"Die Simpsons": Kult-Figur verabschiedet sich nach fast 30 Jahren

"Die Simpsons": Kult-Figur verabschiedet sich nach fast 30 Jahren

08.01.2026, 09.34 Uhr
von Gianluca Reucher
Die neue Folge von "Die Simpsons" beendet eine Ära: Eine Kult-Figur hat nach fast 30 Jahren ihren Abschied aus Springfield verkündet.
Die Simpsons
Eine Kult-Figur hat nach fast 30 Jahren ihren Abschied aus "Die Simpsons" verkündet.  Fotoquelle: ProSieben / TM Twentieth Century Fox Film Corporation

Schon seit 1989 begeistern "Die Simpsons" unzählige Fans vor den TV-Bildschirmen. In einer so langen Zeit kommt es aber auch hin und wieder mal zu Abschieden innerhalb der beliebten Animationsserie. So starb in der aktuellen 37. Staffel bereits einige Folgen zuvor eine wiederkehrende Nebenfigur, nun muss in der neusten Episode ein weiterer Kult-Charakter Springfield den Rücken kehren.

Achtung: Es folgen Spoiler zur aktuellen 37. Staffel von "Die Simpsons" und der neusten Folge "EoD".

Diese Figur verlässt "Die Simpsons"

In der neusten Folge "EoD" parodieren die "Simpsons"-Macher die beliebte Apple-TV-Serie "Severance". Darin soll Homer Simpson für ein undurchsichtiges Unternehmen namens "Enthusiasm on Demand" (kurz EoD) arbeiten und wird von Duffman rekrutiert.

Bei Duffman handelt es sich um das überdrehte Maskottchen der Duff-Brauerei. Der muskelbepackte Werbeträger trägt eine Sonnenbrille, ein Cape und ist vor allem für seinen ikonischen "Oh yeah!"-Ausruf bekannt, der im Laufe der Serie zum Running Gag wurde. Seit seiner Einführung in der Folge "The City of New York vs. Homer Simpson" im Jahr 1997 entwickelte sich Duffman mit seinem machohaften Auftreten zur Kult-Figur. Nun heißt es für die Fans allerdings Abschied nehmen.



In der aktuellen Folge erklärt Duffman selbst: "Alle alten Werbeformen haben ausgedient. Firmenmaskottchen, Printanzeigen, Fernsehspots – die Kids von heute können nicht mal mehr die Jingles mitsingen." Die Duff Corporation versetzt ihr Maskottchen daraufhin dauerhaft in den Ruhestand. Duffman legt sein Superhelden-Kostüm ab und existiert zwar fortan als Barry Duffman in ziviler Kleidung weiter, doch die Figur, wie sie die Fans seit fast 30 Jahren kennen, ist Geschichte.

Duffman ist nicht die erste langjährige Nebenfigur, von der sich "Die Simpsons" in dieser Staffel trennen. Zuvor kam in der Folge "Sashes to Sashes" bereits die betagte Organistin Alice Glick ums Leben.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
