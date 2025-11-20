Home News Star-News

Backstage-Eklat vor Auftritt: Deshalb flog Florian Silbereisen raus

Verwechslung kurz vor Auftritt

Backstage-Eklat vor Auftritt: Deshalb flog Florian Silbereisen raus

20.11.2025, 14.24 Uhr
von Annika Schmidt
Florian Silbereisen unterhält eigentlich auf der Bühne als Sänger und Moderator – doch einmal erlebte der Schlagerstar im Backstage-Bereich eine böse Überraschung.
Im deutschen Schlager gehört er zu den bekanntesten Gesichtern überhaupt – doch selbst Florian Silbereisen erlebt Momente, in denen ihn nicht jeder sofort erkennt. Bei einem Event musste er diese Erfahrung besonders drastisch machen: Statt Applaus gab es plötzlich Hausverbot. Nur wenige Minuten vor seinem geplanten Auftritt wurde er mit der unmissverständlichen Ansage „Du gehörst hier nicht hin, also raus!“ aus dem Backstage-Bereich geworfen.

Florian Silbereisen und die fünfte Jahreszeit: Er liebt den Karneval

Normalerweise sorgt der Sänger und Moderator für gute Laune – besonders während der fünften Jahreszeit. Ob bei Umzügen, Rosenmontagsfeiern oder bunt kostümierten Partys: Der Bayer ist im Karneval eigentlich immer mitten im Geschehen. Lustige, kuriose und überraschende Momente gehören für ihn längst dazu. Doch selbst hinausgeworfen zu werden – das war selbst für einen so routinierten Entertainer wie Florian Silbereisen eine völlig neue Erfahrung.

Neben all den Feierlichkeiten hatte Florian Silbereisen im Karneval 2019 auch einen gemeinsamen Auftritt mit der Band Brings geplant. Doch kurz bevor es ernst wurde, kam es hinter den Kulissen zu unerwarteter Aufregung. Eigentlich hätte Silbereisen in wenigen Minuten mit der Band auf der Bühne stehen sollen – doch plötzlich war der 43-Jährige verschwunden.

Gemeinsamer Auftritt von der Kölner Karnevalsband Brings und Florian Silbereisen

Backstage suchte man vergeblich nach ihm. In seiner Ratlosigkeit fragte Peter Brings schließlich bei Physio Wilfried Wiltschek nach, der während der Karnevalssaison die Tänzer betreut. Und tatsächlich hatte dieser Silbereisen gesehen – nur erkannt hatte er ihn nicht.



Gesundheitsupdate nach Krebsdiagnose: So steht es um Moderatorin Charlotte Potts
Charlotte Potts liefert nach 13 Chemotherapien ein emotionales Gesundheitsupdate.
Schwere Diagnose
Heiko Paluschka und Charlotte Potts an einem Interview-Pult.

Wiltschek war im Backstage-Bereich einem Mann begegnet, der entspannt auf einer Couch lag und als Bayer verkleidet war. Dass es sich dabei um den echten Florian Silbereisen handelte, ahnte er allerdings nicht.

Der Grund für Florian Silbereisens Backstage-Rausschmiss

Wilfried Wiltschek erklärte später, wie es zu der kuriosen Szene kam. „Da ich die Person nicht kannte, ging ich davon aus, dass sich wieder mal ein Gast in den Backstage-Bereich geschlichen hatte, um irgendwelche Künstler abzufangen“, sagte der Physio. In der Annahme, einen unbefugten Besucher vor sich zu haben, setzte er Florian Silbereisen kurzerhand vor die Tür – nur wenige Minuten vor dessen Auftritt. „Du gehörst hier nicht hin, also raus“, musste sich der Entertainer anhören.

Hans Sigl als neuer „Traumschiff“-Kapitän? Jetzt spricht er Klartext
Hans Sigl, bekannt aus der TV-Serie "Der Bergdoktor", zieht die Tiroler Alpen dem ZDF-Traumschiff vor. So reagierte er auf die Anfragen von Florian Silbereisen.
Bergidylle statt Südsee
Hans Sigl auf der Bühne & Florian Silbereisen im Kapitänskostüm. Fotomontage.

„Der Typ ist sofort aufgestanden und gegangen“, erzählte Wiltschek lachend dem Express. Erst anschließend wurde allen klar, wen er da hinausbefördert hatte – den echten Florian Silbereisen. Hinter den Kulissen begann sofort eine hektische Suche. Kurz vor dem geplanten Auftritt tauchte Silbereisen zum Glück wieder auf und konnte gemeinsam mit Brings die Bühne einheizen.


Florian Silbereisen mit der Band Brings beim "Schlagerboom" (Foto: picture alliance / SvenSimon | Malte Ossowski)

