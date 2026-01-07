Home News Streaming-News

HBO Max startet in Deutschland mit "The Pitt" und Serienklassikern

Streaming-Neustart

HBO Max startet in Deutschland mit "The Pitt" und Serienklassikern

07.01.2026, 12.01 Uhr
von Eric Leimann
HBO Max feiert seinen Deutschland-Start mit "The Pitt", einer Emmy-prämierten Krankenhausserie. Serienklassiker wie "Game of Thrones" und "Die Sopranos" finden ebenfalls eine neue Heimat auf der Plattform. Zudem zeigt HBO Max exklusiv die Olympischen Winterspiele 2026.
The Pitt, Staffel eins
Der junge Dr. Carter aus "Emergency Room" ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Für "The Pitt", das endlich auch in Deutschland beim neuen Streamer HBO Max startet, gewann Schauspieler Noah Wyle als Notaufnahmen-Chef Dr. "Robby" Robinavitch den Emmy als "Bester Hauptdarsteller". Auch der Preis als "Beste Dramaserie" ginge an "The Pitt".   Fotoquelle: HBO Max
The Pitt, Staffel eins
Dr. Robby (Noah Wyle), wie alle in "The Pitt" ihren Chef nennen, arbeitet am Tag, an dem die gesamte Staffel quasi in Echtzeit spielt, zum vorerst letzten Mal in seiner Notaufnahme. Im Anschluss will er ein dreimonatiges Sabbatical für einen Motorrad-Trip nutzen.  Fotoquelle: HBO Max
The Pitt, Staffel eins
Bis auf Noah Wyle rückte die Serie "The Pitt" ein weitgehend unbekanntes, aber bärenstarkes Schauspiel-Ensemble in den Fokus. Darsteller wie Patrick Ball, der den nach einem Drogenentzug geläuterten Arzt Dr. Frank Langdon spielt, sind mittlerweile in aller Munde.  Fotoquelle: HBO Max
The Pitt, Staffel eins
Auch sie gewann für "The Pitt" einen Emmy als Beste Nebendarstellerin einer Dramaserie: Katherine LaNasa spielt Dana Evans, die erfahrenste Krankenschwester im Team. Sie weiß, wie die Arbeit in der Notfallaufnahme wirklich funktioniert.  Fotoquelle: HBO Max
The Pitt, Staffel eins
Ebenso wie seit den 90-ern die quasi Vorläuferserie "Emergency Room" wird "The Pitt" als realistische und hochspannende Krankenhausserie gefeiert, in der medizinische Fälle im Vordergrund stehen und der realistische Alltag eines Krankenhauses sehr authentisch ins Fiktionale übersetzt wurde.  Fotoquelle: HBO Max
The Pitt, Staffel eins
Blutig geht es auch mal zu in "The Pitt". Wer mit Blut, offenen Wunden, Not-OPs und ekligen Anblicken ramponierter Körper Probleme hat, sollte sich eher vorsichtig an die Serie herantasten.  Fotoquelle: HBO Max
The Pitt, Staffel eins
Dr. "Robby" (Noah Wyle) rennt durch seinen ER. Die genial verschachtelte Erzählung zahlreicher Fälle und Charaktere während einer 15-Stunden-Schicht im Krankenhaus macht die Serie "The Pitt" so aufregend.  Fotoquelle: HBO Max
The Pitt, Staffel eins
Leben retten - und dennoch gelassen bleiben. Für seine vielschichtige Darstellung des Leiters einer Notaufnahme erhielt Schauspieler Noah Wyle endliche einen Emmy. Für seinen Dr. Carter aus "ER" war er mehrere Male für den wichtigsten TV-Preis der Welt nominiert - und ging jedes Mal leer aus.   Fotoquelle: HBO Max

Aus den Emmy-Verleihungen im September 2025 ging "The Pitt" als großer Überraschungssieger hervor. Gegen starke Konkurrenz wie "Severance" oder "The White Lotus" setzte sich die Krankenhausserie als "Beste Dramaserie" durch, und Noah Wyle als Leiter einer Notaufnahme nahm den Preis als "Bester Hauptdarsteller" mit nach Hause. Viele Serienfans in Deutschland ärgerten sich, dass "The Pitt" bislang nicht geschaut werden konnte. Dies ändert sich nun. Ab Dienstag, 13. Januar, bringt das Medienhaus Warner Bros. seine Streaming-Plattform HBO Max auch hierzulande an den Start. Dort kann man nicht nur die komplette erste Staffel von "The Pitt" (15 Folgen) sehen, sondern jede Menge mehr.

Die mitreißende Medical-Show erinnert nicht nur wegen Hauptdarsteller Noah Wyle – früher der junge Dr. Carter, heute der reifere Chef Dr. "Robby" Robinavitch – an die allerbesten Tage der Kult- und Erfolgsserie "Emergency Room". Parallel zum deutschen Launch von HBO Max beginnt auch Staffel zwei von "The Pitt" mit einer neuen Folge im Wochenrhythmus. Aber warum ist "The Pitt" so gut?

Eigentlich erfindet das Format die Krankenhausserie nicht neu. Man sieht einem starken Ensemble von Ärzten, Pflegern und Krankenhausmitarbeitern bei der Bewältigung einer 15-Stunden-Schicht in einer Klinik Pittsburghs zu. Dabei bildet jede Folge eine Stunde dieser Schicht quasi in Echtzeit ab. Was die Serie gegenwärtig einzigartig macht, ist die Qualität der erzählten Fälle und Geschichten, das brillante Schauspiel-Ensemble und auch die technische Produktion mit viel Tempo, Handkamera-Einsatz und bärenstark geschriebenen Dialogen.

Derzeit beliebt:
>>„Ich bin ein Helikoptervater“: Markus Lanz überrascht mit ehrlichem Geständnis
>>Neues Leben und Selbstverwirklichung mit 67: Warum Birgit Schrowange alles verändert
>>Das sind die Film- und Serienhighlights 2026
>>HBO Max: Warner Bros. verrät: Dann startet der neue Streamingdienst!

Natürlich spricht "The Pitt" neben den Dramen und Leben und Sterben in einer Notaufnahme auch politisch-gesellschaftliche Missstände an. So zum Beispiel die fehlende Krankenversicherung vieler Amerikaner. Zuschauer und Kritiker loben die emotionale Wucht und den Realismus der Serie, die sich jedoch nie belehrend anfühlen.

Viele Serienklassiker wechseln zu HBO Max

Was kann man außerdem bei HBO Max sehen? Klassische HBO-Serien wie "Game of Thrones", "Die Sopranos", "Boardwalk Empire", "Six Feet Under", "The Wire" oder auch neuere wie "The Last of Us", "The White Lotus" und "House of the Dragon" finden sich dann eine neue deutsche Streaming-Heimat. Das "Game of Thrones"-Prequel "A Knight of the Seven Kingdoms" wird am 18. Januar ebenfalls exklusiv dort starten.

Nach Einbruch bei den Geissens: Mehrere Verdächtige verhaftet
Der Überfall auf die Geissens im Juni 2025 zählt zu den erschütterndsten Verbrechen, die der Familie je passiert sind. Bewaffnete Täter drangen nachts in die Villa der Geissens in Saint-Tropez ein, bedrohten und verletzten das Ehepaar. Nun, rund ein halbes Jahr später, gibt es endlich eine erste positive Nachricht.
Überfall
Robert und Carmen Geiss sitzen mit ernstem Blick auf einer Couch.

Demnächst kommt mit "Banksters" auch die erste deutsche Produktion. Auf Sky und Wow, wo bisher ein Großteil des HBO-Programmes in Deutschland zu finden war, kann man dann nur noch ausgewählte Serien oder Staffeln sehen. Bei einigen Serie wie "Industry" oder auch "House of the Dragon" gilt: Neue Staffeln laufen 2026 parallel bei HBO Max und Sky/Wow – aus lizenzrechtlichen Gründen. Aber: Auf Sky werden nicht mehr alle vorherigen Staffeln zu sehen sein. Wenn man also eine Serie noch mal ganz von vorne anschauen will, geht das in den meisten Fällen nur bei HBO Max.

HBO Max zeigt zudem die Olympischen Winterspiele 2026 live inklusive aller Eurosport‑Inhalte – verfügbar in allen Abomodellen, unabhängig vom Tarif. Abonnieren kann man HBO Max per Monatsdeal in drei Preismodellen: im Basisabo (zwei parallele Streams) mit Werbung für 5,99 Euro und im Standardabo für 11,99 Euro (zwei parallele Streams), das neben der Werbefreiheit ein Full-HD-Bild, englischen und deutschen Ton und maximal 5.1 Kanälen verspricht. Beim Premiumabo für 16,99 Euro (vier parallele Streams) bietet der Dienst ein 4K-Bild und 3D-Sound im Dolby-Atmos-Format. Ein Extra-Sport-Paket kann man für 3 Euro zusätzlich pro Monat buchen.

Geschaut werden kann HBO Max über verschiedene Smart TVs, darunter Modelle von Samsung und LG, sowie auf Android-TV-Modellen. Zuspieler wie Google Chromecast, Amazon Fire TV, Apple TV 4K und diverse Spielkonsolen funktionieren ebenfalls. Auch über den Browser kann der Dienst unter www.hbomax.com abonniert werden. Dort gibt es jedoch keine Download-Funktion.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Game of Thrones Streaming – Tipps und News

Das könnte dich auch interessieren

Florian Silbereisen & Co.: Das sind die 7 reichsten Schlagerstars
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
"Wollte mich mit der nicht unterhalten": Deshalb schlug Herbert Grönemeyer Merkel-Einladung aus
Kommunikationskritik
Herbert Grönemeyer
Es gibt mehr als "Bayern oder Dortmund"
"Wochenendrebellen"
Wochenendrebellen
Comedian Shahak Shapira beklagt Judenhass in Deutschland: "Ich bin super-verbittert"
Comedian im Widerstand
Shahak Shapira
Von "Adolescence" bis Haftbefehl: Die Serien-Highlights 2025
Serien-Highlights 2025
"Adolescence"
Sie war Hollywoods große Hoffnung: Was macht Mary Elizabeth Mastrantonio heute?
Vom Kinostar zur Charakterdarstellerin
Mary Elizabeth Mastrantonio
Das machen die "Game of Thrones"-Stars heute
Karrieren nach GoT
Game of Thrones, Staffel acht
"Pumuckl"-Star Florian Brückner: Sein Neffe spielt sein jüngeres Serien-Ich
Familienbande
"Neue Geschichten vom Pumuckl"
Terence Hill und Bud Spencer: Diese Klassiker laufen an Weihnachten
Italowestern-Legende
Array
Experte rechnet im ZDF-Moma mit Friedrich Merz ab – und erwartet "Riesen-Problem" für 2026
Kritik an Friedrich Merz
ZDF-"Morgenmagazin"
Dem Stellenabbau bei RTL fallen zwei Promi-Magazine zum Opfer
RTL-Umstrukturierung
"Exclusiv - Das Starmagazin"
„Stranger Things“ bekommt ein Spin-off: Netflix bestätigt die Rückkehr der beliebten Serie 2026
Alle Informationen
Stranger Things, Staffel 5
Nach Risikoschwangerschaft: Loredana Wollny ist erneut Mutter geworden
Loredanas Babyglück
"Die Wollnys"
Culture-Clash-Kult geht in die dritte Runde
"My Big Fat Greek Wedding – Familientreffen"
My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen
Zwei Schlagerstars sagen Auftritte ab - wegen Florian Silbereisen
Schlager-Freundschaft?
Florian Silbereisen im Anzug auf der Bühne.
Nach Einbruch bei den Geissens: Mehrere Verdächtige verhaftet
Überfall
Robert und Carmen Geiss sitzen mit ernstem Blick auf einer Couch.
Carina Walz: So wohlhabend ist die Frau von Dieter Bohlen
Vermögen
Dieter Bohlen auf der Bühne, im Hintergrund sind Sylvie Meis, Carina Walz und Pietro Lombardi.
US-Interventionen: Trump und der Griff nach Grönland
Trumps Grönland-Plan
"Maischberger"
Bully Herbig verliebt sich bis über beide Ohren im letzten Film von Joseph Vilsmaier!
Liebeskomödie
"Der Boandlkramer und die ewige Liebe"
Horatio Caine aus "CSI: Miami": Was macht David Caruso heute?
Carusos Rückzug
David Caruso
Serbische Mafia, NS-Vergangenheit, Mord: "Watzmann ermittelt" im Spielfilm
"Watzmann ermittelt – Die Tränen der Madonna"
"Watzmann ermittelt"
Ein Mordfall mit realem Hintergrund: Marie Brand deckt dunkle Medizin-Geschichten auf
"Marie Brand und die verlorenen Kinder"
Marie Brand und die verlorenen Kinder
Was bleibt vom „Chinese Dream“? ZDF blickt auf Chinas junge Generation
"The Chinese Dream – 24 h junges China"
The Chinese Dream - 24 h junges China
Wie werden ungepflegte Gärten zu echten Wohlfühloasen? Eva Brenner zeigt's
"Duell der Gartenprofis"
Duell der Gartenprofis
Wie weit darf ein Verhör gehen? ARTE-Krimi mit Lino Ventura stellt unbequeme Fragen
Das Verhör
Das Verhör
Sebastian Ströbel packt aus: So kam Heidi Klum an "Bergretter"-Rolle
Gastauftritt enthüllt
Heidi Klum
Backstage-Eklat: Florian Silbereisen flog kurz vor eigenem Auftritt raus
Verwechslung kurz vor Auftritt
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
„Sehr peinlich“: Giovanni Zarrella spricht über seinen Tiefpunkt
Schwieriger Zeit
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Geballtes 2026: Auf diese Filme, Serien und Alben können wir uns freuen
Entertainment-Feuerwerk
Die Jahreszahl 2026.
Start der 19. Staffel vom "Bergdoktor": Hans Sigl verrät geheime Details
Staffelstart
Hans Sigl lächelt.