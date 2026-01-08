Sebastian Ströbel verrät: So landete Heidi Klum bei den "Bergrettern"

Seit über einem Jahrzehnt gehört Sebastian Ströbel als Markus Kofler fest zur ZDF-Serie Die Bergretter – und hat in dieser Zeit zahlreiche prominente Gaststars erlebt. Ein Auftritt sorgte dabei für besonders großes Aufsehen: Heidi Klum. Wie die internationale TV-Ikone überraschend Teil der Serie wurde, hat Ströbel nun im Podcast Mit den Waffeln einer Frau von Barbara Schöneberger verraten.

Sebastian Ströbel erzählt im Podcast von Heidi Klums Gastrolle In der Episode, die im November 2023 im ZDF erstmals ausgestrahlt wurde, spielt Heidi Klum die Eventmanagerin Isabell Klett, die mit einem Motorradunfall eine große Rettungsaktion auslöst. "Das war sehr easy und gut", lobt Sebastian Ströbel die Performance der erfahrenen Entertainerin, die bereits in zahlreichen TV-Serien in Gastrollen zu sehen war.

Welche Rolle Tom und Bill Kaulitz dabei spielten Für ihren Auftritt verantwortlich war in erster Linie aber gar nicht sie selbst, sondern Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz und sein Zwillingsbruder Bill. Die beiden Tokio-Hotel-Stars hatten nämlich in ihrem Podcast "Kaulitz Hills" berichtet, dass sie große "Bergretter"-Fans seien, erinnert sich Barbara Schöneberger. "Daraufhin habe ich die eingeladen über Instagram und dann hat sich Heidi bei mir gemeldet", so Sebastian Ströbel: "Und zack, hat sie bei uns mitgespielt und dann war sie da. Das war super."

Wenn sich Sebastian Ströbel einen internationalen Gaststar für "Die Bergretter" wünschen könnte, hätte er übrigens eine klare Antwort: Arnold Schwarzenegger. Den habe er im vergangenen Jahr kennengelernt, "das war schon eine krasse Erfahrung".

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Relevante Themen dieses Artikels