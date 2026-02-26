Home News Film-News

Skandal um "Scream 7"-Darstellerin: Bei diesem Cancel-Fall ermittelte sogar das FBI

Kontroversen um Scream 7

Skandal um "Scream 7"-Darstellerin: Bei diesem Cancel-Fall ermittelte sogar das FBI

26.02.2026, 12.00 Uhr
von Wilhelm Flemmer
"Scream 7" kommt mit unerwarteten Herausforderungen: Nach Kontroversen um Melissa Barrera und den Regiewechsel ermittelt sogar das FBI. Neve Campbell, Courteney Cox und David Arquette bleiben jedoch an Bord.
Scream VI
Melissa Barrera (links) und Jenna Ortega, hier in einer Szene von "Scream VI", sollten auch im siebten Teil die Hauptrollen spielen. Doch das scheiterte an einem Skandal, den Barrera ausgelöst hatte.   Fotoquelle: Paramount Pictures
Melissa Barrera
In einem Social-Media-Post hatte sich Melissa Barrere im November 2023 mitten Israel-Gaza krieg mit den Palästinensern solidarisiert und Israel "ethnische Säuberung" in Gaza vorgeworfen. Daraufhin wurde sie aus der Produktion von "Scream 7" geworfen.  Fotoquelle: 2023 Getty Images/Dimitrios Kambouris
Melissa Barrera
Das Produktionsstudio hinter der "Scream"-Reihe warf Melissa Barrera "Antisemitismus oder der Aufstachelung zu Hass" vor, wogegen sie sich wiederum entschieden verwehrte.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Mat Hayward
Christopher Landon
Leidtragender der Causa Barrera war auch Christopher Landon. Er wurde im Netz fälschlicherweise beschuldigt, für die Entlassung Barreras verantwortlich gewesen zu sein. Man warf ihm Solidarität mit "Kindermördern" vor und drohte, ihn und seine Familie umzubringen. Am Ende ermittelte sogar die FBI und Landon sah sich gezwungen, den Regieposten abzugeben.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Amy Sussman
Kevin Williamson
Als neuer "Scream 7"-Regisseur wurde Kevin Williamson engagiert, der als Drehbuchautor die populäre Horror-Reihe von Anfang an mitgeprägt hat.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Alberto E. Rodriguez

Wenn "Scream 7" am 26. Februar in den deutschen Kinos erscheint, dann werden auf der Leinwand Schauspieler und Schauspielerinnen wie Neve CampbellCourteney Cox und David Arquette zu sehen sein, nicht aber Melissa Barrera. Dabei war die mexikanische Schauspielerin schon zur neuen Scream-Queen erklärt worden, nachdem sie in den Teilen 5 und 6 der populären Horror-Reihe die Angst ihrer Hauptfigur vor dem Ghostface-Mörder wirkungsvoll aus der Seele geschrien hatte. Doch die Rolle wurde Barrera wieder los, und nur weil sie mit ihrer Meinung zum Israel-Hamas-Krieg nicht hinterm Berg halten wollte.

Mit "nur" soll die Sache nicht kleingeredet werden. Barrera hatte sich im November 2023 recht weit aus dem Fenster gelehnt, als sie sich in einem Social-Media-Post zum Krieg in Israel und Gaza geäußert hatte, der damals seit gut einem Monat dauerte. Die Haltung der Schauspielerin war kritisch, und ihre Kritik richtete sie gegen Israel, das den Gaza-Streifen, so Barrera, "wie ein Konzentrationslager" behandle. Ihren Post hatte sie überhaupt mit schweren Worten beladen. Von "ethnischen Säuberungen" sprach sie und von "Völkermord". Die Menschen hätten bei all dem "aus unserer Geschichte nichts gelernt".

Den Worten der Schauspielerin ließ das Produktionsstudio hinter den "Scream"-Filmen Taten folgen. Spyglass Media schmiss Barrera aus dem Projekt und untermauerte den Schritt mit einem Vorwurf, der es ebenfalls in sich hatte. Man habe "keinerlei Toleranz gegenüber Antisemitismus oder der Aufstachelung zu Hass in jeglicher Form", hieß es in einer Stellungnahme. Barrera habe die "Grenze zur Hassrede überschritten" und den Holocaust "verfälscht". Das wiederum wollte die Schauspielerin nicht gelten lassen und veröffentlichte ihrerseits ein Statement, darin sie sich explizit gegen Antisemitismus und Islamophobie aussprach.

Derzeit beliebt:
>>Als Mario Basler gegen Frauenfußball ätzt, reicht es SWR-Moderatorin: "Einfach mal die Fresse halten"
>>Lavinia Wilson im Interview: "Werde wahrscheinlich von vielen auf die Schnauze kriegen"
>>"Ich habe keine Disziplin": Diese Deutsche erobert gerade Hollywood
>>"Gehe nach jedem Film in Rente": Cate Blanchett liebäugelt mit dem Ruhestand

Auch das "Regie-Team" gerät in Mitleidenschaft

Die Kettenreaktion war damit nicht mehr aufzuhalten. Nach der Entlassung Barreras verließ auch Janna Ortega – auch sie war in den "Scream"-Teilen 5 und 6 dabei – die Produktion, und sie begründete diesen Schritt mit eben der Causa Barrera: "Da das Regie-Team und die Menschen, die ich lieb gewonnen hatte, nicht mehr an 'Scream 7' mitarbeiteten, fühlte es sich damals nicht mehr nach dem richtigen nächsten Schritt in meiner Karriere an", sagte sie im Mai 2025 dem Magazin "The Cut". Nicht aus terminlichen Gründen also stieg Ortega aus "Scream 7" aus, wie es zunächst geheißen hatte, sondern aus Solidarität mit den Kollegen.

Dazu gehört auch das besagte "Regie-Team". Denn auch Regisseur Christopher Landon ("Happy Deathday"), der "Scream 7" ursprünglich drehen sollte, wurde durch die Ereignisse in Mitleidenschaft gezogen. Ihn hatte nämlich ein rasender, halb informierter Internet-Mob für die Entlassung Barreras verantwortlich gemacht, woraufhin sich eine Ladung Hass auf ihn entlud. Man habe ihn als Unterstützer von "Kindermördern" beschimpft und ihm gedroht, ihn und seine Familie umzubringen, erklärte Landon im April 2025 gegenüber "Vanity Fair", sodass am Ende "sogar das FBI eingeschaltet wurde".

Die Sache hätte beängstigende Ausmaße angenommen, weshalb er seinen Traumjob aufgeben musste, so Landon. Das Studio habe ihn zwar gebeten, weiterzumachen, doch er hätte entschieden, dass die Beschimpfungen und Drohungen es "nicht wert" gewesen seien. Im Dezember 2023 gab der Sohn des Schauspielers Michael Landon den Regieposten ab. An seine Stelle trat Kevin Williamson und damit einer der Schöpfer des "Scream"-Franchises. Williamson schrieb schon zum ersten Teil der Reihe das Drehbuch, das 1996 von Wes Craven inszeniert wurde, und dann wieder zu "Scream 2", "Scream 4" und "Scream 7". Bei "Scream 7" saß er zum zweiten Mal auf dem Regiestuhl nach seinem Debüt mit "Tötet Mrs. Tingle!" aus dem Jahr 1999.

Ist „Kacken an der Havel“ die verrückteste Netflix-Serie des Jahres?
Mit "Kacken an der Havel" präsentiert Netflix eine absurde und humorvolle Serie, die in einem fiktiven brandenburgischen Dorf spielt. Voller verrückter Ideen und prominenter Gastauftritte bietet sie ein einzigartiges Streaming-Erlebnis.
Mit Veronica Ferres & Matthias Brandt
"Kacken an der Havel"

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Großer Umbruch bei GNTM: Heidi Klum verlegt das große Finale in die USA
Keine Live-Show?
Germany's Next Topmodel
Robert De Niro rechnet mit Trump ab: Der Feind im eigenen Land
Ehrliche Kritik
Robert De Niro
Cal Hockley aus „Titanic“: Billy Zanes Karriere nach dem Mega-Erfolg
Meistgehasster Film-Fiesling
Titanic (1997)
Kirsten Dunst bei BAFTA-Afterparty: Kleid reißt plötzlich auf
Unfreiwillige Kleiderpanne
BAFTA Film Awards
Kein Märchen, sondern Realität: Iris Berben über Liebe im Alter
"Ein fast perfekter Antrag"
Alice Weidel schaut ernst.
Was wurde aus den "Trainspotting"-Stars?
Kultfilm-Jubiläum
Kein Griff ins Klo
So sah Karoline Schuch in ihrer ersten Rolle aus
Karrieresprung
Karoline Schuch
"The Whale": Ein Drama, das unter die Haut geht!
Emotionales Drama
The Whale
Senkrechtstarterin: "Game of Thrones"-Star Sophie Turner feiert 30. Geburtstag
Sophie und Kit vereint
Sophie Turner
"Stranger Things"-Star gegen Zombie-Pilz: Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kino-Neustarts
"Cold Storage"
Unterwegs in ein emotionales Abenteuer: "How to Kill Your Sister" lässt keinen kalt
Dramedy-Serie
How to Kill Your Sister
"Ein großes Geschenk": RTL-Sportmoderatorin ist schwanger
Nachwuchs in Sicht
Laura Papendick
Irritationen um Dschungelcamp-Voting: RTL hat 100.000 Euro noch nicht ausgezahlt
Gewinnspiel-Verzögerung
Finale im Dschungelcamp
"Frauenfußball ist kein Sport für Frauen": Mario Basler überschattet sein Schauspiel-Debüt mit Diskriminierung
Basler-Debüt
Sturm der Liebe
"Hier passiert nichts mehr": DAZN schaltet vor Spielende in die Werbung – Fans sind entsetzt
Werbeunterbrechung
Champions League
Fan-Vorwurf macht Melissa Naschenweng sauer – nun kontert sie auf Instagram
Fanbegegnung
Melissa Naschenweng
"Der Salzburg-Krimi – Tod am Wolfgangsee": Kritik zum ARD-Krimi mit Fritz Karl
Spannende Krimireihe
Der Salzburg-Krimi - Tod am Wolfgangsee
Ex-"Polizeiruf 110"-Star: Aus diesem Grund verpasste Jaecki Schwarz den Mauerfall
TV-Ikone
Jaecki Schwarz
"Roadtrip Australien – Drei Spitzenköche auf vier Rädern": Darum geht's in der Doku
Kulinarische Abenteuer
Roadtrip Australien - Drei Spitzenköche auf vier Rädern
"Dod – Das Leben ist das Ende": Heinz Becker kehrt zurück auf die Bühne
Kabarettabend
Dod - Das Leben ist das Ende
"Bergdoktor"-Ex taucht auf – doch Martin Gruber schweigt: "Es ist zu kompliziert"
Drama in Ellmau
Der Bergdoktor: Verbotene Früchte
Nach Falschbeschuldigungs-Affäre: Gil Ofarim plant Neustart als Musiker
Nach Dschungelcamp-Triumph
Gil Ofarim meldet sich auf Instagram zurück und berichtet, was sich nach dem Skandal, in seinem Leben verändert hat.
Wie lebt Heidi Klum wirklich abseits von „Germany’s Next Topmodel“?
Model-Mama ganz privat
On & Off the Catwalk by Heidi Klum
Kaum zu glauben: So sah Heidi Klums Liebesleben vor dem Ruhm aus
Ihre Ex-Partner im Überblick
Heidi Klum und ihr Liebeskarussell. Doch ein Mann sticht aus der Liste der Ex-Freunde des Models heraus.
Frühes GNTM-Aus: Deshalb schickte Heidi Klum Sophia Thomalla sofort nach Hause
Teilnahme an Model-Castingshow
Keine Chance bei Heidi Klums "GNTM": Nach der ersten Runde musste Sophia Thomalla die Casting-Show verlassen.
Heidi Klums Mutter Erna erschreckend ehrlich: "Das Wort Stolz existiert bei mir nicht"
Heidi Klum Doku
Erna und Heidi Klum in Tracht auf dem Oktoberfest 2025.
Diego Pooths Freundin Louisa Büscher bekam Zusage für GNTM - deshalb sagte sie ab
Absage mit Stil
Diego Pooth und seine Freundin Louisa Büscher auf dem roten Teppich.
Unfall im Theater: Lars Eidinger verletzt Zuschauerin mit Degen
Theaterunfall
Lars Eidinger spielt Richard III. im Theater.
„Bares für Rares“: Händler jubelt — „Das ist der Sechser mit Zusatzzahl!“
Ausgabe vom 25. Februar 2026
Horst Lichter
SWR gibt Jury für deutschen ESC-Vorentscheid bekannt – frühere Gewinnerin mit dabei
ESC-Vorentscheid
Ruslana