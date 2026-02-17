Home News TV-News

"Monaco Franze – Der ewige Stenz: Herr der sieben Meere": Kultserie kehrt zurück ins TV

Faschingsepisode

"Monaco Franze – Der ewige Stenz: Herr der sieben Meere": Kultserie kehrt zurück ins TV

17.02.2026, 07.00 Uhr
von Susanne Bald
Seit 1983 begeistert "Monaco Franze" als bayerisches Kulturgut mit Witz und Charme. Helmut Fischer als "Der ewige Stenz" ist ein Highlight der deutschen TV-Geschichte.
Monaco Franze - Der ewige Stenz: Herr der sieben Meere
Der "Monaco Franze" (Helmut Fischer) ist im Faschingsfieber - wenig später wird er mit echtem Fieber im Bett liegen. Ehefrau Annette (Ruth Maria Kubitschek, Mitte) und Haushälterin Irmgard (Erni Singerl) sind an seine Spinnereien längst gewöhnt.  Fotoquelle: Balance Film/BR
Monaco Franze - Der ewige Stenz: Herr der sieben Meere
"Findst nicht, dass ich wahnsinnig blöd ausschau?", fragt der Monaco Franze seine Gattin. Annette möchte, dass er sie zum Maskenball von Dr. Braun begleitet.   Fotoquelle: Balance Film/BR

Mit Witz, Charme und Sprüchen für die Ewigkeit ("Immer des Gschiss mit der Elli!") spielt sich der "Monaco Franze", unsterblich gemacht durch seinen Darsteller Helmut Fischer, seit 1983 in die Herzen der TV-Zuschauer. "Der ewige Stenz", auffällig gut frisiert und gekleidet und mit den Umgangsformen der alten Schule ausgestattet, ist stets betont lässig, seine Arbeit als Kommissar empfindet er dagegen als "wahnsinnig fad". Sein Interesse liegt mehr anderswo: "Ehrlich gesagt, ich interessiere mich wahnsinnig für Frauen!" – Das zeigt sich auch in der Faschingsfolge der zehnteiligen Serie, "Herr der sieben Meere", die der BR am Faschingsdienstag wiederholt.

BR
"Monaco Franze – Der ewige Stenz: Herr der sieben Meere"
Serie • 17.02.2026 • 22:45 Uhr

Dank Eheschließung mit der gut betuchten Annette von Soettingen (Ruth Maria Kubitschek) führt der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Endvierziger ein sorgenfreies Leben in München-Schwabing. Annettes Akademiker- und Politikerfreunde mit ihrer provozierend snobistisch zur Schau gestellten vermeintlichen intellektuellen Überlegenheit sind dem Monaco Franze allerdings ein Graus. Und sie machen Helmut Dietls Liebeserklärung an seine Heimatstadt gleichzeitig zur Gesellschaftssatire. Durch die Augen des einfachen Mannes entlarven Dietl und sein Co-Autor Patrick Süskind ("Das Parfum") die Münchner Schickeria der damaligen Zeit: ihre Prunksucht, ihre peinliche Oberflächlichkeit und Blindheit gegenüber der ernüchternden Realität. Diese Gegensätze werden auch in der Faschings-Folge deutlich.

Leichtmatrose und Herr der sieben Meere

Früher ging es im Münchner Fasching so bunt und wild zu, dass auch beim Monaco Franze und seinem Freund Manni Kopfeck (Karl Obermayr) im Kommissariat nach dem"Böse-Buben-Ball" oder der "Nacht der süßen Bienen" zahlreiche Vermisstenanzeigen eingehen – die sich spätestens an Aschermittwoch meist von selbst erledigen. Auch die beiden Schwerenöter stürzen sich mit Begeisterung in den Münchner Fasching.

Derzeit beliebt:
>>"Dünentod – Ein Nordsee-Krimi": Kritik zum RTL-Krimi mit Hendrik Duryn
>>"Ein Pazifist im Krieg – Tagebuch eines ukrainischen Soldaten": ARTE rekonstruiert den Ukraine-Krieg
>>"Tatort: Kehraus": Kritik zu, Krimi im BR mit Miroslav Nemec
>>BR wiederholt „Die Hausmeisterin“ – darum geht's

Dummerweise liegt der Monaco ausgerechnet am Faschingsdienstag krank im Bett. Oder hat er nur keine Lust, sein "Spatzl" zum Maskenball von Staatssekretär Braun (Klaus Guth) zu begleiten? Als der Manni ihn anruft, ist er so deliriös, dass er nicht einmal weiß, als was er zum Hausball im Donnersberger Hof gehen könnte. – "Ich als Leichtmatros' und du als Herr der Sieben Meere, wia allerweil halt", hilft ihm der Manni. – "Meinst? Jetzt hab ich aber schon ein Antibiotika g'nommen und gegen den Hals was und ein Beruhigungsmittel und meine Kreislauftropfen. Und an Grog und zwei Chinin gegen's Fieber..." – "Ja des is doch wunderbar", freut sich der Manni, "dann bist ja fit!".

Trotz Angebote: Warum Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten wollte
Der Erfolgs-Komponist wollte jahrelang mit der Schlagerqueen arbeiten — doch trotz vieler Angebote blieb ein gemeinsamer Song bis heute aus.
Musiklegende verrät es
Helene Fischer steht auf der Bühne

Und so macht sich das umtriebige Duo auf in eine Nacht voller Überraschungen. Für die größte wird ausgerechnet die sonst so kontrollierte Annette sorgen, die, an Aschermittwoch heimkehrend, eine der vielen Ausreden ihres Mannes bestätigt: "Es gibt Sachen im Leben und besonders im Fasching, die, wenn man's nicht selber erlebt hat, dann glaubt man's selber fast net."

"Monaco Franze – Der ewige Stenz: Herr der sieben Meere" – Di. 17.02. – BR: 22.45 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Vom Kinderstar zur Schauspielerin: Salka Weber blickt auf ihren ungewöhnlichen Weg
Salka Webers Filmkarriere
Salka Weber im Interview zu "Damen"
Holly Hunter lehrt in "Star Trek: Starfleet Academy" auf Paramount+
Starfleet-Evolution
Holly Hunter
Jetzt geht auch Evelyn Burdecki aufs "Traumschiff" – ihre Rolle spricht Bände
Influencer an Bord
Das Traumschiff - Island
25 Kilo leichter, ohne Alkohol: Gil Ofarim plant sein Comeback
Rückkehr ins Rampenlicht
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Gil Ofarim privat: Skandal, Familie, Wohnung – so lebt der "Dschungelcamp"-Star
Dschungelkönig privat
Gil Ofarim
Star aus "Eis am Stil": Christine Zierl möchte nach China auswandern
Christine Zierls Zukunftspläne
Christine Zierl
Nicht nur vor der Kamera: Darum ist Hans Sigl in seinem Team so beliebt
Set-Geheimnisse
"Backstage - Der Bergdoktor
Nach Rassismus-Fund: So kam Florian Silbereisens Rolle zu seinem "Traumschiff"-Namen
Spannende Fakten
Collien Fernandes im Interview
Letzter Hallenser „Polizeiruf“: Peter Schneider über Abschied und Ost-Themen
Krimi-Abschied
Polizeiruf 110: Der Wanderer zieht von dannen
Von Barbara Wussow bis Sasha Hehn: Das wurde aus den Stars der "Schwarzwaldklinik"
Schwarzwaldstars
Aus dem Schwarzwald in die halbe Welt
"Eine ganz heiße Nummer 2.0": Kritik zur Comedy mit Gisela Schneeberger
Dorf-Tanzwettbewerb
Eine ganz heiße Nummer 2.0
"Police Academy": Das wurde aus den Stars der Kultfilmreihe
Kult-Cops damals und heute
G. W. Bailey
"Ein Reihenhaus steht selten allein": Kritik zur Komödie mit Stephan Luca
Vorstadt-Satire
"Ein Reihenhaus steht selten allein"
"Die Schule der magischen Tiere" ist in Gefahr: Das sind die Heimkino-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"Die Schule der magischen Tiere 4"
Heute im Free-TV: Dieser Nazi-Zombie-Horrorfilm vom "Star Wars"-Macher ist ein echter Geheimtipp
Kriegs-Horror-Spektakel
Operation: Overlord
Linken-Chefin zieht über Jens Spahn her – ZDF-Moderator findet: "Das ist polemisch!"
Rentenreformdebatte
ZDF-"Morgenmagazin"
Trotz Angebote: Warum Helene Fischer nie mit Ralph Siegel arbeiten wollte
Musiklegende verrät es
Helene Fischer steht auf der Bühne
Mehr als nur Martini: Diese James-Bond-Fakten kennt kaum jemand
Vom ersten Bond bis heute
Daniel Craig als James Bond
Vom Autohändler zur Ikone: Das Vermögen von Roland Kaiser
Das Leben des Schlagerstars
Roland Kaiser lachend.
Florian Silbereisen & Co.: Deutschlands reichste Schlagerstars im Ranking
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Wer war der beste James Bond? Das große Ranking aller 007-Darsteller
Daniel Craig, Sean Connery & Co.
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
Kein Bedarf mehr: Aus diesem Grund sagt Til Schweigers Tochter ihre eigene TV-Show ab
Liebesglück statt TV
Luna Schweiger
"Guglhupfgeschwader": Darum geht's im kultigen Eberhofer-Krimi
Bayerischer Krimi
"Guglhupfgeschwader"
"Carneval – Der Clown bringt den Tod": Kritik zum Thriller mit Peter Lohmeyer
Thriller-Adaption
"Carneval - Der Clown bringt den Tod"
"Karneval in Köln 2026": Das närrische Highlight in der ARD
Jeckenfest
Karneval in Köln 2026
"Rosenmontagszug Mainz 2026": Verpasse nicht die Karnevals-Highlights im Ersten!
Karneval in der ARD
Rosenmontagszug Mainz 2026
Jane Seymour wird 75: Ihr Geheimnis für Fitness und Jugend
Lifestyle-Geheimnisse
Jane Seymour
Neues Prequel: "Sunrise on the Reaping" setzt die "Tribute von Panem"-Saga fort
Prequel-Abenteuer
Die Tribute von Panem - Sunrise On The Reaping (2026)
"Habe auch Jobs verloren": Martina Reuter berichtet von Nachteilen ihres Gewichtsverlusts
Transformationserfolg
Martina Reuter im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
SAT.1 bringt "Promis unter Palmen" zurück
"Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!"
Promis unter Palmen - Für Geld mache ich alles!