Hinter den Kulissen von „Der Bergdoktor“: Hans Sigls stilles Erfolgsrezept

Seit 2008 ist der österreichische Schauspieler Hans Sigl im ZDF-Dauerbrenner "Der Bergdoktor" als Martin Gruber zu sehen. Doch nicht nur in der Vorabendserie ist er für die Menschen da. Auch am Set hat es sich der 56-Jährige zur Aufgabe gemacht, für das Team eine Stütze zu sein. "You'll never walk alone, ist das Ding", erklärt er sein Motto bei den Dreharbeiten zur 18. Staffel. Das ZDF begleitete den Dreh für "Backstage – der Bergdoktor". Die zwei Folgen der Reportage sind in der Mediathek zu sehen.

Gelebte Gleichwertigkeit am Set: "Der Bergdoktor" auch nach Jahren erfolgreich Am Donnerstag, 8. Januar 2026, startet im ZDF bereits die 19. Staffel von Der Bergdoktor. Nach so vielen Jahren ist aus Cast und Crew ein eingespieltes Team geworden – etwas, das bei Blicken hinter die Kulissen immer wieder spürbar wird. „Man weiß genau, wann es ein bisschen anstrengend wird, man sieht den Kolleginnen und Kollegen an: Der braucht jetzt mal Zuwendung oder Hilfe“, erzählt Hauptdarsteller Hans Sigl.

Dabei spiele es für ihn keine Rolle, ob er einem Schauspielkollegen, einer Kamerafrau oder einem Assistenten unterstützend zur Seite steht. „Am Ende des Tages sind hier alle gleich wichtig“, betont auch eine Praktikantin vom Set. Sigl kann dem nur beipflichten – und gibt offen zu: „Das ist so etwas, da kriege ich fast Tränen in den Augen.“

Warum Hans Sigl bei seinen Kolleginnen und Kollegen so geschätzt ist Auch seine Kolleginnen und Kollegen schätzen diese Haltung sehr. Heiko Ruprecht, der in der Serie Hans Gruber spielt, schwärmt von seinem Serien-Bruder: „Ein Frontmann, wie er im Buche steht.“ Fan-Liebling Ronja Forcher, die als Lilli Gruber ebenfalls seit der ersten Folge dabei ist, beschreibt es so: „Du kannst nichts vor ihm verstecken, auch wenn du es vielleicht manchmal gerne willst. Er schaut drauf, dass das Schiff weiterfährt und dass alles am Laufen bleibt.“

Auch Hans Sigl selbst ist sich dieser Rolle bewusst. „Über die Zeit und im Laufe der Arbeiten, die ich gemacht habe, ist mir klar geworden, dass man als Schauspieler, der immer da ist, als Hauptdarsteller eine Verantwortung hat – dem Team gegenüber, der Situation gegenüber“, erklärt er. Eine kleine Unachtsamkeit könne schnell große Wirkung entfalten: „Man kann mit einer achtlosen Geste den ganzen Tag des Teams versauen“, weiß der 56-Jährige.

Den Humor verliert Sigl dabei dennoch nicht. Bei „Kuss- oder kussähnlichen Szenen“, erzählt er augenzwinkernd, bestelle er sich vorher gern „ein Lachsbrot mit Zwiebeln – einfach als Gag“. Die Kolleginnen hätten das stets mit Humor genommen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

