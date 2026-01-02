Home News TV-News

Hinter den Kulissen von „Der Bergdoktor“: Hans Sigls stilles Erfolgsrezept

Set-Geheimnisse

Hinter den Kulissen von „Der Bergdoktor“: Hans Sigls stilles Erfolgsrezept

02.01.2026, 11.48 Uhr
Seit 2008 begeistert Hans Sigl als Martin Gruber in "Der Bergdoktor". Doch nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter ist er eine feste Größe im Team. Die 19. Staffel startet am 8. Januar 2026.
"Der Bergdoktor"
Als Hauptdarsteller in der ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" habe er eine besonder Verantwortung, sagt Hans Sigl bei einem Blick hinter die Kulissen.  Fotoquelle: ZDF / Erika Hauri
"Backstage - Der Bergdoktor
Am Set ist Sigl (rechts) für das ganze Team da.  Fotoquelle: ZDF

Seit 2008 ist der österreichische Schauspieler Hans Sigl im ZDF-Dauerbrenner "Der Bergdoktor" als Martin Gruber zu sehen. Doch nicht nur in der Vorabendserie ist er für die Menschen da. Auch am Set hat es sich der 56-Jährige zur Aufgabe gemacht, für das Team eine Stütze zu sein. "You'll never walk alone, ist das Ding", erklärt er sein Motto bei den Dreharbeiten zur 18. Staffel. Das ZDF begleitete den Dreh für "Backstage – der Bergdoktor". Die zwei Folgen der Reportage sind in der Mediathek zu sehen.

Gelebte Gleichwertigkeit am Set: "Der Bergdoktor" auch nach Jahren erfolgreich

Am Donnerstag, 8. Januar 2026, startet im ZDF bereits die 19. Staffel von Der Bergdoktor. Nach so vielen Jahren ist aus Cast und Crew ein eingespieltes Team geworden – etwas, das bei Blicken hinter die Kulissen immer wieder spürbar wird. „Man weiß genau, wann es ein bisschen anstrengend wird, man sieht den Kolleginnen und Kollegen an: Der braucht jetzt mal Zuwendung oder Hilfe“, erzählt Hauptdarsteller Hans Sigl.

Dabei spiele es für ihn keine Rolle, ob er einem Schauspielkollegen, einer Kamerafrau oder einem Assistenten unterstützend zur Seite steht. „Am Ende des Tages sind hier alle gleich wichtig“, betont auch eine Praktikantin vom Set. Sigl kann dem nur beipflichten – und gibt offen zu: „Das ist so etwas, da kriege ich fast Tränen in den Augen.“

Derzeit beliebt:
>>Thomas Gottschalk polarisiert: Ein Überblick über seine größten Fauxpas
>>"Da würde ich eher betteln gehen": Diese Raritäten würde Händler Walter Lehnertz niemals verkaufen
>>Was wurde aus den "Harry Potter"-Kinderstars?
>>True-Crime-Serie über die Krypto-Queen: "Take the Money and Run"

Warum Hans Sigl bei seinen Kolleginnen und Kollegen so geschätzt ist

Auch seine Kolleginnen und Kollegen schätzen diese Haltung sehr. Heiko Ruprecht, der in der Serie Hans Gruber spielt, schwärmt von seinem Serien-Bruder: „Ein Frontmann, wie er im Buche steht.“ Fan-Liebling Ronja Forcher, die als Lilli Gruber ebenfalls seit der ersten Folge dabei ist, beschreibt es so: „Du kannst nichts vor ihm verstecken, auch wenn du es vielleicht manchmal gerne willst. Er schaut drauf, dass das Schiff weiterfährt und dass alles am Laufen bleibt.“

Thomas Gottschalk polarisiert: Ein Überblick über seine größten Fauxpas
Thomas Gottschalk polarisiert mit einem Modestil, der selbst Karl Lagerfeld zum Spott animiert. Von Skandalen bei Preisverleihungen bis hin zu Sexismus-Vorwürfen: Gottschalk bleibt ein Meister der Kontroversen.
Skandale des Showmasters
Thomas Gottschalk und Heidi Klum

Auch Hans Sigl selbst ist sich dieser Rolle bewusst. „Über die Zeit und im Laufe der Arbeiten, die ich gemacht habe, ist mir klar geworden, dass man als Schauspieler, der immer da ist, als Hauptdarsteller eine Verantwortung hat – dem Team gegenüber, der Situation gegenüber“, erklärt er. Eine kleine Unachtsamkeit könne schnell große Wirkung entfalten: „Man kann mit einer achtlosen Geste den ganzen Tag des Teams versauen“, weiß der 56-Jährige.

Den Humor verliert Sigl dabei dennoch nicht. Bei „Kuss- oder kussähnlichen Szenen“, erzählt er augenzwinkernd, bestelle er sich vorher gern „ein Lachsbrot mit Zwiebeln – einfach als Gag“. Die Kolleginnen hätten das stets mit Humor genommen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Relevante Themen dieses Artikels
Der Bergdoktor

Das könnte dich auch interessieren

"Tatort": Die schockierende Wahrheit hinter dem Kellerdrama
Gefangenschaft
Tatort: Nachtschatten
Markus Lanz, Maischberger und Co.: Wann kommen die Polit-Talks aus der Winterpause zurück?
Polit-Talkshows
Markus Lanz
"SOKO Leipzig – Kowalski": Alles Infos zum neuen Krimi mit Steffen Schroeder
SOKO Leipzig – Kowalski
SOKO Leipzig - Kowalski
Collien Fernandes über Traumschiff: "privat bedeutet mir dieses Schiff wahnsinnig viel"
Traumschiff-Engagement
Das Traumschiff: Auckland
Nele Neuhaus im Interview: "Wir müssen es der KI schwermachen"
Neuer Taunuskrimi
Nele Neuhaus
Florian Silbereisen startet schwer verliebt ins neue Jahr
"Das Traumschiff – Afrika: Madikwe"
Das Traumschiff - Afrika: Madikwe
"Es hat sich angefühlt, wie in ein Kaleidoskop zu schauen": Mit Mai Thi Nguyen-Kim durch Vietnam
"Terra X: Vietnam – Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim"
Terra X: Vietnam - Eine Reise mit Mai Thi Nguyen-Kim
Fehlbesetzung auf dem "Traumschiff"? Roland Kaiser mit klarer Meinung
Schlager-Kollegen
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Schlager-Liebling Florian Silbereisen: So viel Geld hat er auf dem Konto!
Vermögen
Florian Silbereisen auf der Bühne.
"Die Chefin" Katharina Böhm im Interview: "Ich mag Menschen wirklich gern – Arroganz verachte ich allerdings"
Jubiläum bei "Die Chefin"
Katharina Böhm im Interview
Nach 20 Jahren Beziehung: Dieter Bohlen und Carina Walz haben geheiratet
Traumhochzeit
Dieter Bohlen und Carina Walz
Nilam Farooq im Interview: "Je reicher man wird, desto schlechter wird der Geschmack"
Krypto-Betrug
Take the Money and Run
Horror aus Sicht eines Hundes: Das sind die DVD-Highlights der Woche
Filmneuheiten
"Good Boy - Trust in his instincts"
Im Free-TV: Mit diesem Film ging der Oscar fast nach Deutschland
Sandra Hüller im Ersten
Anatomie eines Falls
RTL gibt bekannt: Diese zwölf Stars ziehen ins Dschungelcamp 2026 ein
Promis im Dschungel
Dschungelcamp 2026
"Die Kanzlei – Weites Land": Kritik zum neuen Film mit Sabine Postel
Anwälte auf Abwegen
"Die Kanzlei - Weites Land"
"Iggy Punk" live in Berlin: ARTE zeigt exklusives Konzert
Iggy Pop
Iggy Pop
"Contra": Christoph Maria Herbst als politisch inkorrekter Professor
Kulturkonflikt
"Contra"
"Anatomie eines Falls": Mit diesem Film gewann Sandra Hüller fast den Oscar!
Mysteriöser Todesfall
Anatomie eines Falls
Comeback des Dorfpolizisten: So geht's mit den "Eberhofer"-Krimis weiter
Er ist zurück
"Eberhofer"-Reihe
Die Zukunft der "Stranger Things"-Stars: Neue Projekte und Karriereschritte
Zukunft der Stranger Things Stars
"Stranger Things"
Ein anarchischer Start
"Joko & Klaas gegen ProSieben – Die Neujahrsgala 2026"
Joko & Klaas gegen ProSieben - Die Neujahrsgala 2026
Der "Ring des Nibelungen" – verständlich gemacht
"Wagner schnell erklärt (1/4)"
Wagner schnell erklärt
Das Dresdner Neujahr – im Keller
"Tatort: Nachtschatten"
Tatort: Nachtschatten
Gerard Butler stürzt im Dschungel ab – RTL zeigt das Drama
"Plane – Absturz im Dschungel"
Plane - Absturz im Dschungel
Sängerin Michelle über ihren Abschied: "Die Branche hat sich verändert"
Abschied
Sängerin Michelle mit Giovanni Zarrella.
TV-Ruhestand nach 15 Jahren? So denken Carmen und Robert Geiss
Jetset-Jubiläum
Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie
Florian Silbereisen wehrt sich gegen Kritik: "Haben vielen neuen Stars eine Chance gegeben"
Schlagerkritik
Florian Silbereisen
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live": Alle Infos zur Show mit Florian Silbereisen!
Roland Kaiser zu Gast
"Silvester-Schlagerbooom 2026 live - Die Wunderlichtershow!"
"Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025": Silvesterkonzert der Staatskapelle
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025
Silvesterkonzert aus der Semperoper 2025