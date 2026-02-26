Home News Star-News

Joachim Llambi überrascht mit turbulenter Liebesgeschichte

Privatleben des "Let's Dance"-Juroren

Die Wendung in Joachim Llambis Liebesleben

26.02.2026, 13.45 Uhr
von Annika Schmidt
13 Jahre lang war Joachim mit seiner Ilona verheiratet, doch dann trat eine 17 Jahre jüngere Frau in sein Leben. Es folgte eine überraschende Wende im Liebeskarrussell. Wir werfen einen Blick auf das brisante Liebesleben des "Let's Dance"-Stars.
"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi sorgte mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen.   Fotoquelle: picture alliance / AAPimages/Lueders | AAPimages/Lueders

Es war an einem heißen Sommertag beim Pizza holen, als Joachim Llambi auf seine spätere Ehefrau traf. Das verriet der "Let's Dance"-Juror über ihr Kennenlernen. 2005 heiratete das Paar. Doch nach 13 Ehejahren gab es plötzlich eine andere Frau an der Seite des ehemaligen Börsenmaklers. Joachim Llambi stellte seine neue Partnerin sogar der Öffentlichkeit vor. 

Joachim Llambi überrascht mit neuer Frau 

Ilona Llambi heißt die Frau, die Joachim Llambi 2005 heiratete. Doch es war nicht die erste Ehe für den RTL-Star. 1990 gab der gebürtige Duisburger seiner damaligen Tanzpartnerin Sylvia Putzmann das Ja-Wort. Diese Ehe hielt bis 2003. Danach trat Ilona in sein Leben, die beruflich aus dem Fitness- und Sportbereich kommen soll. In einem Interview mit der Zeitschrift "Closer" verriet der "Let's Dance"-Juror Details zum Kennenlernen. Die beiden begegneten sich zufällig in einer Pizzeria. "Wenn Sie statt Wasser lieber mal einen Kaffee trinken möchten, könnten wir uns ja treffen", soll der erste Satz gewesen sein, den der 61-Jährige zu der gebürtigen Tschechin gesagt hat. Dies war wohl ein Angebot, das Ilona nicht abgelehnt hat.

 

Ilona und Joachim Llambi im Jahr 2018. (Foto: picture alliance)

Die beiden heirateten und bekamen die gemeinsame Tochter Helena. Seine Frau brachte ihre Tochter Katharina mit in die Ehe, die aus einer früheren Beziehung stammt. Katharina arbeitet heutzutage als Model. Seine leibliche Tochter "studiert Medien und Kommunikation in Rotterdam", verriet Llambi 2024 der "Bild". 2018 kam es dann zur überraschenden Wende – plötzlich war eine 17 Jahre jüngere Frau an seiner Seite. 

Wende im Liebeskarrussell von Joachim Llambi

Nach 13 Ehejahren gab Joachim Llambi das Ende seiner Ehe bekannt und stellte der Öffentlichkeit seine neue, junge Freundin Rebecca Rosenschon vor. "Es ist alles noch sehr frisch, deshalb können und wollen wir nicht zu viel dazu sagen", sagte der "Let's Dance"-Star damals. Doch lange hielt die neue Liebe nicht. Wenige Monate später wurde offiziell ihre Trennung bekannt gegeben. Ilona Llambi zeigte sich ebenfalls mit einem neuen Partner. In der Zeit war sie mit TV-Anwalt Ingo Lenßen unterwegs. Danach gab es die nächste Wendung im Llambi-Liebeskarussell: Ilona und Joachim feierten ein Liebes-Comeback. Aufmerksamen Zuschauern fiel direkt auf, dass Joachim Llambi plötzlich seinen Ehering wieder trug, als er hinterm "Let's Dance"-Jurypult Platz nahm. Seitdem gehen Ilona und Joachim Llambi wieder gemeinsam durchs Leben.

Let's Dance

