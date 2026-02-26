Home News Star-News

Heidi Klum trifft mit Tom Kaulitz auf ihren Ex-Freund

26.02.2026, 13.58 Uhr
von Annika Schmidt
Heidi Klum hat eine lange Liste an Ex-Freunden, darunter prominente Namen wie Gottfried Seeberg, Ric Pipino und Flavio Briatore. Doch ein Mann sticht aus der Liste hervor: Wir werfen einen Blick auf das Liebesleben des Topmodels.
Fotoquelle: 2025 Getty Images for the Business of Fashion/Pascal Le Segretain

Die Liste von Heidi Klums Ex-Freunden ist lang. Musiker, Starfriseur, Formel-1-Manager, Kunsthändler, Bodyguard: Sowohl optisch, als auch beruflich sind die Ex-Partner des Top-Models sehr unterschiedlich. Doch ein Mann sticht aus der Reihe deutlich hervor. Damals stand die 52-Jährige noch am Anfang ihrer Karriere, als sie mit ihm eine Beziehung einging. Im Jahr 2022 kam es dann zu einem Wiedersehen der beiden. Ihr Ehemann war bei dem Treffen an ihrer Seite. 

Heidi Klum war 19 Jahre alt, als sie sich in den Volksmusiker Gottfried Seeber verliebte. Er war ihr Skilehrer. Im Schnee in den Bergen kamen sich die beiden näher. Ein Jahr lang war Heidi Klum mit Gottfried Seeberg zusammen. Angeblich wünschte sich das aufstrebende Model damals schon eine Familie mit Kindern, doch das soll noch nicht im Sinne des Skilehrers gewesen sein. Während sie als internationales Model Karriere machte, arbeitete Gottfried weiter als Skilehrer in den Südtiroler Bergen und wurde als Volksmusiker mit der Gruppe "Die Pustertaler" bekannt. "Ich habe nur gute Erinnerungen an sie", verriet der Ex-Freund in einem Interview mit "Gala".

Die Pustertaler aus Südtirol im Jahr 2007. (Foto: picture-alliance/dpa/Votava)

Besuch in den USA: Heidi Klum trifft Ex-Freund wieder

2022 trafen die Ex-Partner aufeinander. Ein Moment, den der Volksmusiker nicht vergessen wird. "Da hat mir das Herz bis zum Hals hochgeschlagen", gab Gottfried Seeberg zu. Damals stand Heidi Klum in Wanderschuhen, Rucksack und mit Tom Kaulitz überraschend vor ihm. Alle hätten sich gut verstanden und eine gute Zeit miteinander verbracht. Es wurde gemeinsam gewandert, Käse gegessen und Heidi Klum soll sogar gemolken haben. "Wie damals: Ein Pfundmädel, natürlich und lieb", schwärmt Gottfried Seeberg, der verheiratet ist und zwei Kinder hat. 

Zwei Jahre später soll ihn Heidi Klum nach Kalifornien eingeladen haben. Bei dem Ex-"Victoria's Secret"-Model zuhause soll Tobias, der Sohn des Skilehrers und der Koch ist, Ravioli für alle zubereitet haben. Ein weiteres Treffen sei bisher nicht geplant, aber ausgeschlossen sei es nicht. "Vielleicht überrascht sie mich wieder", erklärt der Musiker.

Heidi Klums verflossene Beziehungen: Das sind ihre Ex-Partner

Nach der Trennung von Gottfried Seeberg kam Heidi Klum mit Ric Pipino zusammen. Der Star-Friseur ist 14 Jahre älter als die gebürtige Bergisch Gladbacherin. Als der TV-Star 24 Jahre alt war, heiratete sie Ric Pipino. Von 1997 bis 2002 war das Paar liiert und lebte einige Jahre zusammen in New York. 2003 folgte die Scheidung. Heutzutage ist der gebürtige Australier weiterhin ein gefragter Friseur der internationalen Promis. Mit seiner Ex-Freundin Jenne Lombardo hat Ric Pipino drei gemeinsame Kinder.

2002 war das Jahr der Musiker bei Heidi Klum. Zunächst datete das Model Jay Kay, der unter seinem Künstlernamen Jamiroquai zahlreiche Hits in den 90er Jahren hatte. Auf Jay Kay folgte Anthony Kiedis, der Frontmann der Band "Red Hot Chili Peppers". Die Beziehung der beiden soll "nicht besonders lang, dafür aber sehr intensiv" gewesen sein. Nach einem Jahr kam es zur Trennung. Rückblickend würde Anthony Kiedis wohl einiges anders machen. Der Musiker gestand, dass er damals ein "egoistischer Arsch" gewesen sei, und war Jahre später noch voll des Lobes für seine Ex-Freundin.

Flavio Briatore & Heidi Klum: Beziehung und Geburt von Leni

Ein besonderer Mann in Heidi Klums Leben war Flavio Briatore. 2003 kam die 52-Jährige mit dem Formel-1-Manager zusammen. 23 Jahre ist der Geschäftsmann älter als die GNTM-Moderatorin. Mit ihm bekam sie 2004 ihre erste Tochter Leni Klum. Nicht mal ein Jahr war das Paar liiert. Als ihre Tochter geboren wurde, waren Heidi Klum und Flavio Briatore nicht mehr zusammen. An seiner Stelle trat Seal. Der Musiker und das Ex-"Victoria's Secret"-Model verliebten sich 2003. Seal wurde zum Ziehvater von Leni. 2005 heiratete das Paar in Mexiko. Es folgte die Geburt von Sohn Henry Günther Ademola Dashtu Samuel. Danach kamen ihr zweiter Sohn Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel und Tochter Lou Sulola Samuel zur Welt. 2012 trennte sich das Paar, Seal und Heidi Klum ließen sich scheiden. 

Lange ist Heidi Klum nie allein geblieben. Nach der Ehe mit Seal kam es zur Beziehung mit Martin Kirsten. Doch nach anderthalb Jahren trennten sich Heidi Klum und der Bodyguard. Im selben Jahr, 2014, trat Vito Schnabel in ihr Leben. Der Kunsthändler ist 13 Jahre jünger als die Vierfach-Mutter. Vito Schnabel war vor Heidi Klum mit einigen prominenten Damen zusammen. Demi Moore, Amber Heard und Liv Tyler gehörten zu seinen Liebschaften. 2017 trennten sich das Model und der Sohn des Malers und Filmregisseurs Julian Schnabel.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Es war Liebe auf den ersten Blick!

Ein Jahr später verliebte sich Heidi Klum in Tom Kaulitz. Auf einer Geburtstagsparty kamen sich die beiden näher. Der Altersunterschied von 16 Jahren scheint für die beiden kein Problem zu sein. "Es war elektrisierend", beschreibt Heidi Klum ihr Kennenlernen. 2019 heiratete das Paar auf einer Luxusyacht vor der Insel Capri. Seitdem zeigt sich das Ehepaar verliebt. Medial scheinen beide von ihrer Beziehung zu profitieren. 

