrwurm und warum?
"So klingt Deutschland – Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner"
So klingt Deutschland - Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner
„Der Bergdoktor“ Staffel 19: Ronja Forcher gibt erste Einblicke
Große Gefühle am Wilden Kaiser
Hans Sigl und Ronja Forcher sitzen auf einer Biertischgarnitur vor den Bergen Tirols.
True-Crime-Serie über die Krypto-Queen: "Take the Money and Run"
Krypto-Betrug
Take the Money and Run
Ein anarchischer Start
"Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026"
Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026
Fehlbesetzung auf dem "Traumschiff"? Roland Kaiser mit klarer Meinung
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
"Bauer sucht Frau": Sind Friedrich und Laura noch zusammen?
So ging es weiter
Friedrich Dieckmann und Laura
„Die Beatrice Egli Show“: Deshalb sprechen alle über Maite Kelly
Outfit-Drama
Maite Kelly auf der Bühne.
„Pretty Little Liars“-Traumpaar dreht Weihnachtsromanze
Fans freuen sich
Lucy Hale auf dem roten Teppich.
Diese Darstellerin möchte nach Auftritt fest auf „Traumschiff“ anheuern
„Rolle hat mich sofort in ihren Bann gezogen“
Valentina Pahde und Florian Silbereisen.
„Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring: Wie geht es weiter an der Seite von Thorsten Falke?
Neuer Partner
Wotan Wilke Möhring beim Dreh vom neuen "Tatort".
"Schwachsinn": Das kritisiert Schauspielerin Anja Kruse am deutschen Fernsehen
Kritik
Anja Kruse mit ernstem Blick.
"Kamerateam lief weg": Hollywood-Ikone packt über Horror-Dreh mit Löwenangriff aus
Dreh-Bericht
Jodie Foster
Beziehungskrise? Jetzt spricht Amira Aly von Schwangerschaft und Hochzeit
Amira Aly und Christian Düren
Brendan Fraser als Miet-Papa: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Filmhighlights
Rental Family
"Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch nach Frage sauer: "Keine Sau kann das wissen!"
Jauchs Panne
"Wer wird Millionär?"
Umstrittene Dschungelcamp-Teilnahme: Gil Ofarim reagiert auf Boykott-Aufrufe
Kontroverse um Teilnahme
Dschungelcamp 2026
Nymphomanie und Fliegenfischen: Lars von Triers neue Provokation
Filmische Psychoanalyse
Array
Entführung, Trauma und neue Realität: Die packende Serie "Girl Taken"
Entführungsthriller
"Girl Taken" | Paramount+
Twin Peaks kehrt zurück: Ein TV-Meilenstein bei ARTE
Kultserie zurück
Twin Peaks
So wohnt Hans Sigl: Der "Bergdoktor" ganz privat
Mit Promi-Nachbarn
Hans Sigl lächelt.
Sebastian Ströbel verrät: So landete Heidi Klum bei den "Bergrettern"
Gastauftritt enthüllt
Heidi Klum
Von seiner Rolle als "Bergdoktor" will er nichts mehr wissen: So geht es Hans Sigls Vorgänger heute
Bergdoktor-Erinnerung
Gerhart Lippert
Nach dem Finale ist nicht Schluss: "Stranger Things" kehrt 2026 zurück
Alle Informationen
Stranger Things, Staffel 5
"Die Simpsons": Kult-Figur verabschiedet sich nach fast 30 Jahren
Duffman verabschiedet sich
Die Simpsons
Hans Sigl doch nicht der erste „Bergdoktor“? Überraschende Fakten zur Serie
Spannende Einblicke
"Der Bergdoktor" Hans Sigl und TV-Tochter Ronja Forcher im idyllischen Ellmau.